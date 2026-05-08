तमिलनाडु में तकरार, अब दिल्ली में साथ कांग्रेस के साथ बैठने से 'इनकार'; DMK सांसद कनिमोझी ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी

Tamil Nadu Politics: तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने तमिलनाडु में विधानसभा जीत में शानदार जीत हासिल की है. विजय की पार्टी भले ही बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर सकी, लेकिन इस चुनाव में दशकों से सत्ता पर काबिज दिग्गजों को बड़ी मात दी है. चूंकि, तमिलनाडु में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, ऐसे में उसकी ओर से सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है.

दरअसल, टीवीके के नेता विजय ने हाल में ही दो बार राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया. तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने विजय के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले बहुमत आश्वस्त करें. टीवीके को सबसे पहले कांग्रेस का समर्थन मिला है. कांग्रेस ने डीएमके के साथ अपना समर्थन तोड़ते हुए टीवीके के साथ जाने का फैसला किया है.

DMK और कांग्रेस में टूटा गठबंधन

भले ही तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटा हो, लेकिन इसका असर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है. डीएमके के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद कनिमोझी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने डीएमके सांसदों और कांग्रेस सांसदों के बैठने की व्यवस्था में बदलाव करने का अनुरोध किया है.

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DMK MP Kanimozhi has written a letter to the Lok Sabha Speaker, requesting a change of seating arrangement in the Lok Sabha. "I write to respectfully request suitable changes in the seating arrangement of the MP belonging to the DMK in the Lok Sabha. In view of the changed… pic.twitter.com/nFFsjQmFnt — ANI (@ANI) May 8, 2026

डीएमके सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी

DMK सांसद कनिमोझी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखते हुए कहा कि मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूं कि लोकसभा में DMK के सांसदों के बैठने की व्यवस्था में उचित बदलाव किए जाएं. बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए और चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन समाप्त हो गया है, इसलिए हमारे सांसदों का सदन में उनके साथ मौजूदा सीटों पर बैठना अब उचित नहीं होगा.

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डीएमके साथ चुनाव लड़ी कांग्रेस

गौरतलब है कि कांग्रेस ने डीएमके साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था. जहां राज्य में डीएमके को 59 सीटें मिली हैं, तो वहीं कांग्रेस केवल 5 सीटों पर ही सिमट गई. इसके बाद कांग्रेस ने अपना समर्थन टीवीके को देने का ऐलान किया. कांग्रेस ने केंद्र और राज्य दोनों जगहों से डीएमके से अपना समर्थन तोड़ लिया है.

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