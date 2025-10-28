Advertisement
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका? बयानों से समझिये

Karnataka News: कर्नाटक विधानसभा को बीते तकरीबन 2.5 साल होने वाले हैं, ऐसे में अटकलों सीएम पद को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, हालांकि डीके शिवकुमार ने अहम बयान दिया है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 28, 2025, 04:14 AM IST
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका? बयानों से समझिये

Siddaramaiah or DK Shivakumar: जब 2023 में कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीता था, तब बात ये फॉर्मूला तय किया गया था कि सीएम के तौर पर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ढाई-ढाई साल के लिए मौका मिलेगी . तो क्या अब राज्य को नया मुख्यमंत्री मिलेगा या मौजूदा सीएम ही 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे? इन अटकलों पर डीके शिवकुमार ने जवाब दिया है

"सीएम के शब्द अंतिम"
कर्नाटक के मौजूदा सीएम सिद्धारमैया के शब्दों को अंतिम बताते हुए, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार में नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच वो सीएम के शब्दों का पालन करेंगे. "मुख्यमंत्री के बयान के बाद कहने को क्या बचा है? हम उनके शब्दों का पालन करते हैं," शिवकुमार ने मीडिया से सीएं सिद्धारमैया के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर कहा कि अगर कांग्रेस आलाकमान सहमत हो तो वो मुख्यमंत्री के रूप में अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे.

दिल्ली क्यों गए थे डीके?
दिल्ली दौरे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "मैं कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य अंबिका सोनी (Ambika Soni) के घर मिलने दिल्ली गया था. मैं उनके पति के निधन पर उन्हें अपनी संवेदना व्यक्त करने गया था. जब मैं तिहाड़ जेल में था, तब वो सोनिया गांधी जी के साथ मुझसे मिलने आई थीं. वो मेरी बहुत करीबी हैं और मुझे छोटे भाई जैसा मानती हैं."

आलाकमान से हुई मुलाकात?
आलाकमान से मिलने दिल्ली जाने की अफवाहों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "मैं सिर्फ इस बारे में बात कर सकता हूं कि मैं दिल्ली क्यों गया था. जनता और मीडिया आलाकमान से मेरी मुलाकात के बारे में कुछ भी चर्चा कर सकते हैं; मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है."

आलाकमान की बात मानेंगे
इस बीच, सीएम सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि वो किसी भी संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल के बारे में कांग्रेस आलाकमान के फैसले का पालन करेंगे और उन्होंने कहा कि उनका ध्यान अपना कार्यकाल पूरा करने पर है. मंगलुरु (Mangaluru) में पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा, "अगर आलाकमान फैसला करता है, तो मैं अपना कार्यकाल पूरा करूंगा."

गृह मंत्री ने क्या कहा?
इससे पहले आज, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर (G Parameshwara) ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन और कर्नाटक मंत्रिमंडल में फेरबदल पर विधायकों के बयान अप्रासंगिक हैं, क्योंकि आखिरी कांग्रेस आलाकमान को लेना है. उन्होंने आगे कहा कि बिहार चुनाव नतीजों के बाद, जब सीए सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मिलेंगे, तब कुछ फैसला हो सकता है.

परमेश्वर ने मीडिया से कहा, "जब तक पार्टी आलाकमान इशारा नहीं देता, तब तक कोई नहीं जानता, और विधायकों के बयान अप्रासंगिक हैं. इस समय, मैंने पार्टी आलाकमान से कुछ नहीं सुना है. मुझे लगता है कि बिहार चुनाव परिणामों के बाद, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों दिल्ली जाएंगे, और कुछ फैसला हो सकता है." उन्होंने आगे कहा, "सिर्फ पार्टी आलाकमान ही फेरबदल या नेतृत्व परिवर्तन पर फैसला लेगा." 

(इनपुट-एएनआई)

