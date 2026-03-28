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Hindi Newsदेशतमिलनाडु में DMK बनी रहेगी बड़ा भाई, 164 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, सहयोगियों को दीं 70 सीटें

तमिलनाडु में DMK बनी रहेगी 'बड़ा भाई', 164 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, सहयोगियों को दीं 70 सीटें

Tamil Nadu Assembly Election 2026 Hindi News: तमिलनाडु में होने जा रहे असेंबली चुनाव DMK एक बार फिर 'बड़े भाई' की भूमिका में बनी रहेगी. उसने चुनाव के लिए 164 सीटें अपने पास रखी हैं, जबकि 70 सीटें सहयोगी दलों को दी हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 28, 2026, 05:27 PM IST
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तमिलनाडु में DMK बनी रहेगी 'बड़ा भाई', 164 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, सहयोगियों को दीं 70 सीटें

Tamil Nadu Assembly Election 2026 DMK Candidate List Announcement: तमिलनाडु में अगले महीने होने जा रहे असेंबली चुनाव के लिए DMK के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन ने सीट शेयरिंग का एलान कर दिया है. असेंबली की कुल 234 सीटों में से 164 सीटें डीएमके ने अपने पास रखी हैं, जबकि 70 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी हैं. राज्य के मुख्यमंत्री और DMK मुखिया एम.के. स्टालिन ने इसका एलान किया. 

तमिलनाडु में कांग्रेस को मिली 28 सीटें

मीडिया से बात करते हुए स्टालिन ने कहा कि सहयोगी दलों के साथ बातचीत के बाद सीट शेयरिंग को फाइनल रूप दिया गया है. जिससे एक संतुलित समझौता हो सके और गठबंधन मजबूत तरीके से चुनाव में उतरे. उन्होंने गठबंधन को अंतिम रूप देने में देरी की आशंकाओं को खारिज कर दिया. 

उन्होंने बताया कि समझौते में मुख्य सहयोगी कांग्रेस को 28 सीटें दी गई हैं. जबकि देसिया मुर्पोकु द्रविड़ कड़गम (DMDK) को 10, विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) को 8, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) को 5, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) यानी CPM को 5 और मरुमलार्ची द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (MDMK) को 4 सीटें मिली हैं. कुछ सीटें छोटे दलों के लिए छोड़ी गई हैं. 

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फिर कोलाथुर से चुनाव मैदान में उतरेंगे स्टालिन

DMK की ओर से जारी कैंडिडेट लिस्ट के अनुसार, सीएम स्टालिन कोलाथुर से दोबारा चुनाव लड़ेंगे. वहीं, उनके बेटे और राज्य के डिप्टी-सीएम उदयनिधि स्टालिन को चेपाक-तिरुवल्लिकेनी (ट्रिप्लिकेन) से टिकट दिया गया है. चेन्नई की प्रमुख सीटों पर डीएमके ने अपने उम्मीदवारों को तरजीह दी है. जबकि राज्य के दूसरे हिस्सों की सीटें सहयोगी दलों में बांटी गई हैं. 

बताते चलें कि DMK पिछले 5 साल से तमिलनाडु की सत्ता में है. पिछली बार उसने राज्य की 234 में से अकेले 133 सीटें जीती थीं. जबकि, डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस (SPA) ने कुल 159 सीटें जीतकर राज्य में अपनी सरकार बनाई थी. जिसके बाद एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री बने थे. इससे पहले वहां पर AIADMK की सरकार थी.

बीजेपी राज्य की 27 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार

वहीं चुनाव के लिए AIADMK के नेतृत्व वाला NDA गठबंधन भी सीट शेयरिंग फॉर्मूले की घोषणा कर चुका है. इस फॉर्मूले के तहत AIADMK खुद 169 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बाकी 65 सीटें उसने सहयोगी दलों को दी हैं. इनमें से बीजेपी को 27 सीटें, PMK को 18 सीटें, AMMK को को 11 सीटें और तमिल मनीला कांग्रेस को 5 सीटें दी गई हैं. जबकि कुछ सीटें छोटे दलों के लिए छोड़ी गई हैं. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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