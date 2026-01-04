Advertisement
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला

2026 में असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे बड़े और हॉटस्पॉट सियासी राज्यों और केंद्र शाषित पुडुचेरी में चुनाव होने हैं. मार्च के अंत तक चुनावी कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 04, 2026, 10:39 PM IST
Assembly Elections: 2026 में असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे बड़े और हॉटस्पॉट सियासी राज्यों और केंद्र शाषित पुडुचेरी में चुनाव होने हैं. मार्च के अंत तक चुनावी कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है. बंगाल में सरकार बनाने का दम भरने वाले बीजेपी नेता तमिलनाडु में भी पार्टी की दमदार मौजूदगी दिखाने का दावा कर रही है. बीजेपी के सीनियर नेता और गृह मंत्री अमित शाह लंबे समय से बंगाल और तमिलनाडु में एक्टिव हैं. अपने हालिया तमिलनाडु दौरे में शाह ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताते हुए सीएम स्टालिन पर हमला बोला है. 

तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'आने वाले चुनावों में, भाजपा AIADMK और हमारी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर कांग्रेस और DMK को आखिरी टक्कर देने के लिए एक मजबूत गठबंधन बनाने जा रही है. DMK सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है. अगर पूरे भारत में कहीं सबसे भ्रष्ट सरकार है, तो दुर्भाग्य से वह तमिलनाडु में है.' 

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

