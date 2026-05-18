'इंस्टाग्राम से बच्चों को भरमाकर बन गए CM...', थलापति विजय पर डीएमके चीफ स्टालिन का तंज

DMK's Stalin takes jibe at Tamil Nadu CM T Vijay: तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हफ्तेभर की टीवीके सरकार पर निशाना साधा है. स्टालिन ने विजय की सियासी समझ पर तंज कसते हुए एक के बाद एक तीखे सियासी हमले किये. डीएमके सुप्रीमो स्टालिन ने कहा कि जिस आदमी के पास बूथ पर खड़े होने के लिए लड़के तक नहीं मिल रहे थे, वो इंस्टाग्राम की ताकत के दम पर तमिलनाडु के बच्चों को भरमाकर राज्य का मुख्यमंत्री बन गया. तंजावुर में एक शादी समारोह को संबोधित करते हुए डीएमके अध्यक्ष स्टालिन ने कहा, 'टीवीके नेता विजय बिना बूथ एजेंट ठीक से नियुक्त किए ही इंस्टाग्राम के जरिए बच्चों को प्रभावित कर मुख्यमंत्री बन गए.'

सत्ता के वनवास की पीड़ा या कुछ और...

तमिलनाडु में नई सरकार का गठन हुए अभी महज एक हफ्ता ही बीता है, लेकिन ऐसा लगता है कि डीएमके चीफ और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का सत्ता का वनवास सहा नहीं जा रहा. उन्होंने विजय की सियासी समझ और अनुभवहीनता के आगे इमानदारी से डीएमके पार्टी की हार स्वीकार करने के बजाए 7 दिन की सरकार में सामने आए मर्डर के 2 मामलों को लेकर टीवीके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नए मुख्यमंत्री से राज्य की कानून व्यवस्था संभल नहीं पा रही है.

विजय की इंस्टाग्राम पावर कितनी है?

स्टालिन ने हार का ठीकरा राज्य के बच्चों-युवाओं और इंस्टाग्राम पर फोड़ा है. तो आइए विजय और स्टालिन दोनों की सोशल मीडिया पावर की तुलना करके जानते हैं कि कौन किस पर भारी है.

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टी विजय की इंस्टाग्राम पावर की बात करें तो actorvijay Vijay नाम के उनके ऑफिशियल हैंडल से अब तक 41 पोस्ट हुई हैं. लेकिन उनके इस पेज पर 17.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं. इंस्टाग्राम पर करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करते हैं. वहीं डीएमके चीफ स्टालिन के इंस्टाग्राम से अब तक 5,788 पोस्ट हुए हैं. उनके 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं. इंस्टाग्राम पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है. इस अकाउंट से जबरदस्त चुनाव प्रचार हुआ.

एक अभिनेता के रूप में विजय के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बहुत लॉयल हैं. वो जब भी पोस्ट करते हैं तो कम से कम ढ़ाई से तीन मिलियन लोग उसे जरूर लाइक करते हैं. वहीं थलापति विजय के टीवीके नाम के अकाउंट TVK Vijay पर 781K फॉलोअर्स हैं. फेसबुक और अन्य अकाउंट मिलाकर एक्टर विजय की फैन फॉलोइंग को छूना मुश्किल हो जाता है.

अलग-अलग कंपनियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर विजय के फैन फॉलोइंग्स का आंकड़ा जोड़ दें तो विजय, स्टालिन पर बहुत भारी पड़ते हैं. स्टालिन केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही विजय से आगे हैं.

सात दिन की सरकार पर साध रहे निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, 'तमिलनाडु के क्राइम ग्राफ में इजाफा हुआ है. रोज-रोज हो रही हत्याओं के चलते कानून-व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. डीएमके सरकार की तरह नई सरकार भी जनता की जान-माल की सुरक्षा में विफल नहीं होनी चाहिए. कांचीपुरम जिले के पदप्पई इलाके में पार्ट-टाइम काम करने वाले और घाना गाने गाने वाले कॉलेज छात्रों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. तूतीकोरिन के पास शराब पीने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या हो गई. नई सरकार बनने के बाद जितने दिन हुए हैं, लगभग उतनी ही हत्याओं ने जनता के मन में डर पैदा कर दिया है.'

उन्होंने आरोप लगाया, 'डीएमके के पिछले पांच साल के शासन में पुलिस के हाथ बंधे होने को कानून-व्यवस्था बिगड़ने का बड़ा कारण माना गया था। अब टीवीके सरकार आने के बाद लोगों के मन में यह संदेह उठने लगा है कि कहीं वही स्थिति फिर से तो नहीं बन रही.'

स्टालिन ने आगे कहा, 'मैं टीवीके सरकार और मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि वे समझें कि प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी केवल अपराधियों की पहचान कर कार्रवाई करना ही नहीं, बल्कि जनता की जान-माल की रक्षा करना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी है.

डीएमके की करारी हार

आपको बताते चलें कि स्टालिन का ये बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके को करारी हार का सामना करना पड़ा. हालांकि टीवीके को बहुमत के लिए 10 सीटें कम पड़ गईं, जिसके बाद विजय के नेतृत्व वाली टीवीके ने कांग्रेस, वाम दलों, वीसीके और आईयूएमएल के समर्थन से सरकार बनाई.

हार पर क्या बोले स्टालिन?

स्टालिन ने इसी दौरान कहा, 'विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर मैंने 38 सदस्यीय समिति बनाई है, जो सभी 234 सीटों पर जमीनी अध्ययन करेगी. मैंने कमेटी के सदस्यों से कहा कि वो बिना किसी पक्षपात के पार्टी कार्यकर्ताओं की बातें सुनें और 5 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपें. क्योंकि जून महीने के आखिर तक संगठनात्मक सुधार लागू किए जाएंगे.

चुनावी नतीजों की बात करें तो साल 2026 विधानसभा चुनाव में भारी सत्ता विरोधी लहर के बीच डीएमके मात्र 59 सीटों पर सिमट गई, जबकि टीवीके ने 108 सीटें जीतकर कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल के समर्थन से सरकार बना ली.