DNA ANALYSIS: कट्टरपंथ से फ्रांस की लड़ाई 'इस्लामोफोबिया' कैसे?

नई दिल्ली: कट्टर इस्लाम के खिलाफ जंग शुरू करने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) दुनियाभर में ट्रोल हो रहे हैं. दुनिया के कई देशों में उनकी आलोचना हो रही है. फ्रांस ने शिक्षक सैमुएल पैटी (Samuel Paty) की हत्या के बाद इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने साफ कह दिया है कि कट्टरपंथी इस्लाम के लिए अब फ्रांस में अब कोई जगह नहीं है. ये बात खुद को इस्लामिक दुनिया का लीडर मानने देशों को इतनी चुभ गई है कि इन लोगों ने फ्रांस का विरोध शुरू कर दिया है. आज दिन भर सोशल मीडिया पर Boycott French Products और Boycott France जैसे हैशटैग ट्रेंड करते रहे.

तुर्की के राष्ट्रपति ने की अलोचना

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन (Recep Tayyip Erdogan) फ्रांस के राष्ट्रपति की आलोचना करते हुए शब्दों की मर्यादा तक भूल गए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि इमैनुएल मैक्रों की मानसिक स्थिति की जांच की जानी चाहिए. तुर्की के राष्ट्रपति के इस बयान से नाराज फ्रांस ने अपने राजदूत को तुर्की से वापस बुलाने का फैसला किया है. फ्रांस अब तुर्की से सारे राजनयिक संबंध खत्म करने पर विचार कर रहा है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी तुर्की की ही भाषा बोल रहे हैं, उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति पर इस्लामोफोबिया फैलाने का आरोप लगाया है. इमरान खान ने कहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को इस्लाम की कोई समझ नहीं है.

कट्टरपंथी इस्लाम का सबसे अधिक नुकसान

यूरोप में ज्यादातर देश धर्मनिरपेक्ष हैं और वहां के नेता भी हमेशा से खुद के सेक्युलर होने पर गर्व करते हैं. यूरोप के नेता इस्लामोफोबिया शब्द से डरते रहे हैं, उन्हें हमेशा इस बात का डर सताता है कि अगर इस्लामोफोबिक शब्द को उनके नाम से जोड़ दिया गया तो उनकी छवि और पॉलिटिकल ब्रांडिंग खराब हो जाएगी. यूरोप के ज्यादातर देशों ने धर्मनिरपेक्षता की ब्रांडिंग बचाने के लिए मुस्लिम शरणार्थियों के लिए देश के दरवाजे खोल दिए थे. और अब वही शरणार्थी वहां शरिया की बात कर रहे हैं. इस कट्टरपंथी इस्लाम का सबसे अधिक नुकसान फ्रांस भुगत रहा है. हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि वह हार नहीं मानेंगे. उनके खिलाफ जिन अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो उनके सामने झुकने वाले नहीं हैं.

राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का ट्वीट

इमैनुएल मैक्रों ने ट्वीट किया, "हम कभी हार नहीं नहीं मानेंगे. हम शांति की भावना के साथ सभी मतभेदों का सम्मान करते हैं. हम अभद्र भाषा को स्वीकार नहीं करते हैं और उचित बहस का बचाव करते हैं. हम हमेशा मानवीय गरिमा और सार्वभौमिक मूल्यों के पक्ष में रहेंगे."

We will not give in, ever.

We respect all differences in a spirit of peace. We do not accept hate speech and defend reasonable debate. We will always be on the side of human dignity and universal values.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2020