DNA: देश को ऊर्जा संकट से बचा रही है इंडियन नेवी, जानिए नौसेना के 'ऑपरेशन हॉर्मुज' की पूरी डिटेल

DNA: हॉर्मुज से आ रहे भारत के जहाजों को सुरक्षित देश तक लाने के लिए भारतीय नेवी एक खास मुहिम चला रही है. इसका नाम ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.
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DNA Analysis: अफवाह और कालाबाजारी जैसी चुनौतियों के विरुद्ध जी न्यूज का युद्ध जारी है. दूसरी तरफ भारतीय नौसेना भी एक बड़ी चुनौती से दो-दो हाथ कर रही है. ये चुनौती है हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को सुरक्षित भारत लाना ताकि देश में तेल और गैस की सप्लाई बनी रहे.
अब हम आपके सामने भारतीय नेवी की इसी मुहिम का विश्लेषण करने जा रहे हैं. भारतीय नौसेना ने इस मिशन को नाम दिया है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा. सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा क्या है, इसमें नौसेना के कितने जहाज शामिल हैं और अब तक इस ऑपरेशन में क्या -क्या कामयाबियां हासिल हुई हैं.
ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा में भारतीय नेवी ने अपने पांच जहाज तैनात कर रखे हैं. ये जहाज हॉर्मुज से निकलने वाले भारतीय जहाजों को सुरक्षा देते हैं और उन्हें भारत के बंदरगाहों तक पहुंचाते हैं. अब तक भारतीय नौसेना के पहरे में चार बड़े जहाज हॉर्मुज के रास्ते भारत पहुंच चुके हैं और तकरीबन 20 से 22 व्यापारिक जहाजों को नेवी जल्द भारत लाने वाली है.
ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा में भारतीय नेवी के कौन से जहाज शामिल हैं. भारतीय नौसेना किस तरह व्यापारिक जहाजों को भारत तक लेकर आती है. इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खतरों से भरा समंदर का वो रास्ता देखना और समझना चाहिए. जिस पर आगे बढ़ते हुए भारतीय नौसेना अपने मिशन को पूरा कर रही है.
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— Zee News (@ZeeNews) March 26, 2026
किसी भी जहाज को हॉर्मुज से निकालने की प्रक्रिया शुरु होती है ओमान की खाड़ी से. जैसे ही किसी भारतीय व्यापारिक जहाज के निकलने की खबर मिलती है तो भारतीय नौसेना के शिप हॉर्मुज से सटी ओमान की खाड़ी में पहुंच जाते हैं. हॉर्मुज जहां खत्म होता है वही से ओमान की खाड़ी शुरु होती है यानी ओमान की खाड़ी हॉर्मुज के दरवाजे जैसी है.
हॉर्मुज से निकलते इन जहाजों के साथ संपर्क साधा जाता है और इन्हें ओमान की खाड़ी तक पहुंचने का सुरक्षित रास्ता बताया जाता है. ओमान की खाड़ी में मिलने के बाद भारतीय नेवी के शिप इन व्यापारिक जहाजों को अपने सुरक्षा घेरे के अंदर पहले उत्तरी अरब सागर में लाते हैं और फिर अरब सागर से इन जहाजों को नौसेना भारत के बंदरगाहों तक ले आती है.
इस पूरी यात्रा के दौरान व्यापारिक जहाज से भारतीय नौसेना संपर्क बनाए रखती है. इन जहाजों के कप्तानों को लगातार समुद्री रास्ते और मौसम से जुड़ी जानकारी पहुंचाई जाती है. इस जानकारी के जरिए व्यापारिक जहाज हालात के मुताबिक अपने सफर को आगे बढ़ाता है. समुद्र में जब नौसेना ऐसे जहाजों को लेकर आती है तो नौसैनिक और व्यापारिक जहाजों के बीच कम से कम 10 किलोमीटर का फासला रखा जाता है. आखिर युद्ध जैसे खतरे के दौरान जहाजों को लंबे फासले पर क्यों रखा जाता है, इस बिंदु को समझना भी बेहद जरूरी है.
10 किलोमीटर का फासला रखने के पीछे दो मुख्य वजह होती हैं. पहली वजह होती है कि आगे चलने वाला नौसेना का जहाज समुद्र में फैली बारूदी सुरंगों की जानकारी लेते हैं. दरअसल नौसेना के निगरानी वाले जहाज वक्त-वक्त पर बारूदी सुरंगों का पता लगाते रहते हैं. इसी गणना के आधार पर नौसैनिक जहाज से व्यापारिक जहाज को सुरक्षित रूट का संदेश भेजा जाता है. दूसरी बड़ी वजह होती है हमले से व्यापारिक जहाज को बचाना. अगर कोई हमलावर समुद्र में घात लगाए बैठा है तो सबसे पहले उसका सामना नौसेना के जहाज से होता है. यानी व्यापारिक जहाज पर सीधे हमले की संभावना काफी कम हो जाती है.
यहां एक गौर करने वाली बात ये भी है कि व्यापारिक जहाज को सिर्फ एक नौसैनिक जहाज से सुरक्षा नहीं दी जाती. व्यापारिक जहाज के पीछे भी नेवी का एक जहाज चलता है जो हमले जैसी इमरजेंसी में फौरन व्यापारिक जहाज को दूसरे सुरक्षित मार्ग की तरफ ले जाता है. समुद्र बहुत विशाल होता है. विशाल समुद्र में कहीं से भी हमले जैसा खतरा पैदा हो सकता है. इन खतरों को उठाते हुए भारतीय नौसेना अपने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा को पूरी कर रही है. इस ऑपरेशन में नौसेना के कौन से जांबाज यानी जहाज शामिल हैं. अब हम आपको इससे जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं.
व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा से जुड़े इस ऑपरेशन में भारतीय नेवी के INS सूरत, INS कोच्चि, INS चेन्नई और INS तलवार शामिल हैं. इनके साथ ही साथ विशाखापट्टनम कैटेगरी का एक जहाज भी ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा का हिस्सा है . ऐसे एक जहाज पर तकरीबन 300 नौसैनिक तैनात रहते हैं. एक डेस्ट्रॉयर जहाज पर 16 ब्रह्मोस और 32 बराक मिसाइल हमेशा तैनात रहती हैं. पनडुब्बी या छोटे जहाजों से होने वाले खतरे से निपटने के लिए 6 टॉरपीडो यानी पानी के अंदर चलने वाले रॉकेट मौजूद होते हैं. हर जहाज पर दो हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं. ये हेलीकॉप्टर जहाज के रास्ते में आने वाली बाधाओं की जानकारी पहुंचाते रहते हैं.
हॉर्मुज की घेराबंदी के दौरान कुल 6 देश अपने जहाजों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं. इन 6 देशों की नौसेनाओं में भारतीय नेवी ही वो फोर्स है जिसने सबसे पहले बड़े पैमाने पर सुरक्षा देना शुरू किया है . मित्रो...ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा भारतीय नेवी के ऑपरेशन संकल्प का एक हिस्सा है. ऑपरेशन संकल्प का मकसद अरब सागर में सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है. सुरक्षा के इसी संकल्प के साथ भारतीय नौसेना अब हॉर्मुज की चुनौतियों से भी निपट रही हैं.
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