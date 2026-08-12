36 हजार फीट पर 145 लोगों की जान से खिलवाड़ का खौफनाक सच! क्या गांजा पीकर काम कर रहा है देश का 'उड़न तंत्र'?

क्या देश का सुरक्षा और 'उड़न तंत्र' चादर तानकर सो रहा है या फिर गांजे के नशे में धुत्त होकर काम कर रहा है? यह सवाल आज देश के हर उस नागरिक को डरा रहा है जो आसमान में उड़ने का सपना देखता है. फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट का पायलट-इन-कमांड 5,000 किलोमीटर तक गांजा पीकर 145 लोगों की जान जोखिम में डालता रहा और 36 हजार फीट की ऊंचाई पर पूरा सिस्टम बेखबर रहा. आज DNA में हम इस आपराधिक लापरवाही का वह डरावना सच सामने ला रहे हैं, जिसने भारतीय एविएशन की सुरक्षा दावों की पोल खोलकर रख दी है।
गांजा पीकर पायलट ने जमीन से 36 हजार फीट ऊपर 145 लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया. यहां एक छोटी सी...बेहद मामूली सी चूक भी 145 लोगों की जान ले सकती थी. ऐसी मामूली चूक को रोकने के लिए पूरा उड़न तंत्र काम करता है, लेकिन इस केस में तंत्र को पता ही नहीं चला कि उसका पायलट गांजे के नशे में है.
ना उड़ान से पहले पायलट को चेक करने वाले सिस्टम को...ना एयरपोर्ट अथॉरिटी को और ना ही उस एयर इंडिया को जिसका ये विमान था. यात्रियों की सुरक्षा में इस गंभीर चूक का खुलासा कब हुआ. जब एयरक्राफ्ट अचानक हवा में ही 300 फीट नीचे आ गया. जब 20 लोग घायल हो गए. अफरातफरी मच गई. घायल यात्री अस्पताल पहुंच गए.
तब चार दिन बाद पता चला कि जो हुआ वो तकनीकी खामी या खराब मौसम की वजह से नहीं हुआ. इसके पीछे आपराधिक लापरवाही थी. उड़न तंत्र की संगीन लापरवाही थी...पायलट गांजा पीकर विमान उड़ा रहा था. सोचिए ये कितनी डरावनी सच्चाई है.
स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस प्रकार एक वृक्ष अपनी छांव में बैठने वाले पक्षियों की रक्षा करता है, उसी प्रकार जिम्मेदार व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने आश्रितों की ढाल बने. जो अपनी रक्षा के दायित्व से मुंह मोड़ता है, वह पापी है.
जमीन से 36 हजार फीट की ऊंचाई पर फुकेट से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान में बैठे 137 यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्रू मेंबर्स और पायलट्स पर थी. खासतौर पर पायलट इन कमांड पर, क्योंकि उसी पर यात्रियों को सुरक्षित तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की मुख्य जिम्मेदारी होती है. इसलिए अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा.
सूत्रों के मुताबिक फुकेट-दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट AI 2379 के पायलट-इन-कमांड की डोप टेस्ट की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है. यानी पायलट-इन-कमांड उड़ान के वक्त नशे में था.पायलट-इन-कमांड के सैंपल में मारिजुआना, जिसे आम बोलचाल की भाषा में गांजा कहा जाता है..उस गांजे के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है.
सोचिए ये कितनी बड़ी लापरवाही है. एयरक्राफ्ट के जिस कैप्टन पर यात्रियों को सुरक्षित डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी..जो हवा में 137 यात्री और क्रू मेंबर को लेकर उड़ रहा था वो गांजे के नशे में था. सोचिए बिना फायर एग्जिट और इमरजेंसी एग्जिट की जानकारी के भी यात्री डेस्टिनेशन तक सुरक्षित पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर कैप्टन ही गांजे के नशे में हो तो यात्री सुरक्षित कैसे होंगे.
यहां एक गंभीर सवाल है. आखिर एक पायलट गांजा पीकर जहाज कैसे उड़ा रहा था. क्या विमान की उड़ान से पहले पायलट नशे में है या नहीं ये जानने के लिए कोई नियम है...कोई जांच होती है. आखिर एयर इंडिया का पायलट इस जांच से कैसे बच गया. इसे समझना जरूरी है. इसलिए अब हम आपको बताते हैं कि उड़ान से पहले पायलट की जांच की पूरी प्रक्रिया क्या है.
भारत में उड़न तंत्र को रेगुलेट करने वाले Directorate General of Civil Aviation के प्रोटोकॉल के मुताबिक उड़ान से पहले ड्यूटी पर तैनात पायलट के शरीर में नशा या शराब का स्तर पूरी तरह शून्य होना चाहिए. इसे जांचने के लिए दो प्रमुख जांच होती हैं.
पहला टेस्ट है ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट...एयरक्राफ्ट के टेकऑफ से पहले भारत में 100% यानी सभी फ्लाइट्स के पायलट और केबिन क्रू का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट होता है. क्रू मेंबर मशीन में फूंक मारता है, जिससे सांस में अल्कोहल का स्तर जांचा जाता है. मित्रो कई बार सड़क पर ट्रैफिक पुलिस भी गाड़ी चलाने वालों का भी ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट करती है. उड़ान के बाद पायलट्स और क्रू मेंबर्स का रैंडम ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट होता है. यानी उड़ान के बाद भी जांचा जाता है कि उड़ान के दौरान कहीं किसी ने शराब तो नहीं पी.
ब्रीथ-एनालाइजर शरीर में सिर्फ अल्कोहल की मात्रा की जानकारी देता है. इसलिए दूसरे नशीले पदार्थ की जांच के लिए डोप टेस्ट भी होता है. डोप या साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट सिर्फ पायलटों का होता है. वो भी रैंडम आधार पर. यानी ये टेस्ट हर पायलट का नहीं होता. किसी भी पायलट का टेस्ट हो सकता है. इस टेस्ट में गांजा, कोकीन, अफीम और एम्फैटामाइन जैसे नशीले पदार्थों की जांच के लिए ब्लड और यूरिन टेस्ट किया जाता है.
अब बताइए कि ऐसे में कोई पायलट गांजा फूंककर प्लेन उड़ाने बैठ गया तो किसे पता होगा? क्या एयर होस्टेस जिस तरह बेल्ट बांधने और सुरक्षा के बारे में जानकारी देती हैं. उसी तरह क्या वो ये भी बताएगी कि यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए..आपके विमान का पायलट गांजा फूंककर प्लेन उड़ा रहा है इसलिए अतिरिक्त सतर्क रहिएगा? सोचिए ये कितना शर्मनाक है..और उससे ज्यादा कितना खौफनाक है.
हमने आपको भारत के नियम बताए. पूरी दुनिया में एविएशन से जुड़े नियम आमतौर पर एक जैसे हैं. यानी दूसरे देशों में पायलट की जांच का प्रोसेस भी यही है. तो फुकेट से जो विमान दिल्ली के लिए उड़ा था उसके पायलट की भी ऐसी ही जांच हुई होगी. इसलिए ये गंभीर सवाल है कि ये पायलट कैसे बच गया. हम इस पर विस्तार से जानकारी देंगे. लेकिन यहां हम भारत और दूसरे देशों के नियमों में कुछ अंतर भी आपको बताते हैं.
भारत में रैंडम टेस्टिंग रेट 50 प्रतिशत है. यानी कुल फ्लाइट्स में से 50 प्रतिशत फ्लाइट्स की अचानक चेकिंग होती है. अमेरिका में इसका कोई सीधा आंकड़ा नहीं है. लेकिन वहां भी रैंडम चेकिंग होती है. ये एयरलाइंस पर निर्भर करता है.
सोचिए कागज पर भारत में नियम कितने सख्त हैं. सभी एयरलाइंस के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है. एयर इंडिया का दावा है कि उसकी इंटरनल पॉलिसी इससे भी सख्त है. पायलट को पहली ही गलती पर नौकरी से बाहर कर दिया जाता है. फिर कैसे गांजा पीकर एक पायलट एयरक्राफ्ट लेकर फुकेट से दिल्ली तक आ गया. इस पर विस्तार से चर्चा से पहले आपको उन यात्रियों को सुनना चाहिए जो 4 अगस्त को एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI2379 में सवार थे.
आसमान में घटी ये घटना सामान्य नहीं है. ये देश के आम लोगों के सपनों पर चोट करने वाली घटना है. भारत में आज भी प्लेन में सफर करना आम लोगों का ख्वाब है. गांजा पीकर विमान उड़ाने वाले पायलट ने आम लोगों के उस सपने पर चोट की है. सोचिए एक पूरा तंत्र है जो हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए काम करता है. ये उड़न तंत्र दावा करता है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए सिस्टम हर सेकंड चौकसी से काम करता है.
लेकिन असल में क्या होता है. असल में होता ये है कि एक पायलट गांजा पीकर फुकेट से दिल्ली तक विमान उड़ाता है. सोचिए अगर विमान ने 300 फीट का गोता नहीं लगाया होता तो शायद ही किसी को इस लापरवाही की जानकारी होती. हो सकता है 300 फीट के बदले विमान जमीन पर भी गिर सकता था. इसी एयर इंडिया का विमान एक साल पहले अहमदाबाद में किस तरह हादसे का शिकार हुआ था वो सबने देखा था. फिर भी उसी एयर इंडिया के विमान में इस तरह की लापरवाही हुई है. मित्रो ये लापरवाही कितनी बड़ी है, सिस्टम की ऐसी लापरवाही कितने लोगों के लिए खतरा है इसे भी समझिए.
सोचिए रोज करीब सवा चार लाख भारतीय उड़ान भरते हैं. किसके भरोसे. उस उड़न तंत्र के भरोसे जो कागज पर कई तरह के सिक्योरिटी चेक का दावा करता है. दावा करता है कि हर हवाई यात्री पूरी तरह सुरक्षित है. लेकिन जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं. फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में जो हुआ उसे एविएशन एक्सपर्ट बड़ी लापरवाही बता रहे हैं. सुनिए एविएशन एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं.
सोचिए जो उड़न तंत्र कहता है कि पायलट के खून में शून्य प्रतिशत अल्कोहल होना चाहिए. वो गांजा पीकर जहाज उड़ाने वाले पायलट को रोक पाने में नाकाम रहता है. सवाल ये नहीं है कि सिर्फ पायलट ही गांजा पीकर जहाज उड़ा रहा था. सवाल ये भी है कि क्या पूरा सिस्टम गांजा पीये हुए था? एयरपोर्ट पर पायलट की मेडिकल चेकिंग करने वाला स्टाफ..DGCA का सिस्टम...एयर इंडिया का अपना तंत्र...ये पूरा एयरपोर्ट सिस्टम..क्या गांजा पीकर काम कर रहा था? अगर ऐसा नहीं होता तो किसी न किसी स्टेज पर पायलट को उड़ान से पहले ही पकड़ लिया जाता. लेकिन गांजा वाला पायलट पकड़ा नहीं गया.
ये तब हुआ जब 12 जून 2025 को इसी एयर इंडिया के विमान हादसे में 241 लोगों की जान गई थी. उसके बाद यात्रियों की सुरक्षा के लिए सिस्टम को और चौकस बनाने की बात हुई थी. लेकिन हुआ क्या. गांजा फूंककर एक पायलट विमान उड़ा रहा है. ये लापरवाही नहीं...संगीन आपराधिक लापरवाही है. क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि पायलट के नशे में धुत्त होने के कारण दुनिया के कई देशों में विमान हादसे होते रहे हैं.
1996 से 2001 के बीच 33 हवाई हादसे अल्कोहल के नशे के कारण हुए. नशे के कारण हुए हर 10 में से 7 विमान हादसे में हवाई जहाज में सवार यात्रियों की जान गई. जॉन्स हॉपकिन्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो पायलट नशे में विमान उड़ाने पर दुर्घटना का खतरा 43% अधिक होता है.
सोचिए ये कितना गंभीर विषय है. नशे में विमान उड़ाने पर हादसे का खतरा ज्यादा होता है. यात्रियों की जान जाने का खतरा होता है. फिर भी ऐसा हुआ. सुनिए गांजा फूंककर विमान उड़ाने वाले पायलट के खुलासे पर हवाई यात्रा करने वाले यात्री क्या कह रहे हैं. वो कितने डरे हुए हैं.
बिल्कुल सही बात है. जब सड़क पर सुरक्षित यातायात के लिए भारी जुर्माना लगाया जाता है तो आसमान में गांजे के नशे में विमान उड़ाने पर सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए. इतनी सख्त कि ये कार्रवाई एक मिसाल बने. मित्रो यहां हम आपको उस नशे यानी गांजा के बारे में भी एक छोटी जानकारी शेयर कर रहे हैं. इसे जानकर ही हम समझ पाएंगे कि गांजे का नशा कितना खतरनाक होता है.
गांजे का पौधा होता है..गांजे का पौधा भांग के पौधे की तरह ही होता है. भांग की तरह गांजे के पौधे की पत्तियों और फूलों को सुखाकर बनाया जाता है. भारत में गांजे की खेती और बिक्री प्रतिबंधित है.
गांजे में THC यानी टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल नाम का केमिकल होता है. ये दिमाग और आंख पर असर करता है और नशा महसूस होता है. आंखें लाल हो जाती हैं. कई बार चीजें धुंधली भी दिखने लगती हैं.
THC के असर से गांजा पीने वालों की सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता घटती है. सोचिए विमान उड़ाते वक्त जब फैसले चंद सेकंड में लेने होते हैं, जब गांजे के नशे में धुत्त पायलट फैसला ही नहीं कर पाएगा. ये यात्रियों के लिए कितना बड़ा खतरा है.
गांजे के नियमित इस्तेमाल से स्किज़ोफ्रेनिया, एंग्जायटी, पैनिक अटैक और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी गंभीर मानसिक बीमारियां हो सकती हैं.
गांजा दिमाग को सुन्न कर देता है. आदमी कोई फैसला नहीं ले पाता. 145 लोगों की जान जिस पायलट के हाथ में थी उसने यही नशा किया था. गांजे का सेवन करने से कई और नुकसान होते हैं, हम विस्तार से इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे. क्योंकि हमारा मुद्दा यात्रियों की सुरक्षा और सिस्टम की लापरवाही है. मित्रो जानते हैं भारत में उड़न तंत्र को संचालित करने वाले DGCA का सालाना बजट करीब 342 करोड़ रुपए है. ये पूरा पैसा मुख्य रूप से सुरक्षा निगरानी, निरीक्षण जैसे काम पर खर्च होता है. ये हवाई यात्रियों की सुरक्षा के लिए खर्च होने वाले बजट का सिर्फ एक हिस्सा है. सोचिए इतना पैसा खर्च होने के बाद भी हवाई यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है. क्योंकि पायलट गांजा पीकर विमान उड़ा रहा है और उड़न तंत्र चादर तानकर इत्मिनान से सो रहा है.
4 अगस्त को एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में जो हुआ उसे लेकर सरकार भी गंभीर है. आज सरकार ने इसे लेकर एक बयान जारी किया. सरकार ने बताया कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के प्रावधान और ICAO प्रोटोकॉल के मुताबिक जांच हो रही है. विमान को डिजाइन करने वाला देश और उसे बनाने वाला देश को भी प्रोटोकॉल के मुताबिक जांच में शामिल किया गया है. एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो सभी सबूतों को इकट्ठा कर उन्हें सुरक्षित कर रहा है.
रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कार्रवाई होगी. मित्रो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है. लेकिन इतना तो तय है कि जो भी हुआ वो घनघोर लापरवाही का साक्ष्य है. एयर इंडिया ने अपने पायलट और को-पायलट को ड्यूटी से हटा दिया है. लेकिन पिछले एक साल में एयर इंडिया को लेकर लगातार गंभीर शिकायतें आई हैं.
भारत के एविएशन मार्केट में एयर इंडिया की हिस्सेदारी करीब 24 प्रतिशत है. यानी हर चौथा हवाई यात्री एयर इंडिया में सफर करता है. इसलिए जरूरी है कि एयर इंडिया इन शिकायतों को गंभीरता से ले.
इसी बीच चेन्नई एयरपोर्ट पर मंगलवार देर रात इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. फ्लाइट कोलकाता से चेन्नई आ रही थी. चेन्नई में लैंडिंग से पहले पायलट ने महसूस किया कि विमान का एक इंजन फेल हो गया है. पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जानकारी दी. चेन्नई एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित की गई. इसके बाद फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग हुई. विमान में 224 लोग सवार थे.
ये हादसे पूरे सिस्टम और एयरलाइंस कंपनियों पर सवाल उठाते हैं. ये हादसे हवाई सफर का सपना देखने वाले आम भारतीयों को डराते हैं. उनकी सुरक्षा को खतरे में डालते हैं. इसलिए जरूरी है कि इनकी सिर्फ जांच ना हो. जांच के बाद एक्शन भी हो. लापरवाह हो चुके उड़न तंत्र को कसा जाए और उसे बताया जाए कि उसका कर्तव्य हवाई यात्रियों की सुरक्षा करना है, हादसों को रोकना है, हादसे के बाद जांच करना नहीं. जरूरी है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए पायलट्स की मेडिकल चेकिंग रैंडम नहीं, अनिवार्य हो.