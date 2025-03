मुस्लिम आरक्षण पर डीके शिवकुमार ने ऐसा क्या कहा, नेहरू का नाम लेकर बरस रही भाजपा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार संविधान को लेकर दिए अपने एक बयान पर घिर गए हैं. एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में मुस्लिम आरक्षण का सवाल पूछा गया तो डीके ने सार्वजनिक रूप से संविधान संशोधन की तरफ इशारा कर दिया. उन्होंने कहा कि हमें पता है लोग इस पर कोर्ट जाएंगे. कई फैसलों पर संविधान में बदलाव हुआ है. गांधी परिवार से डीके शिवकुमार की करीबी बताते हुए भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है.

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि डीके शिवकुमार कोई साधारण नेता नहीं हैं. गांधी परिवार और राहुल गांधी के खास हैं. कांग्रेस का असली चेहरा आज उजागर हो गया है. पात्रा ने कहा, 'डीके शिवकुमार ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि मुसलमानों को आरक्षण देना पड़ा और उसके लिए संविधान को भी बदलना पड़े तो हम संविधान को बदलने के लिए तैयार हैं.'

#WATCH | On Karnataka Deputy CM DK Shivakumar's reported remarks on Constitution, BJP MP Sambit Patra says, "Congress' true face is revealed today. Their nature has been revealed today. DK Shivakumar is not an ordinary leader. He is close to Gandhi family, to Rahul Gandhi...Nehru… pic.twitter.com/bL95clhXGZ

— ANI (@ANI) March 24, 2025