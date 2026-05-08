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Hindi Newsदेशतमिलनाडु में तकरार, अब दिल्ली में साथ कांग्रेस के साथ बैठने से इनकार; DMK सांसद कनिमोझी ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी

तमिलनाडु में तकरार, अब दिल्ली में साथ कांग्रेस के साथ बैठने से 'इनकार'; DMK सांसद कनिमोझी ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी

डीएमके ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखते हुए डीएमके सांसदों और कांग्रेस सांसदों के बैठने की व्यवस्था में बदलाव करने का अनुरोध किया है. तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके के साथ अपना गठबंधन तोड़ते हुए टीवीके के साथ जाने का फैसला किया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 08, 2026, 06:45 PM IST
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तमिलनाडु में तकरार, अब दिल्ली में साथ कांग्रेस के साथ बैठने से 'इनकार'; DMK सांसद कनिमोझी ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी

Tamil Nadu Politics: तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने तमिलनाडु में विधानसभा जीत में शानदार जीत हासिल की है. विजय की पार्टी भले ही बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर सकी, लेकिन इस चुनाव में दशकों से सत्ता पर काबिज दिग्गजों को बड़ी मात दी है. चूंकि, तमिलनाडु में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, ऐसे में उसकी ओर से सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है. 

दरअसल, टीवीके के नेता विजय ने हाल में ही दो बार राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया. तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने विजय के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले बहुमत आश्वस्त करें. टीवीके को सबसे पहले कांग्रेस का समर्थन मिला है. कांग्रेस ने डीएमके के साथ अपना समर्थन तोड़ते हुए टीवीके के साथ जाने का फैसला किया है. 

DMK और कांग्रेस में टूटा गठबंधन

भले ही तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटा हो, लेकिन इसका असर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है. डीएमके के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद कनिमोझी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने डीएमके सांसदों और कांग्रेस सांसदों के बैठने की व्यवस्था में बदलाव करने का अनुरोध किया है. 

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डीएमके सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी 

DMK सांसद कनिमोझी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखते हुए कहा कि मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूं कि लोकसभा में DMK के सांसदों के बैठने की व्यवस्था में उचित बदलाव किए जाएं. बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए और चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन समाप्त हो गया है, इसलिए हमारे सांसदों का सदन में उनके साथ मौजूदा सीटों पर बैठना अब उचित नहीं होगा. 

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु में बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट, राज्यपाल से तीसरी बार मिलने जा रहे विजय; TVK को मिला इन दो दलों का साथ

डीएमके साथ चुनाव लड़ी कांग्रेस 

गौरतलब है कि कांग्रेस ने डीएमके साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था. जहां राज्य में डीएमके को 59 सीटें मिली हैं, तो वहीं कांग्रेस केवल 5 सीटों पर ही सिमट गई. इसके बाद कांग्रेस ने अपना समर्थन टीवीके को देने का ऐलान किया. कांग्रेस ने केंद्र और राज्य दोनों जगहों से डीएमके से अपना समर्थन तोड़ लिया है. 

यह भी पढ़ें: अब सुवेंदु ही होंगे बंगाल के 'अधिकारी', अमित शाह ने किया ऐलान; कल लेंगे सीएम पद की शपथ

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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