DNA: अमन के लेटर से कैसे लगाई गई आग?.. हिंसा के लिए एक 'खत' काफी है

DNA Analysis: DNA मित्रों अब हम आई लव मोहम्मद को लेकर बरेली में हुई हिंसा की साजिश के नए पन्नों को पलटने वाले हैं कल शुक्रवार यानी जुमा है और तनाव का माहौल बना हुआ है.
Trending Photos
DNA Analysis: DNA मित्रों अब हम आई लव मोहम्मद को लेकर बरेली में हुई हिंसा की साजिश के नए पन्नों को पलटने वाले हैं कल शुक्रवार यानी जुमा है और तनाव का माहौल बना हुआ है क्योंकि पिछले जुमे को बरेली में हिंसा भड़की थी लेकिन आज आपके लिए ये जानना जरूरी है कि बरेली में हिंसा कैसे एक लेटर के जरिए भड़काई गई थी?
अब हम आपको बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले मौलाना तौकीर रजा का एक लेटर दिखाने जा रहे हैं. हिंसा के एक दिन पहले यानी 25 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा ने अमन की एक अपील जारी की थी जिसमें स्थानीय मुसलमानों से अपील की गई थी कि इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में इकट्ठा न हों.. इस चिट्ठी में ये भी लिखा था कि शहर में अमन-शांति बनी रहे. इस चिट्ठी को देखकर आपको लग रहा होगा कि जब एक दिन पहले अमन-शांति की अपील की गई थी तो फिर अगले दिन हिंसा भड़की कैसे तो आपको हम बता दें कि ये अपील सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए जारी की गई थी असली खेल तो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर चल रहा था.
अमन के लेटर से कैसे लगाई गई आग?.. हिंसा के लिए एक 'लेटर' काफी है | @RahulSinhaTV pic.twitter.com/r8F9ziOczv
— Zee News (@ZeeNews) October 2, 2025
व्हाट्सएप चैट पर इसी अमन की अपील के जरिये आग लगाई जा रही थी. बरेली में हिंसा फैलाने के आरोप में जिस नदीम को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसने उसी दिन देर रात 1 बजकर 23 मिनट पर इस अपील वाले लेटर को इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा और इस लेटर को ही फर्जी बता दिया और इसे विरोध प्रदर्शन को खराब करने की एक साजिश बताया.
यानी अमन चैन वाली इस अपील को दिखावा साबित कर दिया गया और मौलाना तौकीर रजा के ऑर्डर पर चलो इस्लामिया, भरो इस्लामिया का जो नारा दिया गया था. उसे अमल में ला दिया गया लोग 1 बजे नमाज के लिए पहुंचे और वहां से इस्लामिया ग्राउंड की तरफ बढ़ गए पुलिस द्वारा जारी किए गए सीसीटीवी फुटेज से भी इस बात की पुष्टि होती है कि किस तरह मस्जिदों से निकलकर भीड़ सड़कों पर उतरी और फिर पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो गई.
मित्रों बरेली हिंसा को लेकर एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है बताया जा रहा है कि हिंसक भीड़ को पुलिस के हर एक्शन का पता पहले से ही था. अब वो समझिये, हिंसक भीड़ ने पुलिस से उनका वायरलेस सेट छीन लिया माना जा रहा है कि इसके बाद पुलिस की टीम एक दूसरे से वायरलेस पर जो भी संदेश शेयर कर रही थी वो हिंसा करने वाले लोग भी सुन पा रहे थे यानी हिंसा को रोकने के लिए पुलिस जो प्लान बना रही थी उसका पता हिंसक भीड़ को भी साथ साथ ही लग रहा था और इसका फायदा उठाकर वो पुलिस को चकमा दे रहे थे. बरेली हिंसा को लेकर ये खुलासे पुलिस की जांच और पूछताछ के बाद सामने आ रहे हैं ऐसे में माना जा रहा है कि जैसे जैसे इस हिंसा के और किरदार गिरफ्तार होंगे.. इस हिंसा को लेकर और बड़े खुलासे होंगे.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.