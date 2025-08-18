उपराष्ट्रपति चुनावों में लगा साउथ का 'तड़का', भिड़ेंगे तमिलनाडु के दो कैंडिडेट, विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं टी शिवा?
Advertisement
trendingNow12886389
Hindi Newsदेश

उपराष्ट्रपति चुनावों में लगा साउथ का 'तड़का', भिड़ेंगे तमिलनाडु के दो कैंडिडेट, विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं टी शिवा?

VP Elections 2025: सूत्रों ने संकेत दिया कि डीएमके के तिरुचि शिवा को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुनने से विपक्ष को क्षेत्रीय राजनीति की जटिलताओं से निपटने में मदद मिल सकती है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 18, 2025, 08:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उपराष्ट्रपति चुनावों में लगा साउथ का 'तड़का', भिड़ेंगे तमिलनाडु के दो कैंडिडेट, विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं टी शिवा?

Tiruchi Siva Likely To Be Opposition's VP Candidate: उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का कैंडिडेट फाइनल होने के बाद अब इंडिया अलायंस डीएमके के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुन सकता है. दरअसल सूत्रों के हवाले से आई जानकारी के मुताबिक टी शिवा को विपक्ष का उम्मीदवार बनाना है एक रणनीतिक कदम होगा, क्योंकि एनडीए कैंडिडेट से उनका मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा. तमिलनाडु के सीनियर नेता शिवा को मैदान में उतारने से क्षेत्रीय राजनीति की मुख्य बाधा को पार किया जा सकेगा.

आपको बताते चलें कि बीजेपी कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन का नाम फाइनल होने के बाद डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने उनकी एनडीए उम्मीदवारी को 'चुनावी प्रचार' कहा था और कहा था कि एक तमिलियन को मैदान में उतारना तमिलनाडु समर्थक होने के समान नहीं है. 

तमिल बनाम तमिल की जंग!

हालांकि शिवा के नाम की आधिकारिक उम्मीदवारी की घोषणा तभी होगी जब विपक्षी दल आज शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर अपने उम्मीदवार पर फैसला लेने के लिए बैठक करेंगे. माना जा रहा है शाम को ही नाम फाइनल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया अलायंस में कांग्रेस के अलावा दूसरी बड़ी और अहम पार्टनर डीएमके है. 

ये भी पढ़ें- NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने सीपी राधाकृष्णन, क्या 'मिशन तमिलनाडु' के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?

तमिलनाडु में भाजपा के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, 9 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार हैं, जैसा कि केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने कल शाम घोषणा की थी. 

FAQ

सवाव- उपराष्ट्रपति चुनाव समय पूर्व क्यों हो रहा है?
जवाब- उपराष्ट्रपति पद का यह असामयिक चुनाव जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से आधिकारिक तौर पर अचानक इस्तीफे के बाद हुआ है, हालाँकि बाद में सूत्रों ने भाजपा के साथ मतभेदों की ओर इशारा किया था, जिसके कारण वरिष्ठ जाट नेता को जल्दी इस्तीफा देना पड़ा. 

सवाल- आखिर टी शिवा ही क्यों?
जवाब- सूत्रों ने संकेत दिया कि टी शिवा को उम्मीदवार चुनने से विपक्ष को क्षेत्रीय राजनीति की पेचीदगियों से निपटने में मदद मिलेगी और भी कुछ कारण हैं जो तमिलनाडु के इस राजनेता टी शिवा के पक्ष में जा सकते हैं. तमिल बनाम तमिल से मुकाबला दिलचस्प होगा. शिवा का तमिलनाडु से होना एनडीए के दक्षिण की ओर बढ़ने के प्रयास का मुकाबला करेगा और अगर वह अंततः विपक्ष का चेहरा बनते हैं, तो दक्षिण की सभी पार्टियों का समर्थन आसानी से मिल जाएगा. वहीं डीएमके भी दुविधा में नहीं होगी वो किसी उम्मीदवार का समर्थन करने से पहले दो बार नहीं सोचेंगे. हालांकि, डीएमके पहले ही खुलकर कह चुकी है कि वह केवल इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार का समर्थन करेगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Vice President Elections 2025

Trending news

अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
Jammu and Kashmir
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
china
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
Shubhanshu shukla
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
Army
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
priyanka chaturvedi
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
PM Modi
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
Telangana
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
bengaluru metro
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
जगदीप धनखड़ की कुर्सी पर सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
CP Radhakrishnan
जगदीप धनखड़ की कुर्सी पर सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
फिर बेनकाब हुए मुनीर! ऑपरेशन सिंदूर में डर के मारे भाग गई थी पाकिस्तानी नेवी
Pakistan
फिर बेनकाब हुए मुनीर! ऑपरेशन सिंदूर में डर के मारे भाग गई थी पाकिस्तानी नेवी
;