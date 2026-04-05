पहले सनातन धर्म को कहा डेंगू-मलेरिया, अब मंदिरों में हाजिरी लगाने क्यों पहुंच रहे हैं DMK नेता?

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु की राजनीति में चुनावी मौसम आते ही सियासी रंग तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं. खासकर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन, जो पहले सनातन और हिन्दू धर्म पर तीखी और विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं, अब मंदिरों की चौखट पर सिर झुकाते दिखाई दे रहे हैं. कुछ समय पहले उदयनिधि ने सार्वजनिक मंच सनातन धर्म को डेंगू-मलेरिया तक कह दिया था. आखिर ऐसी कौन सी वजह आ गई कि जिस सनातन को उन्होंने डेंगू-मलेरिया तक कह दिया था अब उसी के मंदिरों में सिर झुकाए पहुंच रहे हैं. उनकी भाषा और रवैया विपक्ष के साथ-साथ आम लोगों के बीच भी चर्चा और आलोचना का विषय बना रहा. लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो वही चेहरे बदले हुए अंदाज में नजर आ रहे हैं.

हाल के दिनों में कई डीएमके नेता मंदिरों में पूजा-अर्चना करते, दर्शन करते और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते देखे गए हैं. यह बदलाव सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का मामला है या फिर चुनावी रणनीति यही सवाल अब राजनीतिक गलियारों में उठ रहा है. विपक्ष इस पर तंज कसते हुए कह रहा है कि यह 'वोट बैंक की राजनीति' है. उनका आरोप है कि चुनाव आते ही डीएमके नेता अपनी पुरानी बयानबाजी भूलकर जनता की भावनाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं डीएमके की तरफ से सफाई दी जा रही है कि नेताओं की निजी आस्था को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. जनता के बीच भी इस बदलाव को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया है. कुछ लोग इसे सकारात्मक बदलाव मानते हैं, तो कुछ इसे चुनावी मजबूरी बताते हैं.

विधानसभा चुनाव से पहले मंदिरों में क्यों नजर आ रहे DMK नेता?

द्रविड़ राजनीति के प्रमुख चेहरे और उदयनिधि स्टालिन एक बार फिर चर्चा में हैं. लेकिन इस बार वजह उनके बयान नहीं, बल्कि एक मंदिर में उनकी मौजूदगी को लेकर. आमतौर पर खुद को पूजा-पाठ से दूर रखने वाले उदयनिधि हाल ही में अपने निर्वाचन क्षेत्र के सेंजेनियमन मंदिर में पूजा करते नजर आए। इस दौरान उनके साथ दयानिधि मारन भी मौजूद थे. यह तस्वीरें और वीडियो सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई. दरअसल, उदयनिधि स्टालिन को द्रविड़ विचारधारा का मजबूत समर्थक माना जाता है एक ऐसी सोच, जो पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं से दूरी बनाए रखने पर जोर देती है. खुद उदयनिधि भी कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वे धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास नहीं रखते.

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DMK की सियासत का नया अध्याय?

यही वजह है कि मंदिर में उनकी मौजूदगी को सिर्फ एक सामान्य दौरा नहीं, बल्कि एक अहम संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. खासकर तब, जब बीते कुछ सालों में वह सनातन धर्म पर दिए गए अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं और उन पर हिंदू भावनाओं को आहत करने के आरोप भी लगते रहे हैं. अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह एक राजनीतिक रणनीति है, बदलते माहौल के मुताबिक छवि में बदलाव, या फिर निजी स्तर पर कोई नया रुख? फिलहाल, इस एक घटना ने बहस जरूर छेड़ दी है कि क्या उदयनिधि स्टालिन की सोच में कोई बदलाव आ रहा है, या यह सिर्फ सियासत का एक नया अध्याय है.

डॉ. सेंथिल कुमार ने भी लिया यूटर्न

उदयनिधि स्टालिन के अलावा धर्मपुरी से पूर्व सांसद और मौजूदा उम्मीदवार डॉ. सेंथिल कुमार, जो पहले सड़क परियोजनाओं के भूमि पूजन और धार्मिक अनुष्ठानों पर सवाल उठाकर सुर्खियों में रहे थे, अब चुनावी मैदान में मंदिरों का रुख करते नजर आ रहे हैं. चुनावी अभियान के दौरान उनके मंदिर-दर्शन ने सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है. जिन मुद्दों पर वे पहले आपत्ति जताते थे, उसी धार्मिक प्रतीकों के बीच उनकी मौजूदगी कई सवाल खड़े कर रही है. राजनीतिक जानकार इसे महज संयोग नहीं मानते. उनका कहना है कि यह एक सोची-समझी रणनीति हो सकती है, जिसे अक्सर ‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ की राजनीति कहा जाता है. इसका मकसद होता है धार्मिक भावनाओं का सम्मान दिखाते हुए बहुसंख्यक मतदाताओं को नाराज होने से बचना. डॉ. सेंथिल कुमार का यह बदलाव खास तौर पर इसलिए चर्चा में है क्योंकि उनका पुराना रुख बिल्कुल अलग रहा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि यह रणनीति उन्हें चुनावी फायदा दिला पाती है या नहीं.

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