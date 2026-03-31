DNA: भरोसेमंद नहीं चीनी सामान! भारत में नहीं बिकेंगे चीन के CCTV कैमरे; सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?

भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत एक अप्रैल से देश में चीन के CCTV नहीं बिकेंगे. या है, क्योंकि जो सीसीटीवी सुरक्षा के लिए लगाया जा रहा है वो जासूस भी हो सकता है. सरकार के इस फैसले से चीन को बड़ा झटका लग सकता है. पिछले कुछ वर्षों में देश में सीसीटीवी का मार्केट 22 फीसदी तक बढ़ा है.
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DNA Analysis: विद्वानों ने कहा है कि जो व्यक्ति खतरे को पहले पहचान लेता है, वही सुरक्षित रहता है. लेकिन आतंकियों का सरगना अपना खतरा नहीं पहचान पाया. ISI और बंदूकधारियों की सुरक्षा भी काम नहीं आई और अज्ञात हमलावर ने आतंकी मसूद के भाई को मार दिया. ऐसे ही अज्ञात खतरों से सावधान रहने के लिए लोग सीसीटीवी लगाते हैं. सड़क पर, सार्वजनिक जगहों पर, दफ्तर में, यहां तक की घर में भी अब लोग सीसीटीवी लगवाने लगे हैं.
पिछले 10 सालों में सीसीटीवी का बाजार 22 प्रतिशत तक बढ़ गया है. इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी चीन की है और आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कल से देश में चीन के CCTV नहीं बिकेंगे. सरकार ने चाइनीज सीसीटीवी पर सेंसर लगा दिया है, क्योंकि जो सीसीटीवी सुरक्षा के लिए लगाया जा रहा है वो जासूस भी हो सकता है. इसलिए सरकार ने ऐसे चाइनीज सीसीटीवी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है जो संदेह के घेरे में है.
आचार्य चाणक्य ने कहा है कि 'बुद्धिमान वही है जो आने वाले संकट को पहले ही भांप ले'. ऐसे ही खतरे को भांपकर सरकार ने चाइनीज वीडियो सर्विलांस कंपनियों की ओर से भारत में इंटरनेट से जुड़े कैमरे और दूसरे वीडियो सर्विलांस उपकरण बेचने पर प्रतिबंध लगाया है. जैसा कि हमने आपसे कहा कि कल से भारत में चाइनीज सीसीटीवी नहीं बिकेंगे. भारत ने ये फैसला डिजिटल सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया है.
इस फैसले से भारत में हिकविजन, दहुआ और टीपी-लिंक जैसे चाइनीज ब्रांड के सीसीटीवी नहीं बिकेंगे. अब केवल वही सीसीटीवी कैमरे बिक सकेंगे जिन्हें भारत सरकार की स्टैंडराइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन लैब से सुरक्षा प्रमाण पत्र मिला हो.
सरकार ने उन कैमरों को भी सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है जिनमें चीनी मूल के चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है.
कैमरों की कड़ी जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनमें कोई 'बैकडोर एंट्री' या हिडन रिमोट एक्सेस तो नहीं है, जिससे कोई बाहर से कैमरा हैक कर सके.
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— Zee News (@ZeeNews) March 31, 2026
सरकार का मानना है कि इंटरनेट से जुड़े ये चीनी कैमरे डेटा चोरी कर सकते हैं या संवेदनशील स्थानों की लाइव फीड विदेशी सर्वरों पर भेज सकते हैं, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. यह प्रतिबंध नई बिक्री पर है. सरकार ने ये फैसला ऐसे नहीं लिया है. मेड इन चाइना सीसीटीवी दुनियाभर में संदिग्ध है.
अमेरिका ने 2022 में सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए हिकविजन, दहुआ के नए उपकरणों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था.
यूक्रेन ने इन कंपनियों को "युद्ध के अंतरराष्ट्रीय प्रायोजक" की सूची में डाला क्योंकि इनके कैमरों का उपयोग रूस ने युद्ध के दौरान जासूसी के लिए किया.
ब्रिटेन ने भी संवेदनशील सरकारी साइटों पर चीन निर्मित CCTV कैमरों के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है.
2023 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने सरकारी कार्यालयों और रक्षा ठिकानों से 900 से अधिक चीनी निर्मित कैमरे हटाए क्योंकि उन्हें विदेशी हस्तक्षेप और जासूसी का बड़ा खतरा माना गया.
ये बात सच है कि सीसीटीवी सुरक्षा से ज्यादा जासूसी कर रहा है. आज की तारीख में दुश्मन देश के लिए बहुत बड़ा हथियार बन चुका है. पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या इजरायल ने सीसीटीवी हैकिंग के जरिये की थी. इजरायल ने ईरान के ट्रैफिक पर लगे सीसीटीवी कैमरे को हैक कर लिया था और उसके जरिए खलीफा के उस अड्डे तक पहुंच गया, जो एक तरह गुप्त था.
हिज्बुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह और हमास के बड़े नेताओं को मारने में भी इजरायल ने सीसीटीवी की मदद ली थी. जिन सीसीटीवी से खामेनेई की जासूसी की गई थी वो भी चाइनीज ही थे. जिन चाइनीज सीसीटीवी को प्रतिबंधित किया गया है, वो कितना खतरनाक है.
साइबर एक्सपर्ट का दावा है कि हिकविजन सीसीटीवी कैमरा 98 प्रतिशत असुरक्षित है.
हिकविजन सीसीटीवी कैमरे का डिफॉल्ट पासवर्ड आसानी से हैक किया जा सकता है.
तीसरी बड़ी बात ये है कि चीनी कैमरों के सॉफ्टवेयर में बैकडोर होता है, जिससे डेटा सीधे विदेशी सर्वर पर भेजा जा सकता है.
अगर कैमरा चीनी क्लाउड सर्विस का उपयोग करता है, तो आपकी लाइव फीड और रिकॉर्डिंग चीन स्थित डेटा सेंटर्स में स्टोर हो रही है.
कई चाइनीज चिपसेट में ऐसी कमियां पाई गई हैं जिनसे हैकर्स आसानी से आपके नेटवर्क में घुसकर जानकारी पाकिस्तान या चीन के सर्वर पर भेज सकते हैं!
जो सीसीटीवी सस्ता मिलने के कारण लोग अपने घरों में, दफ्तरों में या किसी सार्वजनिक जगहों पर लगाते हैं. वो कितना खतरनाक है. मतलब आप अगर चाइनीज सीसीटीवी का उपयोग कर रहे हैं तो संभव है कि आपकी निजी जानकारी बीजिंग में बैठे जासूसों तक पहुंच रही है. यही कारण है कि सरकार ने चाइनीज सीसीटीवी पर प्रतिबंध लगा दिया है. अगर आपके घर में पहले से चीनी कैमरा लगा है, तो वह बंद नहीं होगा, लेकिन उसमें डेटा लीक का खतरा बना रहेगा. भारत सरकार के इस फैसले पर चीन ऐसे बिलबिला उठा जैसे बिच्छू की पुंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो.
चीन की सरकारी मीडिया ने विशेषज्ञों के हवाले से इसे साइबर सुरक्षा की आड़ में उठाया गया भेदभावपूर्ण व्यापार संरक्षण उपाय करार दिया है. उनका यह भी आरोप है कि भारत का यह कदम अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के विपरीत है. चीनी विशेषज्ञों ने यहां तक दावा किया है कि इस फैसले से भारत के बाजार को नुकसान पहुंच सकता है.
चीन का ये दावा बिल्कुल ही गलत है. भारत किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है. विश्व व्यापार संगठन का ही नियम है कि
कोई भी देश राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किसी भी प्रॉडक्ट पर बैन लगा सकता है. इसमें किसी ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती है. भारत ने यही किया है.
इतनी जानकारी चीन के सरकारी विशेषज्ञों को भी होगी. फिर भी आपत्ति जता रहे हैं, तो इसका कारण भारतीय बाजार है. भारत का सीसीटीवी बाजार 46 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा का है. ये अलग बात है कि भारतीय बाजार में चाइनीज सीसीटीवी का कारोबार करीब 30 प्रतिशत के आसपास है. लेकिन मित्रो ये जान लीजिए कि सरकार का ये फैसला कोई कारोबारी फैसला नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम कदम है. इसलिए अगर आपके घर में पहले से कोई चाइनीज सीसीटीवी है तो उसे हटा लीजिए या फिर पासवर्ड बदलिए. क्लाउड बैकअप को बंद कर लीजिए.
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