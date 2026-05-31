घर, खेत और लग्जरी लाइफस्टाइल… डीके शिवकुमार होंगे देश के सबसे धनी सीएम; नेटवर्थ में इतने हैं जीरो

Karnataka New CM: कर्नाटक में करीब तीन साल तक किचकिच के बाद कांग्रेस सरकार ने सत्ता की कुर्सी में फेरबदल किया. अब राज्य के मुख्या की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को हाथ में होगी. माना जा रहा है कि आगामी तीन जून को वह सीएम पद की शपथ लेंगे. डीके शिवकुमार के सीएम बनने की खबरों के बीच उनकी संपत्ति को लेकर भी देशभर में चर्चा होने लगी है. बताया जाता है कि सीएम बनने के बाद वह इस पद पर रहने वाले सबसे अमीर व्यक्ति होंगे.

दरअसल, पिछले दिनों कांग्रेस हाईकमान के कहने पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था. पार्टी आलाकमान ने डीके शिवकुमार को सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा था. गत दिनों डीके शिवकुमार को विधायक दल का नेता चुना गया. अब वह बुधवार को सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं. बता दें कि वर्तमान में देश के सबसे अमीर सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं.

कितनी है डीके शिवकुमार की संपत्ति

डीके शिवकुमार के सीएम बनने की खबरों के बीच उनकी संपत्ति को लेकर चर्चा की जाने लगी है. साल 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के चुनावी हलफनामे के अनुसार, डीके शिवकुमार और उनके परिवार की कुल घोषित संपत्ति 1,413.78 करोड़ रुपये है.

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संपत्ति के मामले में सबसे आगे डीके

रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2018 के हलफनामे में डीके शिवकुमार की घोषित 840.08 करोड़ रुपये के करीब थी. वहीं, साल 2023 में यह बढ़कर 1,413.78 करोड़ रुपये हो गई, जो काफी अधिक है. चुनाव सुधार पर काम करने वाली संस्था एडीआर के अनुसार, डीके शिवकुमार आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के सीएम सी. जोसेफ विजय से अधिक संपत्ति वाले सीएम बनने जा रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, डीके शिवकुमार की चल संपत्तियां 273.42 करोड़ रुपये और अचल संपत्ति 1140.36 करोड़ रुपये के करीब है. हालांकि, उन्होंने अपने हलफनामे में बताया कि 263 करोड़ रुपये की देनदारी भी उनपर घोषित है.

जमीन और मकान ने बढ़ा दी दौलत

हलफनामे में बताया गया कि शिवकुमार की संपत्ति में बेंगलुरु, मैसूरु, दिल्ली और देश के कुछ अन्य शहरों में कई आवासीय संपत्तियां शामिल हैं. वहीं, उनके पास कृषि भूमि भी है. यह परिवार के विरासत के रूप में उन्हें मिला है. शिवकुमार की घोषित अचल संपत्तियों में बेंगलुरु के गोपालपुरा क्षेत्र में एक मॉल की जमीन भी शामिल है. बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के कई शहरों में जमीनों की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है, जिसके कारण उनकी अचल संपत्ति का मूल्य काफी बढ़ा है. जानकार माने हैं कि रियल एस्टेट में उछाल के कारण उनकी संपत्तियों में इजाफा हुआ है.

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लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहते हैं शिवकुमार

डीके शिवकुमार देश के सबसे धनी सीएम होने जा रहे हैं, लेकिन हमेशा वह अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. चुनावी हलफनामे के अनुसार महंगी घड़ियां, सोना-चांदी और एक टोयटा क्वालिस वाहन भी शामिल है.इसके साथ ही कई जगहों पर उन्हें लग्जरी ब्रांड्स के कपड़ों और एक्सेसिरिज पहने भी देखा गया है.

इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारतीय राजनीति में कई ऐसे नेता हैं, जो सादगीपूर्ण छवि पेश करते हैं. इससे इतर शिवकुमार अपनी अलग शैली को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.

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