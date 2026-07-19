/परिसीमन बिल पर संसद के मानसून सत्र से पहले सस्पेंस! DMK और MNM ने नहीं खोले पत्ते, स्टालिन बोले- बाद में लेंगे फैसला

Delimitation Bill: संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है और इसके साथ ही देश की सियासत में गर्माहट बढ़ गई है. इस बार सबसे ज्यादा चर्चा 'परिसीमन विधेयक' को लेकर है. हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि तमिलनाडु की मुख्य पार्टी DMK और अभिनेता से नेता बने कमल हासन की पार्टी MNM इस बिल पर क्या रुख अपनाती हैं. फिलहाल इन पार्टियों ने 'वेट एंड वॉच' यानी इंतजार करने की नीति अपनाई है.
देश की संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र में कई अहम बिलों पर चर्चा होनी है, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां परिसीमन विधेयक बटोर रहा है. इस बिल को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हैं कि क्या तमिलनाडु में सत्ता से बाहर हुई DMK इस मुद्दे पर अपना रुख बदलेगी. संसद शुरू होने से ठीक पहले सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं.
एमके स्टालिन ने बुलाई वर्चुअल बैठक
बिल को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच DMK प्रमुख एमके स्टालिन ने अपनी पार्टी के सांसदों के साथ एक अहम वर्चुअल बैठक की. इस बैठक में उन्होंने साफ किया कि पार्टी इस संवेदनशील मुद्दे पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगी. स्टालिन ने कहा कि जब सरकार की तरफ से परिसीमन बिल का आधिकारिक ड्राफ्ट सामने आएगा, पार्टी पहले उसका बारीकी से अध्ययन करेगी और उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा. ईटी की खबरों के मुताबिक, सूत्रों का कहना है कि DMK अंदरूनी तौर पर केंद्र के प्रस्ताव से बहुत ज्यादा असहमत नहीं है.
सहयोगी दलों ने भी साधी चुप्पी
तमिलनाडु में हुए हालिया विधानसभा चुनावों के बाद वहां का सियासी समीकरण काफी बदल गया है. कांग्रेस, वीसीके (VCK) और लेफ्ट जैसी पार्टियां अब टीवीके (TVK) के नेतृत्व वाली सरकार के साथ चली गई हैं. ऐसे में अब DMK के गठबंधन में मुख्य रूप से दो ही सहयोगी बचे हैं - प्रेमलता विजयकांत की पार्टी DMDK और कमल हासन की MNM. ये दोनों पार्टियां भी फिलहाल इस मुद्दे पर फूंक-फूंक कर कदम रख रही हैं और खुलकर कुछ भी बोलने से बच रही हैं.
हमारे लिए राज्य का हित सबसे पहले
डीएमडीके (DMDK) के कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद एलके सुधीश ने इस मामले पर अपनी राय रखी है. उन्होंने कहा कि राज्यसभा में उनके और एमएनएम के पास एक-एक सदस्य हैं. सुधीश ने साफ किया कि भले ही वे DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका फैसला DMK के स्टैंड से प्रभावित नहीं होगा. उनका कहना है कि वे वही फैसला लेंगे जो तमिलनाडु और राज्य की जनता के हित में सबसे बेहतर होगा.
कमल हासन के फैसले पर टिकी निगाहें
दूसरी तरफ, मक्कल नीधि मय्यम (MNM) के प्रमुख कमल हासन ने भी अभी तक DMK के साथ अपने रिश्तों और इस बिल पर कोई साफ बयान नहीं दिया है. सूत्रों के मुताबिक, कमल हासन भी तभी कोई फैसला लेंगे जब बिल की कॉपी संसद में सांसदों के बीच बांटी जाएगी. कुल मिलाकर, परिसीमन बिल को लेकर दक्षिण भारत के इन दलों का रुख क्या होगा, इसका पता मानसून सत्र की शुरुआत के बाद ही चल पाएगा. तब तक राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर जारी रहेगा.