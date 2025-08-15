DNA: अगर ट्रंप की बात मानकर पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर?

DNA Analysis on Trump Putin Meeting: आज ट्रंप और पुतिन की अलास्का में होने वाली आज की बैठक पर सबकी नजर लगी हुई है. अगर यह बैठक सफल रहती है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा.
Impact of Trump Putin meeting on India: अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बातचीत भले ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन से करने जा रहे हैं. लेकिन उनके दिमाग में यूक्रेन के अलावा भारत भी घूम रहा है.हम ऐसा क्यों कह रहे हैं. इसके लिए आप पहले ट्रंप के एक रेडियो इंटरव्यू का हिस्सा जानिए. इस इंटरव्यू में वे दावा कर रहे थे कि भारत पर उन्होंने जो टैरिफ लगाए हैं. उसी वजह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन मुलाकात के लिए तैयार हुए हैं. यानी ट्रंप एक तरह से पुतिन को ये भय दिखा रहे हैं कि अगर वो युद्धविराम के लिए तैयार नहीं हुए तो इसका खामियाजा भारत भुगतेगा. जो कि रूस के तेल का दूसरा बड़ा खरीदार है.
भारत को झुकाने के लिए खेल रहे माइंड गेम
पुतिन से बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप लगातार लंबे-चौड़े दावे करते रहे हैं.. ट्रंप..भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने का दावा कई बार कर चुके हैं. ये बात अलग है कि भारत ने ट्रंप के दावों को कई बार खारिज कर दिया. इसी बौखलाहट में ट्रंप ने महीने की शुरुआत में भारत पर 25 फीसदी का बेस टैरिफ लगा दिया. इसके बाद ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाकर 7 अगस्त को भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया.
ट्रंप को शायद ये लगता है कि टैरिफ लादकर वो भारत को रूस से तेल खरीदने से रोक देंगे और इस कूटनीतिक हथियार का इस्तेमाल वो पुतिन से बातचीत में करेंगे. पर ट्रंप को नहीं पता कि न तो भारत उनके सामने अब तक झुका है और न ही पुतिन झुकेंगे. इसलिए डोनाल्ड ट्रंप माइंड गेम खेल रहे हैं. ट्रंप अपने माइंड गेम के ट्रैप में पुतिन को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए उन्होंने रूस पर दबाव बनाने के लिए कहा है कि पुतिन उनसे पंगा नहीं लेंगे.
बातचीत फेल हुई तो भारत पर क्या पड़ेगा असर?
अगर ट्रंप-पुतिन की बातचीत फेल हो गई तो इसका भारत पर क्या असर होगा. यह सवाल सबके मन में घूम रहा है. जिस तरह का अड़ियल रुख ट्रंप का है. उसे देखते हुए मुमकिन है कि ट्रंप भारत के ख़िलाफ़ फिर से टैरिफ बम फोड़ सकते हैं. इसके साफ-साफ संकेत ट्रंप के वित्त मंत्री ने भी दिया है. यानी अगर ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत फेल हो जाती है तो भारत को अभी और टैरिफ बम झेलने पड़ेंगे.
अमेरिका का भारत पर 50 फीसदी टैरिफ 27 अगस्त से लागू होना है. इस दिन से भारत एशिया में सबसे ज्यादा अमेरिकी टैक्स झेलने वाला देश बन जाएगा. ट्रंप-पुतिन में समझौता नहीं होने की सूरत में अगर ट्रंप ने फिर से भारत पर टैरिफ अटैक किया तो कहीं न कहीं ये टैरिफ भारत पर व्यापारिक प्रतिबंध जैसा होगा.
अमेरिका को बंद हो सकता है निर्यात
इससे लेदर, टेक्सटाइल, जेम्स-ज्वेलरी, कालीन, मशीन-कलपुर्जे जैसे प्रोडक्ट्स का निर्यात सबसे ज्यादा प्रभावित होगा और एक तरह से ये रुक भी सकता है. इसकी वजह ये है कि अमेरिकी बाज़ार में पहुंचने के बाद ये प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो जाएंगे. आशंका इस बात की भी है कि इससे भारत की GDP 6 फीसदी से नीचे चली जाएगी.
अगर कपड़ा उद्योग की बात करें तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस उद्योग से कुल 4.5 करोड़ भारतीयों का रोजगार जुड़ा है. इसी तरह हीरों और गहनों के उद्योग से तकरीबन 50 लाख लोगों की रोज़ी-रोटी चलती है. बताया जाता है कि जूते, चप्पल बनाने के उद्योग से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से तकरीबन 40 लाख लोग जुड़े हैं.
बातचीत सफल रहने पर होंगे ये बड़े फायदे
ट्रंप-पुतिन की बातचीत फेल हुई तो भारत पर संभावित असर की जानकारी हमने आपको बता दी. अब सोचिए कि अगर ये बातचीत कामयाब रहती है तो इसका भारत पर क्या असर होगा.
रूस अगर यूक्रेन के साथ युद्धविराम के लिए राजी हो जाता है तो अमेरिका उस पर लगे कई प्रतिबंधों को हटा सकता है. यानी इस सूरत में रूस को कई देशों के साथ व्यापार करने की छूट मिल सकती है. जाहिर है, इसमें एक बड़ा देश भारत भी है. जो इस वक्त रूस के तेल का दूसरा बड़ा आयातक है. यानी तेल के मोर्चे पर रूस को भारत से व्यापार करने की छूट मिल सकती है. जो 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाया है. वो इस वार्ता के कामयाब होने पर अमेरिका हटा सकता है क्योंकि अगर वो रूस से डील कर लेता है तो फिर किस मुंह से भारत पर टैरिफ लगाएगा.
छंटने वाला है कयासों का कोहरा
भारत के लिए ये संभावित नफा-नुकसान सिर्फ कयासों में ही है और ये सब कुछ आज की बैठक में ही तय होगा. भले ही ट्रंप को ये लगता है कि पुतिन से बातचीत फेल होने के सिर्फ 25 फीसदी ही चांस हैं. लेकिन इसका असर भारत पर कितना होगा. इसका तुरंत आकलन करना किसी भी आर्थिक विशेषज्ञ के लिए आसान नहीं है. इसकी वजह ये है कि ट्रंप ने अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं.
