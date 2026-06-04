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DK बने CM और कर्नाटक में पलट गई सियासी बाजी, क्यों शिवकुमार से निपटना BJP के लिए साबित होगा बड़ा 'सिरदर्द'?

Karnataka Politics: कर्नाटक की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं. इस नए राजनीतिक घटनाक्रम ने बीजेपी की रणनीति को मुश्किल में डाल दिया है. माना जा रहा है कि शिवकुमार की मजबूत पकड़ और संगठनात्मक क्षमता आने वाले समय में बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है. राज्य में सत्ता संतुलन बदलने के साथ ही कांग्रेस को नई ताकत मिलती नजर आ रही है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jun 04, 2026, 07:24 AM IST
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कर्नाटक में बड़ा उलटफेर: 'संकटमोचक' DK बने मुख्यमंत्री, जानें क्यों उड़ गई है BJP की नींद!
कर्नाटक में बड़ा उलटफेर: 'संकटमोचक' DK बने मुख्यमंत्री, जानें क्यों उड़ गई है BJP की नींद!

कर्नाटक की राजनीति में बुधवार का दिन खास रहा. लंबे समय से चल रही खींचतान और नेतृत्व को लेकर कांग्रेस के भीतर जारी विवाद आखिरकार उस समय खत्म हुआ, जब डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस मौके को कांग्रेस ने अपनी बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में पेश किया और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिला. हालांकि, शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद सियासी हलकों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं. खास तौर पर बीजेपी के भीतर इस बदलाव को लेकर मंथन तेज हो गया है. 

पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि कांग्रेस के इस फैसले ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है. रिपोर्टों के मुताबिक, बीजेपी की चिंता सिर्फ इतनी नहीं है कि कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया है. असली सवाल यह है कि जिस मुद्दे को अब तक कांग्रेस की कमजोरी माना जाता था, क्या वही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है. यदि ऐसा हुआ तो 2028 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं.

कांग्रेस ने टाल दिया संभावित राजनीतिक संकट

अब सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों खेमों में यह चर्चा तेज हो गई है कि जिन राजनीतिक समीकरणों को अब तक तय माना जा रहा था, उन्हें नए सिरे से समझने की जरूरत पड़ सकती है. दरअसल, बीजेपी को लंबे समय से उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान एक दिन सरकार के लिए बड़ी परेशानी बन जाएगी. पार्टी के कई नेताओं का मानना था कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार के बीच सत्ता साझेदारी का मुद्दा अंततः कांग्रेस की एकजुटता को प्रभावित करेगा.

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बीजेपी की रणनीति को लगा झटका

साल 2023 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से ही यह सवाल लगातार उठता रहा कि क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर कथित रोटेशन व्यवस्था लागू होगी या नहीं. समय-समय पर इस विषय पर अटकलें भी लगती रहीं. हालांकि, बीजेपी की उम्मीदों के विपरीत कांग्रेस नेतृत्व ने इस संवेदनशील मामले को अपेक्षाकृत शांत और नियंत्रित तरीके से संभाल लिया. जिस विवाद को विपक्ष कांग्रेस की कमजोरी मान रहा था, वह किसी बड़े राजनीतिक संकट में तब्दील नहीं हो सका. सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान न तो बड़े पैमाने पर इस्तीफे देखने को मिले, न ही किसी प्रभावशाली नेता ने खुला विरोध किया. पार्टी के भीतर असंतोष की कोई बड़ी सार्वजनिक अभिव्यक्ति भी सामने नहीं आई. यही वजह है कि जिस मुद्दे पर विपक्ष कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर रहा था, वह फिलहाल उसके लिए राजनीतिक नुकसान का कारण नहीं बन पाया.  

सीएम बदलने के फैसले से कांग्रेस को मिल सकता है फायदा

कर्नाटक की राजनीति में यह पहलू खास महत्व रखता है, क्योंकि यहां सत्ता विरोधी लहर अक्सर चुनावी नतीजों को प्रभावित करती रही है. राज्य में कई बार ऐसा देखा गया है कि मतदाताओं ने एक कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्तारूढ़ दल को बाहर का रास्ता दिखा दिया. ऐसे में कार्यकाल के बीच में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है. पार्टी को उम्मीद है कि इससे सरकार के खिलाफ समय के साथ पैदा होने वाली नाराजगी और थकान का असर कुछ हद तक कम किया जा सकेगा. हालांकि मतदाता इस तर्क को कितना स्वीकार करते हैं, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा. लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का भी मानना है कि इस बदलाव के बाद राज्य की राजनीतिक परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रहीं और समीकरण बदल चुके हैं.

पुराने मैसूर पर डीके की बेहतरीन पकड़

कर्नाटक की राजनीति में डीके शिवकुमार का मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना केवल नेतृत्व परिवर्तन भर नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे राज्य के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने वाली बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है. वोक्कालिगा समुदाय के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने वाले शिवकुमार अब कांग्रेस का ऐसा चेहरा बनकर उभरे हैं, जो दक्षिण कर्नाटक में पार्टी की स्थिति को और मजबूत कर सकता है. विशेष रूप से पुराने मैसूर क्षेत्र में उनकी ताजपोशी का असर देखने को मिल सकता है. यह वही इलाका है जहां कांग्रेस, बीजेपी और जेडी(एस) के बीच लंबे समय से कड़ी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चली आ रही है. बीजेपी पिछले कई वर्षों से यहां अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करती रही है, लेकिन शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने से उसकी रणनीति को नई चुनौती मिल सकती है.

कांग्रेस में लौटेंगे वोक्कालिगा समुदाय के वोटर्स!

दरअसल, बीजेपी और जेडी(एस) का गठबंधन भी काफी हद तक वोक्कालिगा मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की सोच के साथ बनाया गया था. अब कांग्रेस को उम्मीद है कि शिवकुमार के नेतृत्व में समुदाय का एक बड़ा हिस्सा फिर से उसकी ओर लौट सकता है. यदि ऐसा होता है तो इसका असर राज्य की कई विधानसभा सीटों पर दिखाई दे सकता है. दूसरी ओर, कांग्रेस ने जहां नेतृत्व को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है, वहीं बीजेपी अब अपने भविष्य के नेतृत्व को लेकर सवालों का सामना कर रही है. पार्टी के पास अनुभवी नेताओं की कमी नहीं है. पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और विपक्ष के नेता आर. अशोक जैसे कई बड़े चेहरे मौजूद हैं, लेकिन 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक किसी एक नेता को मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरे के रूप में आगे नहीं किया गया है.

डीके शिवकुमार का उदय बना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती

यही वजह है कि शिवकुमार का उदय बीजेपी के लिए एक अलग तरह की चुनौती बन गया है. कांग्रेस के पास अब ऐसा नेता है जिसके हाथ में संगठन और सरकार दोनों की कमान है, जबकि बीजेपी अभी भी कई शक्ति केंद्रों के बीच संतुलन बनाने की स्थिति में दिखाई देती है. शिवकुमार की ताकत केवल उनकी चुनावी लोकप्रियता तक सीमित नहीं है. कांग्रेस के भीतर उन्हें एक कुशल रणनीतिकार और संकटमोचक के रूप में भी देखा जाता है. संगठन को मजबूत करने और राजनीतिक परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की उनकी क्षमता लंबे समय से चर्चा का विषय रही है.

2023 की जीत में डीके की बड़ी भूमिका 

साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे भी उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है. पार्टी नेतृत्व ने उन्हें कई संवेदनशील राजनीतिक जिम्मेदारियां सौंपीं और उन्होंने अधिकांश मौकों पर भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास किया. उनके समर्थकों का कहना है कि वे जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के साथ-साथ संगठन को प्रभावी ढंग से संचालित करने की क्षमता भी रखते हैं. इसलिए बीजेपी के सामने केवल नया मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि कांग्रेस का एक अनुभवी राजनीतिक प्रबंधक खड़ा है, जो चुनावी और संगठनात्मक दोनों मोर्चों पर प्रभावी माना जाता है.

शिवकुमार को सीएम बनाकर कांग्रेस ने दिया बड़ा संदेश

पिछले कुछ वर्षों से कर्नाटक की राजनीति में सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर होती रही कि सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच नेतृत्व का मुद्दा कब और कैसे सामने आएगा. लेकिन कांग्रेस ने अब इस पूरे विमर्श को नया मोड़ देने की कोशिश की है. पार्टी इसे किसी विवाद या सत्ता संघर्ष की बजाय एक व्यवस्थित नेतृत्व परिवर्तन के रूप में पेश करना चाहती है. कांग्रेस की रणनीति यह संदेश देने की है कि सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में पहुंचने के बावजूद नई ऊर्जा और नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रही है. हालांकि बीजेपी के पास भी सरकार को घेरने के कई मुद्दे मौजूद हैं. 

बीजेपी लगाती रही भ्रष्टाचार के आरोप, डीके ने किया इनकार

महंगाई, बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियां, कल्याणकारी योजनाओं पर बढ़ता वित्तीय बोझ, पानी की समस्या और शहरी प्रशासन जैसे विषय आने वाले वर्षों में राजनीतिक बहस के केंद्र में बने रह सकते हैं. इसके अलावा शिवकुमार खुद भी विवादों से पूरी तरह अछूते नहीं रहे हैं. बीजेपी लंबे समय से उन पर लगे भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों को उठाती रही है. हालांकि शिवकुमार लगातार इन आरोपों को खारिज करते आए हैं. अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि जनता उनसे पहले की तुलना में कहीं अधिक जवाबदेही की अपेक्षा करेगी. 

कांग्रेस ने एक साथ साध लिए कई राजनीतिक लक्ष्य

द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बीजेपी नेताओं ने माना कि चिंता केवल इस बात की नहीं है कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बदल दिया है. असली मुद्दा यह है कि पार्टी ने इस बदलाव के जरिए एक साथ कई राजनीतिक लक्ष्य साध लिए हैं. माना जा रहा है कि कांग्रेस ने संभावित उत्तराधिकार संकट को काफी हद तक टाल दिया है, सरकार को कार्यकाल के बीच में नई ऊर्जा देने की कोशिश की है, वोक्कालिगा समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत की है और संगठन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक को राज्य की कमान सौंप दी है.

अब बीजेपी के सामने कर्नाटक में पहले से मजबूत कांग्रेस

ऐसे में बीजेपी के सामने अब एक ऐसी कांग्रेस खड़ी है, जो खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और उत्साहित महसूस कर रही है. राजनीतिक जानकारों की नजर में डी.के. शिवकुमार का मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं है, बल्कि कांग्रेस के लिए एक बड़े राजनीतिक पुनर्गठन का संकेत भी है. यही वजह है कि विपक्ष के लिए इस घटनाक्रम का महत्व सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने तक सीमित नहीं माना जा रहा. उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वे कई बार सरकार के भीतर मौजूद अलग-अलग शक्ति केंद्रों का हवाला दे सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में शासन और प्रशासन की अंतिम जिम्मेदारी सीधे उनके कंधों पर होगी. ऐसे में आने वाले समय में उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता की असली परीक्षा होने वाली है.

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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