DNA: ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने वीजा बम से तोड़ दिए हजारों भारतीयों के सपने

DNA Analysis How will Trump H1B visa fee hike affect India: कई महीनों से भारत विरोधी रुख़ अपनाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने एक और भारत विरोधी फ़ैसला लिया है. टैरिफ़ बम के बाद अब ट्रंप ने वीज़ा बम फोड़ा है. अगर ये कहें कि ट्रंप ने वीज़ा टैरिफ़ लगा दिया है तो ग़लत नहीं होगा. हर साल लगभग 2 लाख भारतीयों प्रोफेशनल्स पर यह फैसला असर डालेगा. ट्रंप ने ये फ़ैसला क्यों लिया है. इसका भारत पर क्या असर होगा. भारतीय प्रोफेशनल्स अब अमेरिकन ड्रीम का पीछा कैसे करेंगे. ख़ुद अमेरिका की कंपनियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा. भारत इस चुनौती को अवसर में कैसे बदल सकता है. ये सब बताने से पहले देख लेते हैं ट्रंप का ये नया फ़ैसला क्या है.

ट्रंप ने भारत पर फोड़ा 'वीजा बम'

ट्रंप ने H-1B वीज़ा की फ़ीस बढ़ाकर हर साल 1 लाख डॉलर यानी लगभग 88 लाख रुपये कर दी है. अब तक ये फीस 2 हज़ार डॉलर से 5 हज़ार डॉलर के बीच थी यानी 1 लाख 75 हज़ार रुपये से लेकर 4 लाख 40 हज़ार रुपये के बीच. ट्रंप प्रशासन का ये फ़ैसला 21 सितंबर से लागू होगा. ट्रंप ने इस फ़ैसले पर हस्ताक्षर करते हुए ये दलील दी कि इससे अमेरिकी कामगारों के लिए काम के मौक़े बढ़ेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

आगे बढ़ने से पहले आप H-1B वीज़ा के बारे में जान लीजिए. H-1B वीज़ा अमेरिका का एक नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा प्रोग्राम है जिसे 1990 में शुरू किया गया था. इसका लाभ उठाकर अमेरिकी कंपनियां विशेषज्ञता वाले सेक्टर में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं.शुरुआत में H-1B वीज़ा 3 वर्ष के लिए जारी होता है जिसे 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है. 2004 से नए H-1B वीज़ा की संख्या प्रति वर्ष 85,000 तक सीमित कर दी गई है.

हालांकि ये सीमा कुछ संस्थानों पर लागू नहीं होती है, इसलिए अक्सर अधिक संख्या में वीज़ा जारी किए जाते हैं. H-1B वीज़ा का फ़ायदा उठाकर भारतीय प्रोफशनल्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी STEM में नौकरी के लिए अमेरिका जाते हैं. इस स्कीम में सबसे बड़ा हिस्सा भारतीयों का ही है.

अब तक सबसे ज्यादा भारतीयों को मिला लाभ

वित्त वर्ष 2022-23 में नए और पुराने को मिलाकर 3 लाख 86 हज़ार H-1B वीज़ा आवेदनों को मंज़ूरी दी गई थी. इनमें से 72 प्रतिशत भारतीयों को मिला. 12 प्रतिशत के साथ चीन के नागरिक दूसरे स्थान पर हैं. एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जिन लोगों के पास पहले से H-1B वीज़ा है, क्या उन्हें भी बढ़ी हुई फ़ीस देनी होगी. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बढ़ी हुई फीस केवल नए आवेदकों को ही देनी होगी.

पहले से H-1B वीज़ा रखने वालों को 1 लाख डॉलर देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर वो 12 महीने से ज़्यादा समय से अमेरिका के बाहर हैं तो उन्हें 21 सितंबर से पहले अमेरिका लौटना होगा. अगर H-1B वीज़ा रखने वाला कोई विदेशी कामगार 21 सितंबर से पहले अमेरिका नहीं लौटता है तो सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्युरिटी ये निर्णय करेंगे कि उसे फीस देनी है या नहीं. यही वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियां अपने विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका में ही रहने के लिए कह रही हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने तो भारत में मौजूद अपने कर्मचारियों को 24 घंटे में वापस आने के लिए कह दिया है.

फीस बढ़ने के बाद अब अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेशी नागरिकों को नौकरी पर रखना काफ़ी महंगा हो जाएगा. उन्हें हर साल 1 लाख डॉलर वीज़ा फ़ीस के रूप में देने होंगे. 2023 के आंकड़े के मुताबिक़ H-1B वीज़ा पर काम करने वाले कर्मचारी औसतन सालाना 1 लाख 18 हज़ार डॉलर कमाते हैं. लेकिन जब वीज़ा के लिए ही कंपनी को 1 लाख डॉलर देना होगा तो फिर वो सैलरी क्या देंगी.

अमेरिकन टेक कंपनियों के लिए बड़ा झटका

ट्रंप का ये फ़ैसला अमेरिकी की टेक कंपनियों के लिए सबसे बड़ा झटका है क्योंकि ये कंपनियां विदेशी कामगारों विशेष रूप से भारतीय टेक प्रोफेशनल्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं. अमेरिकी टेक इंडस्ट्री में भारतीय कामगार लगभग 20 प्रतिशत हैं. अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक़ पिछले वित्त वर्ष में इस योजना का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेज़न, मेटा, एपल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को हुआ था. लेकिन फीस बढ़ाए जाने के बाद अब चुनिंदा विदेशी नागरिकों को ही H-1B वीज़ा का इस्तेमाल करके नौकरी पर रखे जाने की संभावना जताई जा रही है.

ट्रंप के दूसरे फ़ैसलों की तरह इस फ़ैसले ने भी अमेरिकी समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया है. ट्रंप समर्थक फीस बढ़ाने को सही बता रहे हैं जबकि विरोधी इससे अमेरिका को नुक़सान होने का तर्क दे रहे हैं. ट्रंप और उनकी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोगों की दलील है कि फीस बढ़ाने से अमेरिकी नागरिकों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे. उनके मुताबिक़ अमेरिकी कंपनियां वेतन घटाने और अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां छीनने के लिए H-1B वीज़ा का इस्तेमाल करती हैं.

जबकि वीज़ा के समर्थकों का कहना है कि इस प्रोग्राम की वजह से अमेरिकी उद्योगों को दुनिया भर की बेहतरीन प्रतिभाओं का लाभ मिलता है. अगर वो नहीं आएंगे तो इससे अमेरिका में इनोवेशन पर असर पड़ेगा. ट्रंप का ये फ़ैसला भारत के लिए चुनौती और अवसर दोनों है. चुनौती ये है कि भारत हर साल 2 लाख प्रतिभाशाली छात्रों को कहां मौक़ा देगा. जो लोग अमेरिकन ड्रीम का पीछा करते हैं, उनके टैलेंट का इस्तेमाल देश में कहां होगा.

क्या आपदा को अवसर में बदल सकता है भारत?

इसकी वजह ये है कि भारत के टियर-2 शहरों में ज़रूरत के मुताबिक़ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. रिसर्च और डेवलपमेंट का बजट कम है. स्टार्टअप की फंडिंग में अनिश्चितता है. दूसरी तरफ़ भारत के लिए अवसर इस तरह है कि ये रिवर्स ब्रेन गेन का कारण बन सकता है. जो लोग सिलिकॉन वैली की तरफ़ रुख़ करते थे, वो अब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम की तरफ़ बढ़ेंगे.

ये फ़ैसला भारत में इनोवेशन को आगे बढ़ाएगा. भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक भारत के विकास में अधिक संख्या में योगदान दे सकेंगे. इस तरह भविष्य में ये फ़ैसला भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. लेकिन फिलहाल तो भारत के लिए नुक़सान की स्थिति ही दिख रही है. पिछले महीने ट्रंप ने भारत के ख़िलाफ़ 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया और अब भारतीय प्रोफेशनल्स की एंट्री को रोकने की योजना लागू की है. हमें ट्रंप के इन दोनों फ़ैसलों से भारत को होने वाले नुक़सान के बारे में भी जानना चाहिए. सबसे पहले बात वीज़ा फीस बढ़ाने से होने वाले नुक़सान की.

H1B Visa: 'हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो मोदी सरकार पर भड़क उठे ओवैसी

पिछले कुछ वर्षों का रुझान देखें तो हर साल लगभग 2 लाख भारतीय H-1B वीज़ा पर अमेरिका जाते हैं. लेकिन वीज़ा फीस में भारी बढ़ोतरी से इन 2 लाख नौकरियों पर संकट के बादल हैं. कमाई की बात करें तो H-1B वीज़ा पर औसत सालाना कमाई 1 लाख 18 हज़ार डॉलर है. यानी 236 अरब डॉलर की कमाई पर इसका असर पड़ेगा.

ट्रंप टैरिफ से 20 लाख नौकरियों पर पड़ा असर

अब टैरिफ की बात करें तो विशेषज्ञों का कहना है कि इससे 20 लाख नौकरियों पर असर पड़ सकता है. साथ ही टैरिफ के कारण हर साल 35 अरब डॉलर के निर्यात का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. आज वीज़ा फीस के मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी आई है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अभी इस फ़ैसले के असर का अध्ययन किया जा रहा है. भारत ने ये भी कहा है कि भारतीय प्रतिभा ने अमेरिका में बड़ा योगदान दिया है और इसकी वजह से कई परिवारों के जीवन में रुकावट आएगी. भारत ने उम्मीद जताई कि अमेरिका प्रशासन इसका समाधान निकालेगा.

हालांकि ट्रंप के बाक़ी फ़ैसलों की तरह इसे भी अदालत में चुनौती देने की तैयारी की जा रही है. ट्रंप के इस फ़ैसले की तुलना प्रोटेक्शन मनी से की जा रही है जिसे आम बोलचाल की भाषा में वसूली भी कहा जाता है. विरोधियों का दावा है कि कोर्ट में ये फ़ैसला 5 सेकेंड भी नहीं टिक पाएगा. अमेरिकी अदालत में क्या फ़ैसला आता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी.