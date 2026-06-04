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इंडिया गठबंधन में टूट, TVK को सपोर्ट देना कांग्रेस को पड़ा भारी! 30 सांसदों वाली पार्टी ने छोड़ा साथ

DMK To Skip INDIA Alliance Meeting: तमिलनाडु में एक्टर विजय की सरकार बनने के बाद से DMK और कांग्रेस के बीच खटपट देखने को मिली है. यहां DMK ने 8 जून 2026 को INDIA अलायंस की होने वाली बैठक में शामिल होने से मना कर दिया.

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jun 04, 2026, 08:51 PM IST
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इंडिया गठबंधन में टूट, TVK को सपोर्ट देना कांग्रेस को पड़ा भारी! 30 सांसदों वाली पार्टी ने छोड़ा साथ

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में कांग्रेस के जोसेफ विजय की सरकार में शामिल होने पर द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम यानी DMK बड़ी आहत हुई है. पार्टी ने ऐलान किया है कि वह 8 जून 2026 को नई दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA अलायंस की मीटिंग में हिस्सा नहीं लेगी. DMK का कहना है कि उसे इस बैठक के लिए न्यौता दिया गया था, लेकिन कांग्रेस की ओर से DMK के साथ किए गए विश्वासघात के चलते पार्टी अपने साथियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस बैठक में शामिल नहीं होगी. हालांकि, DMK ने यह जरूर कहा कि वह देश के कल्याण से जुड़े उन मुद्दों पर अपनी आवाज उठाती रहेगी, जिन्हें बैठक में हिस्सा लेने वाली अन्य पार्टियां उठा सकती हैं.  

TVK के लिए DMK को दिया धोखा? 

पिछले महीने एक्टर से नेता बने विजय की तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) पार्टी विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसने सत्ताधारी DMK को दूसरे नंबर पर धकेल दिया. हालांकि, TVK बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई थी. ऐसे में कांग्रेस ने DMK के साथ दशकों पुराने गठबंधन को तोड़ TVK को सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया. मुख्यमंत्री विजय ने कांग्रेस के डायरेक्ट सपोर्ट और CPI, CPI (M), VCK और IUML के बाहरी समर्थन से गठबंधन सरकार बनाने के बाद कांग्रेस, VCK और IUML के विधायकों को अपने मंत्रिमंडल में मंत्री पद तक दिया. 234 सदस्यों वाली विधानसभा में केवल 5 विधायक होने के बावजूद विजय के मंत्रिमंडल में कांग्रेस के 2 मंत्री हैं और TVK ने कांग्रेस को राज्यसभा में 1 सीट भी दी है. 

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DMK-कांग्रेस के बीच खटपट

बता दें कि कांग्रेस की ओर से DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन से अलग होकर TVK का समर्थन करने के बाद दोनों पूर्व सहयोगी दलों के नेताओं के बीच सार्वजनिक तौर पर जुबानी जंग छिड़ी हुई है. बीते 7 मई 2026 को DMK सांसद कनिमोझी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर पार्लियामेंट के लोवर हाउस में DMK सांसदों के बैठने की व्यवस्था में बदलाव करने की मांग की. उन्होंने अपने अनुरोध पत्र में लिखा,' बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए और कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन समाप्त हो जाने के चलते, हमारे सदस्यों के लिए सदन में उनके साथ मौजूदा बैठने की व्यवस्था में बने रहना उचित नहीं होगा.'   

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INDIA अलायंस की बैठक

बता दें कि 8 जून 2026 को होने वाली INDIA अलायंस की बैठक में TMC चीफ और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हिस्सा लेंगी. बैठक में TMC के अलावा, कांग्रेस, RJD, शिवसेना (UBT),समाजवादी पार्टी और JMM समेत कई दलों के नेता शामिल हो सकते हैं. बता दें कि विपक्षी दलों ने 2 साल पहले हुए लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के NDA के खिलाफ INDIA अलायंस का गठन किया था. आम चुनाव में इस गठबंधन को सफलता भी मिली और इसने BJP को बहुमत के आंकड़े से रोक दिया. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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