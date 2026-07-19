/MK स्टालिन की एक चाल से बदल सकता है पूरा खेल! परिसीमन बिल पर कांग्रेस की बढ़ाई टेंशन

बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में बजट सत्र के दौरान डिलिमिटेशन बिल पेश किया गया था, लेकिन तब वह पास नहीं हो पाया था. वहीं अब शिवसेना (UBT) और TMC में बड़ी टूट के बाद माना जा रहा है कि बिल पास होने के लिए सरकार दो तिहाई की संख्या के करीब पहुंचने लगी है. ये भी माना जा रहा है कि DMK भी इस बिल को समर्थन दे रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, DMK चाहती है कि बिल में हर प्रदेश में 50 प्रतिशत सीटों की वृद्धि वाला प्रावधान जोड़ा जाए. यही बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछली बार बिल पेश होने पर कही थी. ऐसे में अगर बिल यह जोड़ दिया जाता है तो, शायद DMK इसे खुला समर्थन दे सकती है.