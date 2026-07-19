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MK स्टालिन की एक चाल से बदल सकता है पूरा खेल! परिसीमन बिल पर कांग्रेस की बढ़ाई टेंशन

DMK Support To Delimitation Bill: संसद के मानसून सत्र में इस बार भाजपा सरकार फिर से डिलिमिटेशन बिल ला सकती है. बताया जा रहा है कि इस बार DMK इस बिल को सपोर्ट कर सकती है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 19, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:12 PM IST
MK स्टालिन की एक चाल से बदल सकता है पूरा खेल! परिसीमन बिल पर कांग्रेस की बढ़ाई टेंशन

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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