Advertisement
trendingNow13155137
Hindi NewsदेशDNA: देश को ऊर्जा संकट से बचा रही है इंडियन नेवी, जानिए नौसेना के ऑपरेशन हॉर्मुज की पूरी डिटेल

DNA: देश को ऊर्जा संकट से बचा रही है इंडियन नेवी, जानिए नौसेना के 'ऑपरेशन हॉर्मुज' की पूरी डिटेल

DNA: हॉर्मुज से आ रहे भारत के जहाजों को सुरक्षित देश तक लाने के लिए भारतीय नेवी एक खास मुहिम चला रही है. इसका नाम ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 26, 2026, 11:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा देती भारतीय नौसेना, फोटो- एक्स
व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा देती भारतीय नौसेना, फोटो- एक्स

DNA Analysis: अफवाह और कालाबाजारी जैसी चुनौतियों के विरुद्ध जी न्यूज का युद्ध जारी है. दूसरी तरफ भारतीय नौसेना भी एक बड़ी चुनौती से दो-दो हाथ कर रही है. ये चुनौती है हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को सुरक्षित भारत लाना ताकि देश में तेल और गैस की सप्लाई बनी रहे.

अब हम आपके सामने भारतीय नेवी की इसी मुहिम का विश्लेषण करने जा रहे हैं. भारतीय नौसेना ने इस मिशन को नाम दिया है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा. सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा क्या है, इसमें नौसेना के कितने जहाज शामिल हैं और अब तक इस ऑपरेशन में क्या -क्या कामयाबियां हासिल हुई हैं.

ऑपरेशन ऊर्जा के बारे में जानिए 

ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा में भारतीय नेवी ने अपने पांच जहाज तैनात कर रखे हैं. ये जहाज हॉर्मुज से निकलने वाले भारतीय जहाजों को सुरक्षा देते हैं और उन्हें भारत के बंदरगाहों तक पहुंचाते हैं. अब तक भारतीय नौसेना के पहरे में चार बड़े जहाज हॉर्मुज के रास्ते भारत पहुंच चुके हैं और तकरीबन 20 से 22 व्यापारिक जहाजों को नेवी जल्द भारत लाने वाली है.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा में भारतीय नेवी के कौन से जहाज शामिल हैं. भारतीय नौसेना किस तरह व्यापारिक जहाजों को भारत तक लेकर आती है. इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खतरों से भरा समंदर का वो रास्ता देखना और समझना चाहिए. जिस पर आगे बढ़ते हुए भारतीय नौसेना अपने मिशन को पूरा कर रही है. 

हॉर्मुज से किसी जहाज के निकलने की पूरी प्रक्रिया 

किसी भी जहाज को हॉर्मुज से निकालने की प्रक्रिया शुरु होती है ओमान की खाड़ी से. जैसे ही किसी भारतीय व्यापारिक जहाज के निकलने की खबर मिलती है तो भारतीय नौसेना के शिप हॉर्मुज से सटी ओमान की खाड़ी में पहुंच जाते हैं. हॉर्मुज जहां खत्म होता है वही से ओमान की खाड़ी शुरु होती है यानी ओमान की खाड़ी हॉर्मुज के दरवाजे जैसी है.

हॉर्मुज से निकलते इन जहाजों के साथ संपर्क साधा जाता है और इन्हें ओमान की खाड़ी तक पहुंचने का सुरक्षित रास्ता बताया जाता है. ओमान की खाड़ी में मिलने के बाद भारतीय नेवी के शिप इन व्यापारिक जहाजों को अपने सुरक्षा घेरे के अंदर पहले उत्तरी अरब सागर में लाते हैं और फिर अरब सागर से इन जहाजों को  नौसेना भारत के बंदरगाहों तक ले आती है.

नौसेना की जहाज व्यापारिक जहाज से बनाए रखती है संपर्क

इस पूरी यात्रा के दौरान व्यापारिक जहाज से भारतीय नौसेना संपर्क बनाए रखती है. इन जहाजों के कप्तानों को लगातार समुद्री रास्ते और मौसम से जुड़ी जानकारी पहुंचाई जाती है. इस जानकारी के जरिए व्यापारिक जहाज हालात के मुताबिक अपने सफर को आगे बढ़ाता है. समुद्र में जब नौसेना ऐसे जहाजों को लेकर आती है तो नौसैनिक और व्यापारिक जहाजों के बीच कम से कम 10 किलोमीटर का फासला रखा जाता है. आखिर युद्ध जैसे खतरे के दौरान जहाजों को लंबे फासले पर क्यों रखा जाता है, इस बिंदु को समझना भी बेहद जरूरी है.

10 KM का होता है फासला 

10 किलोमीटर का फासला रखने के पीछे दो मुख्य वजह होती हैं. पहली वजह होती है कि आगे चलने वाला नौसेना का जहाज समुद्र में फैली बारूदी सुरंगों की जानकारी लेते हैं. दरअसल नौसेना के निगरानी वाले जहाज वक्त-वक्त पर बारूदी सुरंगों का पता लगाते रहते हैं. इसी गणना के आधार पर नौसैनिक जहाज से व्यापारिक जहाज को सुरक्षित रूट का संदेश भेजा जाता है. दूसरी बड़ी वजह होती है हमले से व्यापारिक जहाज को बचाना. अगर कोई हमलावर समुद्र में घात लगाए बैठा है तो सबसे पहले उसका सामना नौसेना के जहाज से होता है. यानी व्यापारिक जहाज पर सीधे हमले की संभावना काफी कम हो जाती है.

यहां एक गौर करने वाली बात ये भी है कि व्यापारिक जहाज को सिर्फ एक नौसैनिक जहाज से सुरक्षा नहीं दी जाती. व्यापारिक जहाज के पीछे भी नेवी का एक जहाज चलता है जो हमले जैसी इमरजेंसी में फौरन व्यापारिक जहाज को दूसरे सुरक्षित मार्ग की तरफ ले जाता है. समुद्र बहुत विशाल होता है. विशाल समुद्र में कहीं से भी हमले जैसा खतरा पैदा हो सकता है. इन खतरों को उठाते हुए भारतीय नौसेना अपने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा को पूरी कर रही है. इस ऑपरेशन में नौसेना के कौन से जांबाज यानी जहाज शामिल हैं. अब हम आपको इससे जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं.

कौन-कौन सी जहाज इस ऑपरेशन में रहती हैं? 

व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा से जुड़े इस ऑपरेशन में भारतीय नेवी के INS सूरत, INS कोच्चि, INS चेन्नई और INS तलवार शामिल हैं. इनके साथ ही साथ विशाखापट्टनम कैटेगरी का एक जहाज भी ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा का हिस्सा है . ऐसे एक जहाज पर तकरीबन 300 नौसैनिक तैनात रहते हैं. एक डेस्ट्रॉयर जहाज पर 16 ब्रह्मोस और 32 बराक मिसाइल हमेशा तैनात रहती हैं. पनडुब्बी या छोटे जहाजों से होने वाले खतरे से निपटने के लिए 6 टॉरपीडो यानी पानी के अंदर चलने वाले रॉकेट मौजूद होते हैं. हर जहाज पर दो हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं. ये हेलीकॉप्टर जहाज के रास्ते में आने वाली बाधाओं की जानकारी पहुंचाते रहते हैं.

6 देश अपनी जहाजों को दे रहे सुरक्षा 

हॉर्मुज की घेराबंदी के दौरान कुल 6 देश अपने जहाजों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं. इन 6 देशों की नौसेनाओं में भारतीय नेवी ही वो फोर्स है जिसने सबसे पहले बड़े पैमाने पर सुरक्षा देना शुरू किया है . मित्रो...ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा भारतीय नेवी के ऑपरेशन संकल्प का एक हिस्सा है. ऑपरेशन संकल्प का मकसद अरब सागर में सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है. सुरक्षा के इसी संकल्प के साथ भारतीय नौसेना अब हॉर्मुज की चुनौतियों से भी निपट रही हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

सनकी पति ने पहले पत्नी का गला रेता, फिर लाश पर चढ़ा दी गाड़ी, मंजर देख कांप गई रूह
Karnataka News
सनकी पति ने पहले पत्नी का गला रेता, फिर लाश पर चढ़ा दी गाड़ी, मंजर देख कांप गई रूह
‘मेड इन इंडिया’ ड्रोनों से विदेशी खतरा खत्म करने की तैयारी, 20 सुरक्षा परीक्षण जरूरी
drones
‘मेड इन इंडिया’ ड्रोनों से विदेशी खतरा खत्म करने की तैयारी, 20 सुरक्षा परीक्षण जरूरी
पीएम मोदी को दोस्त इमैनुएल मैक्रों का न्यौता, G-7 समिट के लिए आया बुलावा
G7 Summit
पीएम मोदी को दोस्त इमैनुएल मैक्रों का न्यौता, G-7 समिट के लिए आया बुलावा
'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेर
Assembly Election 2026
'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेर
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
Ram Navami in Srinagar
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
Supreme Court
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
Jammu-kashmir
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी
Gujarat
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी
रंग लाई मान सरकार की मेहनत, इस योजना ने बचाई 37 साल की महिला की जान
Punjab news
रंग लाई मान सरकार की मेहनत, इस योजना ने बचाई 37 साल की महिला की जान
ईरान वॉर के प्रभावों से निपटने की तैयारी, PM कल मुख्यमंत्रियों से करेंगे ऑनलाइन बैठक
israel iran war
ईरान वॉर के प्रभावों से निपटने की तैयारी, PM कल मुख्यमंत्रियों से करेंगे ऑनलाइन बैठक