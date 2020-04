DNA ANALYSIS: 'ओवर-कॉन्फिडेंट' चीन पर कोरोना के 'पलटवार' का विश्लेषण

नई दिल्ली: भारत में कुछ लोग CoronaVirus के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं और दुनिया में भी ऐसा ही हो रहा है. भारत में एक मशहूर कहावत है कि नीम हकीम खतरा ए जान. यानी अगर आप किसी बीमारी का इलाज कराने किसी ऐसे नीम हकीम के पास पहुंच जाएंगे जिसे बीमारी के बारे में पता ही नहीं है तो वो आपकी जान के लिए खतरा बन जाएगा.

दुनिया नीम हकीमों के दौर से बहुत आगे निकल आई है, और दुनिया के लोगों का जीवन बचाने के लिए बड़े-बड़े संगठनों की स्थापना भी कई गई है. ऐसी ही एक संस्था है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO.

WHO का काम पूरी दुनिया के स्वास्थ्य की रक्षा करना और इसके लिए नीतियां तैयार करना है. लेकिन अब इस संस्था पर ये आरोप लग रहे हैं कि WHO ने चीन के इशारे पर CoronaVirus के खतरे को नजरअंदाज किया और आज ये महामारी पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकट बन गई है.

इस बात पर अमेरिका तो WHO से इतना नाराज है कि उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली आर्थिक मदद भी रोक दी है.

ये भी देखें-

अमेरिका WHO को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद देने वाला देश है. पिछले वर्ष WHO का बजट 45 हजार करोड़ रुपए था और इसमें अमेरिका ने 4 हजार 150 करोड़ रुपए का योगदान दिया था. ये WHO को मिली कुल मदद का 15 प्रतिशत था.

WHO को मदद रोकने की घोषणा करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने कहा कि WHO की लापरवाही की वजह से ही पूरी दुनिया में Corona Virus के मामले 20 गुना बढ़ गए हैं.

ट्रंप ने अपने बयान के दौरान कहा कि सब जानते है- वहां क्या चल रहा है ? जाहिर है उनका इशारा चीन और WHO की तरफ था.

विश्व स्वास्थ्य संगठन काफी हद पर अमेरिका से मिलने वाली मदद पर निर्भर है. WHO को सबसे ज़्यादा आर्थिक मदद अमेरिका से ही मिलती है. WHO को मदद देने के मामले में चीन दूसरे नंबर पर है. जिसने पिछले साल WHO को करीब 650 करोड़ रुपए दिए थे.

ये बात ठीक है कि अमेरिका का प्रशासन भी, इस महामारी को रोकने में असफल रहा है. लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि WHO को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाए.

उदाहरण के लिए इसी साल 14 जनवरी को WHO ने दावा किया कि Corona Virus..इंसानों से इंसानों में नहीं फैल रहा है.

हैरानी की बात ये है कि इसी दिन Wuhan के Health Commision ने साफ किया था कि इंसानों से इंसानों में संक्रमण की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.

इस समय WHO के डायरेक्टर जनरल - DR TEDROS ADHA-NOM GHEBREYESUS हैं ([टेड्रोस एधानॉम घेबरेयसिस) इन्हीं डॉक्टर Tedros पर WHO से जुड़े बड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी है. लेकिन अब उनकी नेतृत्व क्षमता और उनकी नीयत..दोनों पर सवाल उठ रहे हैं.

ऐसा इसलिए है क्योंकि महामारी के खतरे के बावजूद DR TEDROS चीन की तारीफ करते रहे. जनवरी में ही Tedros ने चीन की यात्रा की, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और संक्रमण रोकने के मामले में चीन के मानकों की तारीफ की. लेकिन अब 45 दिनों के बाद..चीन के वही मानक पूरी दुनिया में करीब सवा लाख से ज्यादा लोगों की मौत की वजह बन चुके हैं.

जुलाई 2017 में WHO के महानिदेशक का पद संभालने वाले डॉक्टर Tedros इथियोपिया के नागरिक हैं. Tedros को WHO का चीफ बनाने में चीन ने ही मदद की थी. वो चीन ही था जिसने Tedros के Campaign को Support किया था. चीन ने उनके पक्ष में ना सिर्फ अपना महत्वपूर्ण वोट दिया बल्कि दूसरे देशों के वोट हासिल करने में भी उनकी मदद की थी.

आरोप लगाने वाले कह रहे हैं कि चीन के गुनाहों पर पर्दा डालकर अब Tedros अपना कर्ज़ चुका रहे हैं. सिर्फ अमेरिका ही नहीं Corona Virus पर तेज़ी से काबू पाने वाला देश ताइवान भी WHO की निंदा कर चुका है.

चीन के दबाव की वजह से ही ताइवान अभी तक WHO का सदस्य नहीं बन सका है क्योंकि चीन ताइवान को एक स्वतंत्र देश नहीं बल्कि अपना हिस्सा मानता है. हैरानी की बात ये है कि WHO की मदद के बिना ही ताइवान ने Corona Virus पर काबू पा लिया है और वहां पिछले एक महीने में संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है.

अब गलतियों के बावजूद WHO चाहता है कि दुनिया के देश उसे 7 हजार 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद दे. सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि अमेरिका के कई सांसद भी अब WHO की आलोचना कर रहे हैं.

अमेरिका के कुछ सासंदों ने भी WHO के चीफ डॉक्टर Tedros को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं.

ये चिट्ठी WHO के खिलाफ जांच का आधार भी बन सकती है. इस चिट्ठी में लिखा है कि इस मामले पर अमेरिका की कांग्रेस में सुनवाई हो सकती है, क्योंकि WHO को अमेरिका जो आर्थिक मदद देता है वो पैसा अमेरिका के Tax Payers की जेब से ही जाता है.

अमेरिका के ये सांसद इस महामारी को लेकर WHO की जवाबदेही तय करना चाहते हैं. इस चिट्ठी का संदेश ये है कि जब WHO दुनिया के अलग अलग देशों की जनता के पैसे से चलता है तो WHO को इस पैसे का पूरा हिसाब भी देना होगा.

अमेरिकी सांसदों द्वारा लिखी गई ये चिट्ठी इस समय मेरे हाथ में हैं. इस चिट्ठी की एक कॉपी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को भी भेजी गई है.

इस चिट्ठी में 6 सवाल पूछे गए हैं. पहला सवाल ये कि WHO ने इस महामारी को लेकर अभी तक क्या किया है? दूसरा सवाल ये है कि WHO के मानक आखिर क्या हैं और संक्रमण रोकने के लिए WHO द्वारा क्या कदम उठाए गए?

तीसरा सवाल ये है कि WHO को चीन में संक्रमण की पहली जानकारी कब मिली थी? चौथा सवाल ये है कि WHO की टीम ने इसकी जांच करने के लिए चीन का दौरा कब किया?

पांचवां सवाल ये है कि WHO में Corona Virus के संक्रमण पर नजर कौन रख रहा था और कौन चीन की सरकार के साथ इस पर बात कर रहा था?

और आखिरी सवाल ये है कि क्या WHO के किसी भी सदस्य को उनकी तनख्वाहों के अलावा बाहर से कोई आर्थिक मदद भी मिली थी?

WHO को अभी इन सवालों के जवाब देने हैं. लेकिन WHO का Track Record देखकर नहीं लगता कि वो इस मामले पर जल्दी अपना पक्ष रखेगा. क्योंकि इस संस्था को दुनिया को इंतज़ार कराने की आदत है.

WHO की उपस्थिति 147 देशों में है. इसकी स्थापना सात दशक पहले हुई थी और इसका मकसद दुनिया से महामारियों को हमेशा के लिए खत्म करना था.

WHO को इस उद्देश्य में एक हद तक कामयाबी भी मिली है..लेकिन Corona Virus को लेकर बरती गई लापरवाही अब उसकी सबसे बडी असफलता बन गई है.

इसलिए आज हम पांच सवालों के जरिए WHO की इस असफलता को समझने की कोशिश करेंगे. पहला सवाल ये है कि ये प्रमाण मिलने के बाद भी कि ये वायरस इंसानों से इंसानों में फैल रहा है, WHO ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया?

चीन में संक्रमण की शुरुआत में ही एक प्रतिष्ठित मेडिकल जनरल में ये दावा किया गया था कि ये संक्रमण इंसानों से इंसानों में फैल रहा है. Study में पाया गया था कि वुहान में संक्रमण का शिकार हुए शुरुआती 44 लोगों में से 14 कभी Wuhan Sea Food Market गए ही नहीं थे. यानी 32 प्रतिशत लोगों को ये संक्रमण किसी दूसरे इंसान से हुआ था.

दूसरा सवाल ये है कि WHO ने लंबे समय तक इसे महामारी घोषित क्यों नहीं किया? फरवरी के अंत तक लगभग हर महाद्वीप में संक्रमण के मामले सामने आ चुके थे. लेकिन WHO ने संक्रमण की शुरुआत के 57 दिनों के बाद यानी 11 मार्च को महामारी घोषित किया.

इन 57 दिनों में पूरी दुनिया में 4 हज़ार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थीं. और एक लाख 18 हजार लोग इससे संक्रमित हो चुके थे.

WHO भी मानता है कि जब कोई बीमारी दुनिया के कई देशों में फैल जाती है तो वो महामारी बन जाती है. लेकिन इस बार WHO ने अपने ही मानकों और सिद्धांतों को नहीं माना.

तीसरा सवाल ये है कि इस साल जनवरी में डॉक्टर Tedros के नेतृत्व में चीन गई WHO की टीम को वहां से क्या हासिल हुआ ? जब ये दौरा हुआ तब तक 131 लोगों की मौत हो चुकी थी और साढ़े चार हज़ार से ज्यादा लोग संक्रमण का शिकार हो चुके थे. लेकिन इस दौरान हासिल की गई जानकारियां अमेरिका समेत किसी देश के साथ नहीं बांटी गईं.

चौथा सवाल ये है कि WHO ने WUHAN VIRUS का नाम क्यों बदला? 11 फरवरी तक ये Virus दुनिया के कई देशों में फैल चुका था. लेकिन इस दौरान WHO इसके नामकरण में व्यस्त था. WHO की सारी कोशिश ये थी कि इसका नाम किसी भी तरह से चीन से ना जुड़े.

और इसी सोची समझी नीति के तहत इस बीमारी का नाम Wuhan Virus की जगह Covid-19 रख दिया गया. जबकि इससे पहले WHO खुद कई देशों और क्षेत्रों के नाम पर अलग अलग वायरस के नाम रख चुका है.

पांचवा सवाल ये है कि क्या WHO कभी इस महामारी से निपटने के मामले में ताइवान की तारीफ करेगा. ताइवान ने इस दौरान क्या उपलब्धि हासिल की है ये हम आपको बता चुके हैं लेकिन WHO ने अभी तक इसे तारीफ का एक शब्द तक नहीं कहा है.

ताइवान ने ही सबसे पहले दुनिया को इस Virus के प्रति आगाह किया था. ताइवान ने दिसंबर 2019 में WHO को वुहान में संक्रमण के सात मामलों की जानकारी दी थी लेकिन WHO ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वो अब भी चीन के दबाव में ताइवान के साथ भेदभाव कर रहा है.

कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि शायद WHO को चीन से आगे कुछ दिखाई नहीं देता और WHO की यही जिद अब पूरी दुनिया पर भारी पड़ रही है.

दुनिया को कोरोना वायरस से छुटकारा कब मिलेगा इसे लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आने वाले कुछ हफ्तों में राहत मिल जाएगी तो कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ इसका असर कम होने लगेगा.

लेकिन अमेरिका की Harvard University द्वारा की गई एक Study के मुताबिक ये Virus वर्ष 2024 तक भी सक्रिय रह सकता है और इसी वजह से दुनिया को अभी कई वर्षों तक Social Distancing का पालन करना होगा. यानी लोगों से कम से कम मिलना जुलना और हाथ मिलाने की बजाय नमस्कार करना, दुनिया के नए संस्कार बन जाएंगे.

इस Study के मुताबिक अगर जल्द से जल्द Corona Virus की वैक्सीन नहीं ढूंढी गई तो अमेरिका जैसे देशों को वर्ष 2022 तक Social Distancing का पालन करना होगा और 2024 तक संक्रमण के शिकार लोगों की निगरानी करनी होगी, क्योंकि धीमा पड़ने के बाद ये वायरस एक बार फिर तेजी से हमला कर सकता है.

Study में कहा गया है कि अगर इसकी वैक्सीन बना ली गई और अस्पतालों की व्यवस्था बेहतर कर दी गई तो शायद इस वायरस को फैलने से रोका जा सकेगा.

इस Study को तैयार करने वाले Dr. Marc Lipsitch (मार्क लिपसिच) के मुताबिक अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बीच-बीच में ब्रेक देकर...Social Distancing और Lock Down जैसे तरीके अपनाने पड़ेंगे, लंबे समय तक स्कूलों को बंद रखना होगा और लोगों को घर से ही काम करने की आदतें अपनानी होंगी.

इतना ही नहीं ये वायरस समाज को दो वर्गों में बांट देगा. एक वर्ग में वो लोग होंगे जो इसका शिकार होकर ठीक हो चुके हैं और जिनके शरीर की प्रति रोधक क्षमता ने इस वायरस पर काबू पा लिया है, दूसरे वो लोग होंगे जिन पर अभी संक्रमित होने का खतरा है और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है.

ब्रिटेन जैसे देश इस वायरस से ठीक हो चुके लोगों को Immunity Certificate देने पर विचार कर रहे हैं. यानी ये लोग सामान्य तरीके से अपना काम काज कर पाएंगे, जबकि बाकी लोगों को अभी Lock Down में ही रहना होगा.

इसके अलावा हो सकता है कि हाथ मिलाने की परंपरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए. आपने सामने बैठकर Meetings करने वाली परंपरा का भी अंत हो जाएगा और समारोह और प्रार्थना सभाओं का तरीका भी बदल जाएगा, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये तरीका बदलने ही लगा है. शायद भविष्य में मंदिर, मस्जिद चर्च और गुरुद्वारों में भी जाने से लोग कतराने लगेंगे और शादी, जन्म और मृत्यु जैसी परंपराएं भी बदल जाएंगी और लोग Online ही इनमें हिस्सा लेने लगेंगे.

Corona Virus के बाद की दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी. इस महामारी ने ना सिर्फ लोगों के संस्कार हमेशा के लिए बदल कर रख दिए हैं बल्कि आने वाली दुनिया पहले से बहुत अलग होगी. कोराना काल के बाद...आपका जीवन बदल जाएगा.

हमने आपको आपके जीवन में आने वाले बदलावों की जानकारी दी है लेकिन ये महामारी आपको आर्थिक रूप से भी बड़ा झटका दे सकती है. इसलिए आपके अपने खर्चों की आदत को भी बदलना होगा और खुद को आने वाली आर्थिक चुनौतियों के लिए भी तैयार करना होगा.

और अब हम चीन में Corona Virus की वापसी का विश्लेषण करेंगे. कुछ दिनों पहले हमने आपको Hong-Kong University की एक रिसर्च के बारे में बताया था जिसमें कहा गया था कि चीन ने Lockdown हटाकर गलती की है, और इस गलती की वजह से चीन में कोरोना वायरस की वापसी हो सकती है. अब ये डर सही साबित हो गया है क्योंकि चीन में, अब कोरोना के नए मामले आना शुरु हो गए हैं. चीन ने जो आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक 6 मार्च के बाद, चीन में सोमवार को कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा, 169 मामले सामने आए.

इन नए मामलों में 98 मामले ऐसे हैं, जिनमें विदेश से लौटे नागरिकों में संक्रमण की पुष्टि हुई. ऐसा चीन में Lockdown हटाने की वजह से हुआ है क्योंकि चीन के जो नागरिक, दूसरे देशों में फंसे हुए थे, वो अब वापस चीन लौटने लगे हैं. जिसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है रूस की सीमा से सटे चीन के Suifenhe (सुइफिन) शहर पर, जो Lockdown हटाए जाने के बाद कोरोना संक्रमण का नया गढ़ बन चुका है. ऐसे वक्त में, जब चीन कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जीत का दावा कर रहा है, तब Suifenhe (सुइफिन) शहर के हालात, चीन के दावों पर सवाल उठा रहे हैं.