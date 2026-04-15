DNA: स्पैम कॉल बनी डिजिटल युग की नई आफत, कैसे देश के लिए आर्थिक तबाही साबित हो रहे ये कॉल्स?

DNA Analysis: अब हम आपके सामने उस समस्या का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसका हम और आप रोजाना सामना करते हैं. ये मुद्दा है स्पैम कॉल यानी ऐसे फोन कॉल का जिनकी आपको आमतौर पर कोई जरूरत नहीं होती. कभी लोन देने तो कभी प्लॉट बेचने के नाम पर आपके फोन पर रोजाना ऐसी स्पैम कॉल आती रहती हैं.

आज स्पैम कॉल सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि देशवासियों के लिए बहुत बड़ा संकट बन चुकी हैं. स्पैम कॉल हमारी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा घुसपैठिया है. इन्होंने हमारे आपने जीवन में घुसपैठ कर ली है. ये सिर्फ आपकी ही नहीं देश के लिए भी समय और आर्थिक तबाही की वजह बन चुकी है.

दो साल में बढ़ी स्पैम कॉल की संख्या

साल 2023 से 2025 के बीच स्पैम यानी फिजूल की फोन कॉल की संख्या में 128 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. वर्ष 2023 में ये स्पैम कॉल की 13 लाख 62 हजार शिकायतें दर्ज की गई थीं. वर्ष 2025 में शिकायतों की संख्या बढ़कर 31 लाख 9 हजार हो गई थी.

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ये सिर्फ उन शिकायतों का आंकड़ा है जो सरकारी महकमे को मिली है. ऐसी ना जाने कितनी स्पैम कॉल्स को हम रोजाना नजरअंदाज कर देते हैं. बस दो मिनट के लिए अपने आज के दिन को दोबारा याद कीजिए. आपको कितनी ऐसी कॉल आईं जिनका आपसे कोई सरोकार नहीं था. ना आपको किसी लोन की जरूरत रही होगी और ना किसी ऑफर की, लेकिन कॉल करने वालों ने सीधे अपना फोन उठाया और आपको फोन लगा दिया.

अब सोचिए इस बीच अगर कोई आपको जरूरी काम से फोन कर रहा होगा तो उसको इंतजार करना पड़ेगा. ये भी हो सकता है कोई ऐसा शख्स आपको फोन कर रहा हो जिसे आप जानते हों लेकिन उसका नंबर आपने फोन में सेव ना हो. हो सकता है कि स्पैम कॉल की झुंझलाहट के चलते आपने उस जानकार का फोन भी नहीं उठाया हो. सबसे बड़ी बात ये है कि ये गैर-जरूरी स्पैम कॉल आपका बेशकीमती समय खा जाती हैं. समय की इसी कीमत पर एक सुविचार लिखा गया है .

कीमती समय बर्बाद करती स्पैम कॉल

आपके समय रूपी इसी धन को ये स्पैम कॉल दीमक की तरह खा जाती हैं. स्पैम कॉल के इस मुद्दे पर जब हमने DNA की शोधशाला में रिसर्च किया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. इस जानकारी के मुताबिक भारत में मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोगों में से तकरीबन 60 प्रतिशत को रोजाना कम से कम 3 स्पैम कॉल आती हैं . अब इस गुणा-गणित को आप अपनी डेली लाइफ यानी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखिए.

कैसे किसी का समय बर्बाद कर रही स्पैम कॉल

एक स्पैम कॉल को उठाने से लेकर उसे सुनने, समझने और फिर कॉल काटने की प्रक्रिया में एक मोबाइल यूजर को तकरीबन 4 मिनट का समय लगता है. अगर आपको दिन में 3 स्पैम कॉल आईं तो आपके दिन के 12 मिनट ये फिजूल की फोन कॉल खा गईं. इसी कैलकुलेशन को अगर आप पूरे हफ्ते तक ले जाएंगे तो एक हफ्ते में आप 1 घंटा और 24 मिनट का समय स्पैम कॉल पर खत्म कर देते हैं. और अगर पूरे महीने की बात की जाए तो आपके जीवन के तकरीबन साढ़े पांच घंटे ऐसी कॉल की बलि चढ़ जाते हैं.

अब आप हिसाब लगाइए कि इन साढ़े पांच घंटों मे आप क्या कर सकते थे. भागदौड़ से भरी जिंदगी में आप इन साढ़े पांच घंटों में अपने परिवार को कही घुमाकर ला सकते थे. इन साढ़े पांच घंटों में आप अपना पेपर वर्क यानी दस्तावेजों से जुड़े काम पूरे कर सकते थे और सबसे बड़ी बात रोजाना आने वाली स्पैम कॉल को अटैंड करने वाले वक्त में आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सकते थे.

जीवन को भी प्रभावित करती हैं स्पैम कॉल

रोजाना 12 मिनट की एक्सरसाइज करने से आपके दिल का स्वास्थय बेहतर होता है. एक्सपर्ट मानते हैं कि 12 मिनट तक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने से डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा 29 प्रतिशत कम हो जाता है और सबसे बड़ी बात कि छोटी समयावधि का व्यायाम करने से आपको स्ट्रेस यानी तनाव से भी मुक्ति मिलती है. हमें उम्मीद है कि अब आप ये समझ गए होंगे कि ये स्पैम कॉल सिर्फ आपका वक्त ही नहीं खराब करतीं बल्कि आपकी सेहत और जीवन को भी प्रभावित करती हैं.

अगर इंसान आराम से खाली बैठा हो तो भी चल जाता है लेकिन अगर इंसान किसी जरूरी काम में व्यस्त है और उसी वक्त स्पैम कॉल आ जाए तो आपको गुस्सा आता होगा. एक स्पैम कॉल आपके काम को भी काफी हद तक प्रभावित करती है.

रिसर्च में क्या आया सामने

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोध से सामने आया है कि एक स्पैम उठाने के बाद काम पर दोबारा फोकस करने में तकरीबन 23 मिनट का समय लगता है. यानी अगर दफ्तर में 3 स्पैम कॉल उठा लीं तो दोबारा ध्यान लगाने में 1 घंटा 9 मिनट खर्च हो जाते हैं. यानी औसत 9 घंटे की ऑफिस शिफ्ट का तकरीबन 12 प्रतिशत समय स्पैम कॉल से होने वाली डिस्ट्रैक्शन पर खर्च हो जाता है. ये हमने सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़े तथ्य बताए है. एक अनुमान के मुताबिक स्पैम कॉल से होने वाली समय की बर्बादी की वजह से हर साल भारतीय अर्थव्यवस्था की 42 हजार करोड़ रुपए मूल्य की उत्पादकता खत्म हो जाती है.

स्पैम कॉल बना बड़ा संकट

इन्हीं आंकड़ों और नुकसान की वजह से आज हम स्पैम कॉल को एक समस्या नहीं बल्कि बड़ा संकट कह रहे हैं. यहां हम एक सवाल पूछना चाहते हैं. जब फोन हमारा है तो ये हक भी हमारा होना चाहिए कि हमें कौन कॉल करे और कौन ना करे. हमारा फोन एक निजी संपत्ति है, कोई पब्लिक फोन नहीं जिसपर जो मर्जी कॉल करे और हमारा वक्त खराब करे. आज सर्विस प्रोवाइडर यानी सिम देने वाली कंपनियों से हम ये भी पूछना चाहते हैं कि जब वो हमसे हर महीने लंबा चौड़ा बिल लेती हैं तो फिर हमारी निजता का हनन क्यों नहीं रोकती. इस स्पैम कॉल के मुद्दे को हम जनता के बीच भी लेकर गए. DNA का पब्लिक रिएक्शन आपको बता देगा कि फिजूल की स्पैम कॉल से लोग कितने परेशान हैं.