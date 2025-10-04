DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, लोगों में घोला जा रहा 'जहर', जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?

Advertisement
DNA Analysis: 2024 की एक रिपोर्ट में मानव स्वतंत्रता सूचकांक में अमेरिका को 17वें स्थान पर रखा गया था. अगली रिपोर्ट में अमेरिका और नीचे जा सकता है लेकिन विडंबना यही है कि अपने घर में सुधार के बजाए अमेरिका दूसरे देशों को धार्मिक स्वतंत्रता पर उपदेश देता है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 04, 2025, 10:52 PM IST
DNA Analysis: 2024 की एक रिपोर्ट में मानव स्वतंत्रता सूचकांक में अमेरिका को 17वें स्थान पर रखा गया था. अगली रिपोर्ट में अमेरिका और नीचे जा सकता है लेकिन विडंबना यही है कि अपने घर में सुधार के बजाए अमेरिका दूसरे देशों को धार्मिक स्वतंत्रता पर उपदेश देता है. अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता पर पाबंदी चिंता का विषय है लेकिन भारत में निर्बाध धार्मिक स्वतंत्रता का फायदा उठाकर कुछ कट्टरपंथी कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे हैं. अपने धार्मिक विश्वास की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान हर भारतवासी को देता है. लेकिन उन्माद में डूबे कुछ कट्टरपंथी आजकल इस अधिकार का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, आज हम विस्तार से इसका विश्लेषण करेंगे.

हम आपको सिर्फ तीन शहरों की तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं, पंजाब के जालंधर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मध्य प्रदेश के ग्वालियर की तस्वीरें उस धार्मिक उन्माद का वीडियो साक्ष्य है जिसकी चर्चा आज हम कर रहे  हैं. ये तस्वीरें प्रमाण हैं कि देश के अलग-अलग शहरों में धार्मिक अतिवादी कैसे सद्भाव को लहूलूहान कर रहे हैं. भाईचारे की भावना में चिंगारी लगा रहे हैं और भविष्य को विषैली विचारधारा के दलदल में धकेल रहे हैं. ये विषय बेहद गंभीर है. इसलिए हम एक-एक कर इन घटनाओं का विश्लेषण करेंगे. 

देशभर में चल रहे आई लव मोहम्मद पोस्टर अभियान से आप सभी परिचित हैं. देश के हर नागरिक को कानून के दायरे में रहकर अपनी धार्मिक मान्यताओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है. मित्रो ध्यान रखिएगा सभी नागरिकों को अपनी धार्मिक भावना के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है. अपने इसी अधिकार का प्रयोग जालंधर के योगेश ने भी किया. उन्होंने जालंधर में कमिश्नर ऑफिस के बाहर जय श्री राम का नारा लगाया. हम आपको आगे जो भी बताने जा रहे हैं उसे जानकर आपको आक्रोश होगा, नाराजगी होगी, गुस्सा आएगा. जानते हैं जय श्री राम का नारा लगाने के बाद योगेश के साथ क्या हुआ. उन्हें थप्पड मारे गए. उन्हें लाठियों से पीटा गया. उनसे बदसलूकी की गई. ये किसने किया ये सुनकर आपका गुस्सा और बढ़ जाएगा.

योगेश कुमार से बदसलूकी और मारपीट उन लोगों ने की जो खुद कथित तौर पर अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का प्रदर्शन करने लिए जुटे थे. मारपीट करनेवाली भीड़ ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद अकबर अली के नेतृत्व में जुटी थी. ये भीड़ मजहबी नारा लगा रही थी. लेकिन वहीं जब योगेश ने अपने आराध्य का नारा लगाया तो कट्टरपंथियों के दिखावे वाले भाईचारे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. जो लोग उत्पीड़न का आरोप लगा रहे थे वो तत्काल उत्पीड़क बन गए.

क्या भारत में जय श्री राम का जयघोष अपराध है. क्या अपने धार्मिक विश्वास की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति जुर्म है. कानूनी तौर पर तो ऐसा नहीं है. फिर योगेश  के साथ मारपीट क्यों हुई. ये उसे वैचारिक पाखंड का स़ड़क पर प्रदर्शन था जो अपने मजहब का नारा लगाने की स्वतंत्रता चाहती है. लेकिन उसे दूसरे के धार्मिक अधिकार चुभते हैं. उस वैचारिक धूर्तता के बारे में सोचिए जो भाईचारे के नाम पर सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहती है. आज इसी पाखंड और मनमानी के खिलाफ जालंधर में लोग सड़क पर उतरे और कट्टरपंथी उन्मादियों को कानूनी सबक सिखाने की मांग की. 

सामाजिक सद्भाव, भाईचारा, एक दूसरे की आस्था का सम्मान ये शब्द जालंधर की सड़क पर लहूलूहान हो गए. मित्रों ये सिर्फ जालंधर में ही नहीं हुआ. सद्भाव का दिखावा करने वाले कट्टरपंथी कपट का हिंसक चेहरा वाराणसी में भी दिखा. जालंधर में जय श्री राम के जयघोष पर रामभक्त से मारपीट हुई तो बाबा विश्वनाथ की नगरी में हनुमान चालीसा के सुर कुछ कट्टरपंथियों को चुभ गए. वाराणसी के मदनपुरा के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था. भक्त सुर-संगीत के जरिए बजरंगबली की आराधना कर रहे थे. मित्रो अपने आक्रोश को नियंत्रित रखिएगा क्योंकि अब हम जो बताने जा रहे हैं निश्चित तौर पर उसे सुनकर आपको क्रोध आएगा.

हनुमान चालीसा का संगीतमय पाठ कट्टरपंथियों के कान में नहीं, मन में चुभ गया. अंदर का धार्मिक उन्मादी इतना भड़का की अब्दुल नासिर और उसका पिता अब्दुल मनान्न मंदिर के बाहर पहुंच गए, दोनों ने मंदिर के पुजारी को धमकी दी। हनुमान चालीसा का पाठ रोकने को कहा. पुजारी का कॉलर पकड़ लिया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी. जय श्रीराम का जयघोष करने पर मारपीट, हनुमान चालीसा का पाठ करने पर जान से मारने की धमकी. हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश या किसी दूसरे कट्टरपंथी देश की घटनाएं नहीं बता रहे हैं. ये घटनाएं हमारे आसपास हुई है.

ये घटनाएं उस देश में हुई है जहां आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर के नाम पर सड़क पर हंगामा हो रहा है. ये घटनाएं उस देश में हुई है जहां कट्टरपंथी ये फर्जी नैरेटिव गढ़ते हैं कि बहुसंख्यक मनमानी करते हैं. सोचिए अगर बहुसंख्यक मनमानी करते तो क्या जालंधर में जय श्रीराम कहने पर योगेश की पिटाई होती. क्या वाराणसी में हनुमान चालीसा का पाठ करने पर पुजारी को धमकाया जाता. ऐसा नहीं होता. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में  अतिवादियों का उपद्रव बढ़ रहा है.  

अतिवादियों के उपद्रव से नाराज हनुमान भक्त वाराणसी में सड़क पर उतरे. पुजारी को धमकी देनेवाले धार्मिक उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई. वाराणसी से 500 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में जो हुआ वो धार्मिक असहिष्णुता की पराकाष्ठा है. ये कट्रपंथियों के धार्मिक उन्माद का विभत्स प्रदर्शन है. बिलासपुर में कट्टरपंथी भगवान शिव के मंदिर में घुस गया. उन्होंने शिवालय को अपवित्र कर दिया.हम विस्तार से इस घटना की जानकारी आपको नहीं दे सकते. क्योंकि कट्टरपंथी की करतूत इतनी घिनौनी है कि उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते. अपने उपास्य के अपमान से आहत शिवभक्तों ने आवाज उठाई तो पुलिस तत्काल एक्टिव हुई. चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया. हालात को कंट्रोल करने के लिए इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई.

सोचिए जय श्री राम कहने पर मारपीट, हनुमान चालीसा के पाठ पर धमकी ये सब कौन कर रहा है. ये वो लोग कर रहे हैं जो हाथ में लव का पोस्टर लेकर सड़क पर उतर रहे है. सोचिए क्या सचमुच इनकी मंशा अपने आराध्य के प्रति सम्मान दिखाना और सद्भाव के प्रदर्शन का हैं. जो कुछ भी हो रहा है उससे तो यही लगता है कि भावना सद्भाव नहीं शक्ति प्रदर्शन की है. अगर सद्भाव की भावना होती तो अपने आराध्य से प्रेम का प्रदर्शन करनेवाले भला दूसरे के भक्ति भाव को नफरत के नजरिए से क्यों देखते. ये अतिवादी सिर्फ उन्माद ही नहीं फैला रहे सिर्फ बहुसंख्यकों को आतंकित ही नहीं कर रहे..ये अतिवादी अपनी नफरत की आग में भविष्य को भी झुलसा रहे हैं.

इस वक्त आप मेरी बाई तरफ एक प्रदर्शन की तस्वीर देख रहे हैं, पैटर्न वही है हाथ में I LOVE मोहम्मद वाला पोस्टर और नारेबाजी. धार्मिक जुलूस के बहाने शक्ति प्रदर्शन की ख्वाहिश में कट्टरपंथियों ने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाए जुलूस की शक्ल में सड़क पर उतार दिया, बच्चों के हाथों में कलम, किताब, कॉपी के बजाए धार्मिक पोस्टर बैनर थमा दिया, मासूमों को साइंस और तकनीक का पाठ पढ़ाने के बजाए कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया गया. इस रैली में कोई व्यस्क नहीं था. सिर्फ बच्चे थे. सोचिए इन बच्चों को क्या पढाया गया होगा. इन्हें कथित उत्पीड़न की झूठी कहानियां सुनाई गई होगी. ऐसी कहानियां सुनकर बच्चों के मन पर क्या असर पड़ेगा आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं. आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे वर्तमान को विषैला बना रहे उन्मादी अपनी सनक में इन बच्चों को कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाकर भविष्य को भी बर्बाद कर रहे हैं.

मित्रो भारत विरोधी भावना से संक्रमित इन कट्टरपंथियों का इलाज भी कानून के हिसाब से हो रहा है. हम इस वक्त आपको ऐसे ही एक कट्टरपंथी के इलाज की तस्वीर दिखा रहे हैं. इसका नाम है असद खान जिलानी. ये वीडियो मध्य प्रदेश के विदिशा से आया है. पहले आप विकृत मानसिकता वाले असद का जुलूस देखिए. कान पकड़ कर भारत माता की जय जयकार कर रहे असद खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी. पोस्ट में इसने भारत माता पर आपत्तिजनक टिप्प्णी की थी. जिसका मानसिक संतुलन खराब हो वही भारत माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर सकता है. असद खान के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ था.

पीएम मोदी ने आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर विशेष सिक्का जारी किया था. सिक्के पर भारत माता की तस्वीर है. बस ये तस्वीर देखकर ही असद खान का मानसिक संतुलन बिगड़ गया. उसने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी वाली पोस्ट लिखी. उसके बाद जो हुआ वो हम आपको दिखा रहे है. यहां हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि असद खान कांग्रेस का लोकल नेता भी है. शायद असद को ये भ्रम रहा हो कि अपने बयान को सियासी बताकर वो बच जाएगा. लेकिन वो भूल गया की भारतमाता पर टिप्प्णी राजनीति नहीं देश के सम्मान का विषय है

Abhinaw Tripathi

