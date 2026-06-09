/DKS की टेंशन बरकरार! कर्नाटक कांग्रेस में फिर कलह, नाराज मंत्री और विधायक पहुंचे दिल्ली

Karnataka Cabinet Portfolio Dispute: कर्नाटक में नई सरकार के गठन के बाद भी सत्ताधारी कांग्रेस के भीतर चल रहा असंतोष थमने का नाम नहीं ले रहा है. वरिष्ठ मंत्री रामलिंगा रेड्डी की बगावत को शांत कराए अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता था कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार (DKS) के सामने कैबिनेट में बेचैनी की नई लहर खड़ी हो गई है. विभागों के बंटवारे से नाखुश और कैबिनेट में जगह पाने के इच्छुक नेताओं ने अब सीधे दिल्ली का रुख कर लिया है, जिसने कर्नाटक की राजनीतिक हलचल को एक बार फिर गर्मा दिया है.
इस ताजा सियासी संकट के केंद्र में बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा हैं. हाई-प्रोफाइल विभाग मिलने के बाद भी उन्होंने अभी तक औपचारिक रूप से अपने दफ्तर का कार्यभार नहीं संभाला है, जो उनकी नाराजगी को साफ बयां करता है. सूत्रों के मुताबिक, कृष्णा बायरे गौड़ा दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर दबाव बना रहे हैं कि बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (BDA) और बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (BMRDA) को भी उनके पोर्टफोलियो के तहत लाया जाए. मंत्री का मानना है कि बेंगलुरु और उसके आसपास के योजनाबद्ध विकास में इन दोनों बड़ी सरकारी एजेंसियों की मुख्य भूमिका है. इनके बिना बेंगलुरु विकास विभाग के पास बेहद सीमित अधिकार रह जाएंगे, जिससे काम करना मुश्किल होगा.
एक तरफ जहां मंत्रियों में बड़े विभागों को लेकर खींचतान जारी है, वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु के शिवाजी नगर से कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद भी अचानक दिल्ली पहुंच चुके हैं. कहा जा रहा है कि वह कैबिनेट में खाली जगहों को भरने या नए फेरबदल में अपने लिए मंत्री पद सुनिश्चित करने को लेकर आलाकमान के पास तगड़ी लॉबिंग कर रहे हैं. इन घटनाओं ने ये साफ कर दिया है कि भले ही सरकार स्थिर दिख रही हो, लेकिन नेताओं की अधूरी आकांक्षाएं मुख्यमंत्री शिवकुमार के लिए लगातार नई प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियां खड़ी कर रही हैं.
ये पूरा घटनाक्रम इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवकुमार ने हाल ही में वरिष्ठ नेता रामलिंगा रेड्डी के साथ हुए बड़े विवाद को काफी मशक्कत के बाद सुलझाया था. बता दें कि अनुभवी नेता रामलिंगा रेड्डी को मेजर और मीडियम इरिगेशन (सिंचाई) विभाग दिया गया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था. उनका सीधा आरोप था कि कैबिनेट गठन से पहले उनसे किया गया वादा तोड़ा गया है. उन्हें सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु विकास विभाग चाहिए था. हालांकि, बाद में यह विभाग कृष्णा बायरे गौड़ा को दे दिया गया, जिसके बाद रेड्डी ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए थे.
इस विवाद के बाद मुख्यमंत्री शिवकुमार ने रेड्डी के साथ अपने घर पर देर रात तक लंबी मैराथन बैठक की थी. संकट टलने के बाद शिवकुमार ने मीडिया के सामने आकर मुस्कुराते हुए कहा था कि रामलिंगा रेड्डी मेरे पुराने दोस्त हैं. यह हमारा पारिवारिक मामला था और सभी समस्याएं सुलझा ली गई हैं. अब कोई मतभेद नहीं है और इस्तीफे का चैप्टर बंद हो चुका है. बाद में रेड्डी ने भी इस पर अपनी सहमति जताई थी. लेकिन अब जिस तरह से खुद कृष्णा बायरे गौड़ा इस विभाग के अधिकारों को लेकर अड़ गए हैं और कांग्रेस नेता दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, उससे साफ है कि कर्नाटक में उम्मीदों और पावर को बैलेंस करना 'ट्रबलशूटर' डीके शिवकुमार के लिए एक लंबा और थका देने वाला इम्तिहान होने वाला है.