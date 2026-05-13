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Hindi NewsदेशDNA: सनातन, ब्राह्मण और वोटबैंक की राजनीति... तमिलनाडु से यूपी तक बढ़ा विवाद

DNA: सनातन, ब्राह्मण और वोटबैंक की राजनीति... तमिलनाडु से यूपी तक बढ़ा विवाद

तमिलनाडु में डीएमके के पाखंड को हराकर सत्ता में आए टीवीके यानी मुख्यमंत्री विजय को शपथ लिए आज चौथा दिन है और चार दिन में ही उन्हें सनातन विरोधी एजेंडाबाजों के सामने सरेंडर करना पड़ा. 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: May 13, 2026, 10:34 PM IST
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tamilnadu politics
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देश के एक हिस्से में सनातन और ब्राह्मणों के नाम पर नफरत फैलाने की प्रतिस्पर्धा चल रही है. डीएमके, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता मानो आपस में होड़ कर रहे हैं कि कौन सनातन के खिलाफ ज्यादा विषवमन करेगा और कौन ब्राह्मणों के लिए अधिक अपशब्द बोलकर समाज में विद्वेष फैलाएगा. तमिलनाडु में डीएमके के बाद अब कांग्रेस के एक नेता ने भी सनातन को खत्म करने की बात कही है. वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है. इसके बाद इस पूरे मामले पर विवाद शुरू हो गया है.

जाति और धर्म को लेकर बढ़ते विवादों के बीच तमिलनाडु के सीएम विजय ने कुंठा क्लब के एजेंडे के सामने पहले ही दिन सरेंडर कर दिया. सरदार बल्लवभाई पटेल ने कहा था कि 'राष्ट्र की एकता नफरत से नहीं, विश्वास और सहयोग से बनती है.' लेकिन जो पार्टी सरदार पटेल की विरासत की दावेदारी करती है, उसी कांग्रेस के नेता ये बात नहीं मानते.

अगर मानते तो तमिलनाडु में कांग्रेस के नेता जे.एम.एच. आसन मौलाना तमिलनाडु में सनातन के खत्म होने की बात नहीं करते. कांग्रेस नेता आसन मौलाना ने कहा है कि तमिलनाडु कभी भी सनातन धर्म को स्वीकार नहीं करेगा. सनातन धर्म तमिलनाडु में पहले ही खत्म हो चुका है.

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कांग्रेस के नेता ने उसी बयान को आगे बढ़ाया है, जो तमिलनाडु की विधानसभा में खड़े होकर डीएमके के नेता और एमके स्टालिन के सुपुत्र उदयनिधि ने कहा था. उदयनिधि ने सीएम विजय को संबोधित करते हुए विधानसभा में क्या कहा था? इस ट्वीट में ये सुनिए...

सूबे में डीएमके की सरकार चली गई, फिर भी उदयनिधि सनातन के नाश की कामना कर रहे हैं. वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब वो संवैधानिक पद पर बैठकर सनातन के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया हो. पहले भी वो सनातन की तुलना बीमारियों से कर चुके हैं.

ये अलग बात है कि माता जी जिनका नाम दुर्गा स्टालिन हैं, वो खुद मूर्ति पूजक सनातनी हैं. मंदिर-मंदिर घूमकर पूजा करती हैं. सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी है जिसमें दुर्गा स्टालिन पूजा करती और प्रसाद ग्रहण करती दिख रही हैं. सोचिए, जो दुर्गा स्टालिन मंदिर में शीष नवाकर आशीर्वाद ले रही हैं, उन्हीं के बेटे सनातन के नाश की कामना कर रहे हैं.

उदयनिधि के इसी पाखंड की वजह से उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है. सड़क पर उतरकर सनातनी उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं. उनसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं.

2011 की जनगणना के मुताबिक तमिलनाडु में 87 प्रतिशत से ज्यादा हिंदू हैं. 294 सीटों वाली विधानसभा में 90 प्रतिशत से ज्यादा सनातनी पृष्ठभूमि वाले विधायक हैं. ओबीसी, दलित और अन्य हिंदू समुदायों का प्रतिनिधित्व ज्यादा है. यह अलग बात है कि डीएमके द्रविड़ राजनीति करती है. द्रविड़ विचारधारा और सामाजिक न्याय की नीति के नाम पर राजनीति करने वाली डीएमके के कई नेता खुद को सनातनी नहीं कहते, और वो खुद को सनातनी इसलिए नहीं कहते क्योंकि उन्हें सनातन को नीचा दिखाकर वोट लेना है. 

आज जब इस मुद्दे पर चौतरफा विरोध शुरू हुआ, तो डीएमके के एक नेता ने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया. ये वैचारिक मामला नहीं, राजनीतिक मामला है. वैसे भी अटल बिहारी वाजपेयी बरसों पहले कह गए थे कि जो किसी धर्म को नहीं मानता है वो भी हिंदू ही होता है, और उदयनिधि हों या डीएमके के नेता, वो तो जन्म से सनातनी ही हैं.

डीएमके के इस पाखंड को हराकर सत्ता में आए टीवीके यानी मुख्यमंत्री विजय को शपथ लिए आज चौथा दिन है और चार दिन में ही उन्हें सनातन विरोधी एजेंडाबाजों के सामने सरेंडर करना पड़ा. सीएम विजय ने अपने ज्योतिषि राधन पंडित वेट्रिवेल को अपना विशेष कार्य अधिकारी यानी OSD नियुक्त किया था. जैसे ही एक ज्योतिषी को OSD बनाने की खबर सामने आई, वैसे ही कुंठा क्लब में खलबली मच गई. कुंठा क्लब के तमाम एलीट क्लास के सदस्य, जो एक दिन पहले तक मुख्यमंत्री विजय को अपनी धर्मनिरपेक्षता का रोल मॉडल बताने में जुटे थे, वही अचानक उनके खिलाफ बोलने लगे. सरकार में शामिल लेफ्ट पार्टियों ने भी इसका विरोध किया और 24 घंटे के भीतर ही नए सीएम ने मानो सरेंडर कर दिया. ज्योतिषी राधन पंडित वेट्रिवेल को OSD पद से हटा दिया गया. इतना ही नहीं, आज फ्लोर टेस्ट करने के बाद  विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री विजय ने यह भी ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों की सरकार है.

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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