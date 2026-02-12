कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, कर्नाटक में 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद मची हलचल

DK Shivakumar: कर्नाटक में सत्ता की कुर्सी को लेकर लगातार खींचतान चल रही है. सीएम सिद्धारमैया के समर्थक चाहते हैं कि वो 5 साल तक सीएम बने रहें, जबकि डीके शिवकुमार के समर्थन उन्हें सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं. बीते दिनों तीसरा मोर्चा भी एक्टिव हो गया. इसी बीच अब डीके शिवकुमार ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी लीडरशिप से मुलाकात की, जिसके बाद एक बार फिर अफवाहों का दौर शुरू हो गया है. हालांकि उन्होंने कहा कि ये मुलाकात पॉलिटिकल मामलों पर फोकस थी.

AICC मीटिंग के बाद, शिवकुमार ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे यह बताने की जरूरत है कि मैं 10 जनपथ के अंदर किससे मिला, हम सड़कों पर पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं. हम अपने हाईकमान से मिले हैं और जो बात करनी है, उस पर बात की है, एक बार जब मैं यहां आया, तो हम मिले और कई बातों पर बात की, मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है. हम यहां पॉलिटिकल बातों पर बात करने आए थे, सिर्फ हवा में सांस लेने के लिए नहीं.

बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के अंदर लीडरशिप की खींचतान पिछले साल नवंबर में शुरू हुई थी, जब सरकार अपने पांच साल के टर्म के आधे रास्ते पर पहुंच गई थी. CM सिद्धारमैया और डिप्टी CM डीके शिवकुमार के साथ, होम मिनिस्टर जी परमेश्वर भी टॉप पोस्ट की दौड़ में हैं. इससे पहले कर्नाटक कांग्रेस MLA इकबाल हुसैन ने कहा कि कम से कम 80 पार्टी MLAs ने CM पोस्ट के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार का नाम हाईकमान को दिया था. हुसैन ने कांग्रेस MLC यतींद्र सिद्धारमैया की उनके पिता और CM सिद्धारमैया के पक्ष में बयान देने के लिए आलोचना की और उनसे डिसिप्लिन से काम करने को कहा.

Add Zee News as a Preferred Source

साथ ही साथ कहा कि हमने इसे हाईकमान पर छोड़ दिया है. 80-90 MLAs ने हाईकमान से DK शिवकुमार को (CM पोस्ट के लिए) मौका देने की रिक्वेस्ट की है, हम एक डिसिप्लिन्ड पार्टी हैं और हमें ठीक से पेश आना होगा. हमें उनका (यतींद्र सिद्धारमैया का) बार-बार अपने पिता के पक्ष में बोलना और हाईकमान को शर्मिंदा करना पसंद नहीं है. हर पिता बेटे से प्यार करता है, और बेटा पिता से, लेकिन पॉलिटिक्स में, हमें डिसिप्लिन से काम करना होगा. ऐसे बयानों से दूसरों को भड़काना नहीं चाहिए.

साथ ही साथ कहा हम सबके दिल में है कि डीके शिवकुमार को मौका दिया जाए, हर कोई यही चाहता है, लेकिन हमें बयानों से कोई कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना चाहिए, इसलिए सब चुप हैं और कुछ लोग बीच-बीच में बोल रहे हैं, मैं साफ तौर पर खुले दिल से कह रहा हूं जैसा कि मैंने पहले दिन से कहा था कि डीके शिवकुमार को इसी कार्यकाल में मौका दिया जाना चाहिए, यह मेरी इच्छा है. (ANI)