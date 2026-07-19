/MK स्टालिन की एक चाल से बदल सकता है पूरा खेल! परिसीमन बिल पर कांग्रेस की बढ़ाई टेंशन

Delimitation Bill: तमिलनाडु में पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की DMK ने गठबंधन टूटते ही कांग्रेस के साथ बड़ा खेल कर दिया है. बताया जा रहा है कि इस बार संसद के मानसून सत्र में केंद्र की भाजपा सरकार एक बिर फिर परिसीमन बिल (Delimitation Bill) ला सकती है. फिलहाल इसे अभी तक आधिकारिक तौर पर लिस्ट नहीं किया गया है. इस बिल को पास करवाने के लिए आवश्यक दो तिहाई की संख्या जुटाने की कोशिश की जा रही है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछली बार बिल के विरोध में रहने वाली DMK इस बार इसे समर्थन दे सकती है. बताया जा रहा है कि रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद प्रेमचंद्रन ने रविवार ( 19 जुलाई 2026) को हुई ऑल पार्टी मीटिंग पर कहा कि DMK इस बिल के सपोर्ट के लिए राजी हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ DMK सांसद तिरुचि शिवा का कहना है कि सरकार ने फिलहाल इसपर कोई स्पष्ट प्रस्ताव नहीं दिया है.
बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में बजट सत्र के दौरान डिलिमिटेशन बिल पेश किया गया था, लेकिन तब वह पास नहीं हो पाया था. वहीं अब शिवसेना (UBT) और TMC में बड़ी टूट के बाद माना जा रहा है कि बिल पास होने के लिए सरकार दो तिहाई की संख्या के करीब पहुंचने लगी है. ये भी माना जा रहा है कि DMK भी इस बिल को समर्थन दे रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, DMK चाहती है कि बिल में हर प्रदेश में 50 प्रतिशत सीटों की वृद्धि वाला प्रावधान जोड़ा जाए. यही बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछली बार बिल पेश होने पर कही थी. ऐसे में अगर बिल यह जोड़ दिया जाता है तो, शायद DMK इसे खुला समर्थन दे सकती है.
केंद्र सरकार ने डिलिमिटेशन बिल को मॉनसून सत्र में दोबारा पेश करने के लिए लिस्ट नहीं किया है. हालांकि, माना जा रहा है कि केंद्र इसके लिए आवश्यक संख्या जुटा लेगी. वहीं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से DMK के तेवर बदले हैं. कांग्रेस और DMK का दशकों पुराना गठबंधन जोसेफ विजय की TVK पार्टी के सरकार बनने के बाद से टूट गया. इस चुनाव में कांग्रेस ने विजय को समर्थन दिया था, जिससे DMK नाराज हुई और उसने कांग्रेस पर छल करने का आरोप लगाया.
बता दें कि डीलिमिटेशन बिल को पास करने के लिए 2 तिहाई संख्या की आवश्यकता होगी. पिछली बार 298 सांसदों ने इस बिल के पक्ष में वोट किया था. वहीं मई 2026 में बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद TMC के 20 सांसद ममता बनर्जी के गुट से टूटकर NCPI में जुड़ गए. इससे यह संख्या बढ़कर 324 हो गई है. वहीं, DMK के पास इस समय 22 सांसद हैं और दो तिहाई के लिए लगभग 360 सांसदों की आवश्यकता होगी. अगर DMK तैयार होती है, तो संख्या बढ़कर 346 हो जाएगी. इसके अलावा कुछ छोटी पार्टियां या सांसद गैर हाजिरी से दो तिहाई के आंकड़े कम कर सकती है. ऐसे में यह बिल पास हो सकता है. ऐसे में DMK का बिल को समर्थन करना बेहद जरूरी है.