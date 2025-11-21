Advertisement
trendingNow13013000
Hindi Newsदेश

बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम? क्लियर हो गई पूरी पिक्चर

Karnataka Congress: डिप्टी सीएम ने कहा कि सभी 140 विधायक मंत्री और सीएम बनने योग्य हैं लेकिन सिद्धारमैया ने कहा कि वह 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, जिसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और हम सब उनके साथ मिलकर काम करेंगे.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 21, 2025, 04:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम? क्लियर हो गई पूरी पिक्चर

Karnataka CM: बिहार में महागठबंधन की हार के बाद कर्नाटक कांग्रेस में सीएम कुर्सी को लेकर सियासी खींचतान नजर आ रही है. क्योंकि, कर्नाटक के विधायकों का एक गुट दिल्ली में हाईकमान से मिलने पहुंचा है, जिसके लेकर अटकलों का दौर जारी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विधायकों का दल कांग्रेस हाईकमान से मिलकर कर्नाटक में सीएम बदलने की मांग कर रहे हैं. क्योंकि, बिहार हार के बाद वो प्रेशर ग्रुप के तौर पर अपनी मांग हाईकमान से पूरी करवा सकते हैं. लेकिन कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके. शिवकुमार का कहना है कि कर्नाटक कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है इसलिए सभी विधायक मंत्री बनने की इच्छा लेकर हाईकमान के सामने खुद की पैरवी कर रहे हैं. 

क्या बोले शिवकुमार?
कर्नाटक में सीएम पद को लेकर चल रही अटकलों को लेकर डिप्टी CM डीके शिवकुमार ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा 'ग्रुप बनाना मेरे खून में नहीं है, सभी 140 विधायक मेरे विधायक हैं और सीएम ने तय किया कि वह कैबिनेट में फेरबदल करेंगे. इसलिए, वे सभी मंत्री बनने में दिलचस्पी रखते हैं. यह स्वाभाविक है कि वे दिल्ली जाकर नेताओं से मिलेंगे'. डिप्टी सीएम ने यह भी कहा 'विधायकों को मैं क्या कह सकता हूं, उन्हें पूरा अधिकार है और मैं किसी को दिल्ली नहीं ले गया. उनमें से कुछ लोग खड़गे साहब से मिले और वो CM से भी मिले है, क्या गलत है?. यह उनकी जिंदगी है,  किसी ने उन्हें बुलाया नहीं है बल्कि वे अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं और अपना चेहरा दिखा रहे हैं. क्योंकि, वे अपनी मौजूदगी दिखाना चाहते थे कि वे सबसे आगे हैं, काम कर सकते हैं और उन्हें जिम्मेदारी चाहिए'.

यह भी पढ़ें: बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता; एक्शन शुरू... थ्रिलर बाकी

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम का दावा 

कर्नाटक विधायकों की तरफ से दिल्ली जाकर हाईकमान से मिलने की चर्चाओं पर सीएम सिद्धारमैया का भी बयान सामने आया है. सीएम ने कहा कि कैबिनेट में सारे फेरबदल हाईकमान करता है, क्या उन्होंने कुछ कहा?.  सीएम ने यह भी कहा कि शिव कुमार और मुझे भी यह सुनना होगा कि हाईकमान क्या कहता है. इसके बाद सीएम सिद्धारमैया ने दावा किया की वो अगला बजट पेश करेंगे और मैं उसे आगे भी जारी रखूंगा, जिसके लिए मैं कल मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलूंगा. उधर विधायकों की पार्टी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात पर कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार ने कहा कि उनके डिनर के बारे में पता नहीं है. डिप्टी सीएम ने कहा कि सभी 140 विधायक मंत्री और सीएम बनने योग्य हैं लेकिन सिद्धारमैया ने कहा कि वह 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, जिसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और हम सब उनके साथ मिलकर काम करेंगे. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Karnataka Congress

Trending news

वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
mumbai
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
Punjab news in hindi
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
#Jammu Kashmir
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
Terror Plan
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाई जा सकेगी फेक न्यूज, कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा
Pandit Jawahar Lal Neharu
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाई जा सकेगी फेक न्यूज, कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा
भारत का पहला जिला, जो कभी लुटेरों और डाकुओं का था अड्डा, आज है देश का स्मार्ट सिटी
India first district
भारत का पहला जिला, जो कभी लुटेरों और डाकुओं का था अड्डा, आज है देश का स्मार्ट सिटी
ममता की EC को लिखी गई चिट्ठी पर अमित शाह का जवाब, कहा- ये घुसपैठियों को बचाने की...
amit shah
ममता की EC को लिखी गई चिट्ठी पर अमित शाह का जवाब, कहा- ये घुसपैठियों को बचाने की...
बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके में 6 की मौत, ढाका से लेकर बंगाल तक मचा कोहराम
earthquake
बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके में 6 की मौत, ढाका से लेकर बंगाल तक मचा कोहराम
बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
Karnataka crisis
बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन