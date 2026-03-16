Advertisement
trendingNow13143347
Hindi NewsदेशDNA: RSS पर बैन सिफारिश वाली US रिपोर्ट पर भारत ने लगाई क्लास, अमेरिका को खूब सुनाया; जानिए डिटेल

DNA: RSS पर बैन सिफारिश वाली US रिपोर्ट पर भारत ने लगाई क्लास, अमेरिका को खूब सुनाया; जानिए डिटेल

DNA: यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को भेजी एक रिपोर्ट में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है. हालांकि, इस रिपोर्ट पर भारत ने करारा जवाब दिया है. विदेश मंत्रालय की ओर से  USCIRF पर भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया गया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 16, 2026, 11:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: RSS पर बैन सिफारिश वाली US रिपोर्ट पर भारत ने लगाई क्लास, अमेरिका को खूब सुनाया; जानिए डिटेल

DNA Analysis: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज में फंसे हुए हैं. इस फंसी लड़ाई से ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप की प्रोपेगैंडा मशीन अति सक्रिय हो गई है. प्रोपेगैंडा मशीन ने एक बार फिर से भारत को निशाना बनाया है. इस बार भारत विरोधी दुष्प्रचार को आगे बढ़ाने का काम किया है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने. दुनिया में कथित धार्मिक स्वतंत्रता के लिए काम करनेवाली इस प्रोपेगैंडा मशीन ने RSS पर बैन लगाने की मांग की है.

खुद को दुनिया का नीति नियंता मानने वाले अमेरिका की एक संस्था है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कहने के लिए ये संस्था दुनियाभर में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करती है. यानी खुद को दुनियाभर का धर्मरक्षक मानती है. तो अपनी नीति नियंता वाली सोच को विस्तार देते हुए यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने एक रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट में इस प्रोपेगैंडा मशीन ने कहा है कि

  • 2025 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और बिगड़ी है.

    Add Zee News as a Preferred Source

  • भारत सरकार ने मुसलमानों और ईसाईयों को निशाना बनाने वाले नए क़ानून बनाए और लागू किए.

  • 12 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने पर आपत्ति जताई गई है.

  • अमेरिकी सरकार से RSS पर बैन लगाने की सिफारिश की गई है.

  • RSS की संपत्ति जब्त करने और संगठन से जुड़े सदस्यों के अमेरिका में प्रवेश रोकने की मांग की गई है.

  • वहीं खुफिया एजेंसी RAW पर सिख अलगाववादियों की हत्या की साजिशों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है.

  • रॉ पर बैन लगाने की मांग की गई है.

रिपोर्ट में भारत को लेकर क्या कहा गया? 

दुनिया के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करने वाले इस स्वयंभू आयोग ने ट्रंप प्रशासन से भारत को धार्मिक आजादी के मामले में विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की मांग की है. ट्रंप के इन सलाहकारों की सोच को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में भारत को अफगानिस्तान, म्यांमार, चीन, लीबिया, निकारागुआ, सीरिया जैसे देशों के साथ रखा है.

ऐसे ही सलाहकारों की बात मानकर ट्रंप ने ईरान पर हमला किया था. नतीजा क्या है. आज अमेरिका ईरान में फंस गया है. कल तक महाशक्ति कहे जानेवाले अमेरिका की ताकत को ईरान ने जमीन पर ला दिया है. अब ट्रंप को यही सलाहकार कह रहे हैं भारत को धार्मिक आजादी के मामले में चिंता वाले देशों की श्रेणी में डाल दो. ये सलाहकार ट्रंप को कहां ले जाना चाहते हैं. अमेरिका का बंटाधार करनेवाली इस सलाहकार मंडली ने ट्रंप को और क्या-क्या भारत विरोधी सलाह दी है. 

कब हुई थी इस संस्था की स्थापना?

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इस संस्था की स्थापना 1998 में की गई थी. इसमें कुल नौ सदस्यों की टीम काम करती है. फिलहाल विकी हार्टजलर इसकी अध्यक्ष हैं. विकी ने जनवरी 2026 में ओडिशा की एक घटना को लेकर सवाल उठाए थे. उन्होंने दिसंबर 2025 में धर्मांतरण विरोधी कानून का विरोध किया था. संस्था के उपाध्यक्ष आसिफ मोहम्मद पाकिस्तानी मूल के हैं. इनकी सोच को ऐसे समझ सकते हैं कि 2024 में सदस्य बनाए जाने के बाद इन्होंने पहले बयान में कहा था कि भारत के 20 करोड़ मुसलमान डर के माहौल में जी रहे हैं. पाकिस्तानी नमक का फर्ज अदा करते हुए आसिफ मोहम्मद नवंबर 2025 में भारत विरोधी लंबी-चौड़ी पोस्ट लिखी और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का दोषी बताया.

क्या निष्पक्ष यह यह रिपोर्ट?

संस्था के एक सदस्य है मोहम्मद अलसनूसी. ये नॉर्थ अमेरिका की इस्लामिक सोसाइटी से जुड़े हैं. दूसरों की धार्मिक स्वतंत्रता पर चिंतन करनेवाले मोहम्मद अलसनूसी की सोच कितनी स्वतंत्र होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं. संस्था के सदस्य स्टीफन श्नेक ने 2023 में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के समय, सीएए, धर्मांतरण विरोधी कानून का विरोध करने का सुझाव दिया था. इन्होंने मार्च 2024 में फिर CAA को अल्पसंख्यक विरोधी बताया था. मई 2025 में स्टीफन ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर चिंता जताई थी. संस्था के दूसरे सदस्य मौरिन फर्ग्यूसन, राहेल लेजर, मेयर सोलोवेचिक भी यदा-कदा भारत विरोधी बयान देते रहते हैं

अब सोचिए जिस संस्था में चुन-चुन के भारत विरोधी सोच वाले पूर्वाग्रह से ग्रस्त कथित चिंतक भरे हैं उसकी रिपोर्ट भला निष्पक्ष कैसे हो सकती थी. रिपोर्ट भारत विरोधी होनी थी और हुई भी. वैसे ये पहली बार नहीं है जब दुनिया की कथित धार्मिक स्वतंत्रता की चिंता करनेवाली इस स्वंयभू संस्था ने भारत विरोधी रिपोर्ट दी है. इसका इतिहास भारत विरोधी सोच से भरा हुआ है. इसके इतिहास पर चर्चा से पहले आपको एक पोस्ट दिखाते हैं.

पहले भी दिया जा चुका है भारत विरोधी बयान

7 फरवरी की पोस्ट में आसिफ मोहम्मद कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान क्रिकेटर्स से मैदान में हाथ नहीं मिला कर गलत किया. वो ये नहीं बताते कि भारत ने हाथ क्यों नहीं मिलाया था. वो पहलगाम का जिक्र नहीं करते है. आसिफ मोहम्मद शातिराना अंदाज में भारत के साथ वर्ल्ड कप में मैच नहीं खेलने के पाकिस्तान के फैसले को जस्टिफाई करते हैं. सोचिए जिस संस्था में ऐसे वैचारिक दुराग्रह के भरे लोग होंगे उसकी रिपोर्ट भारत को लेकर क्या निष्पक्ष होगी. बिलकुल नहीं होगी. इसलिए 2020 के बाद ये संस्था लगातार भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में विशेष चिंता वाले देश की श्रेणी में डालने की सिफारिश करती रही है. 2004 में इसने पहली बार भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की श्रेणी में डालने की सिफारिश की थी. 

भारत ने अमेरिकी रिपोर्ट पर दिया करारा जवाब

1998 में ये संस्था बनी और 6 साल बाद ही इसने भारत को धार्मिक असहिष्णुता वाली श्रेणी में डालने की सिफारिश कर दी. लेकिन इस बार इसने सिर्फ भारत को धार्मिक असहिष्णुता वाली श्रेणी में डालने की सिफारिश नहीं की है. इस बार ट्रंप के इन बौद्धिक दिवालिया सलाहकारों ने RSS को भी बैन करने की सिफारिश की है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को पक्षपाती बताते हुए खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये रिपोर्ट

  • सिलेक्टिव है और भारत की गलत तस्वीर पेश करती है.

  • रिपोर्ट संदिग्ध स्रोत और वैचारिक नैरेटिव पर आधारित है.

  • इसमें तथ्यों की बजाए पूर्वाग्रह को आधार बनाया गया है.

  • अमेरिका को याद दिलाया गया है कि भारत की आलोचना करने की जगह अमेरिका में मंदिरों पर हमले और तोड़फोड़ को रोकने पर ध्यान देना चाहिए.

  • अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ बढ़ते हेट क्राइम को रोकने पर ध्यान देना चाहिए

कांग्रेस ने रिपोर्ट पर क्या कहा?

चीन के प्रसिद्ध विद्वान कन्फ्यूशियस ने कहा है कि जो शासक बुद्धिमान लोगों की बात नहीं सुनता और अयोग्य लोगों से घिरा रहता है, उसका पतन निश्चित है. कंफ्यूशियस की बात ईरान वॉर में ट्रंप पर सौ फीसदी सही साबित हो रही है. यही बात अपने देश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पर भी लागू होती दिख रही है. कांग्रेस ने अमेरिकी संस्था की दुराग्रह भरी रिपोर्ट को कोट करते हुए एक पोस्ट किया. पोस्ट में कांग्रेस ने तर्क दिया है कि अमेरिकी संस्था ने RSS पर बैन लगाने की बात कही है इसलिए भारत में RSS पर तुरंत बैन लगाना चाहिए. 

इसी से कांग्रेस की बौद्धिक शून्यता का आकलन किया जा सकता है. समझ सकते हैं कि देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़े विपक्षी पार्टी अपने संसदीय दायित्व का निर्वाह कैसे कर रही है. जो कांग्रेस चंद दिन पहले कह रही थी कि ट्रंप भारत सरकार को प्रभावित कर रहे हैं. भारत को अपनी स्वतंत्र नीति अपनानी चाहिए. वही कांग्रेस आज कह रही है कि चूंकि अमेरिकी संस्था ने कहा है कि इसलिए RSS पर भारत में बैन लगा देना चाहिए. 

RSS पर बैन के लिए कांग्रेस का तर्क जानिए 

कांग्रेस ने आरएसएस पर बैन लगाने वाले अपने तर्क को और वजनदार बनाने के लिए महात्मा गांधी की हत्या और सरदार पटेल का भी जिक्र किया है. सबसे पहले कांग्रेस नेताओं को आज आरएसएस पर सरदार पटेल की राय जाननी चाहिए. 1948 में एक भाषण में सरदार पटेल ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठित और अनुशासित संस्था है. देश की सेवा में इसके स्वयंसेवकों ने बहुत अच्छा काम किया है.

यहां सरदार पटेल ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की मदद में RSS के काम की सरहना की थी. लेकिन आज अपनी सुविधा के लिए कांग्रेस ने इस तथ्य को भुला दिया और सिर्फ ये याद रखा कि सरदार पटेल ने RSS पर बैन लगाया था. सुनिए कांग्रेस नेता आज किन शब्दों में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं.

प्रियांक खरगे और उनकी सोच वाले कांग्रेस नेताओं को अपने इतिहास ज्ञान को फिर से ताजा कर लेना चाहिए था. अब तक आरएसएस पर तीन बार बैन लगा है. हर बार प्रतिबंध कांग्रेस की सरकार ने ही लगाया.

कब-कब लगा RSS पर बैन

  • पहला बैन महात्मा गांधी की हत्या के बाद फरवरी 1948 को लगाया गया था.

  • ये बैन जुलाई 1949 को हटा भी लिया गया था.

  • आरएसएस पर दूसरा बैन आपातकाल के दौरान जुलाई 1975 में लगाया गया था.

  • इसे मार्च 1977 में हटा लिया गया.

  • तीसरी बार दिसंबर 1992 में आरएसएस को बैन किया गया. लेकिन 1993 में ये एक सरकारी ट्रिब्यूनल ने बैन को अनुचित ठहराया था. इसके बाद बैन हटा लिया गया.

जब कांग्रेस ने वीजा देने से किया था इनकार 

अपनी सुविधा वाली राजनीति के लिए कांग्रेस नेता स्मृति लोप का शिकार हो जाते हैं. यानी वो तथ्य जो उन्हें परेशान करते हैं उसे कांग्रेस नेता आराम से भुला देते हैं. लेकिन भुला देने से तथ्य गुम नहीं हो जाते हैं. यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट को लेकर आज कांग्रेस नेता आरएसएस पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं. इसी संस्था के सदस्यों को कांग्रेस वाली यूपीए की सरकार ने 2009 में वीजा देने से इनकार कर दिया था. तब केंद्र में डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार थी. सरकार ने भारत विरोधी सोच को देखते हुए इस संस्था के सदस्यों को वीजा नहीं दिया. 2016 में  USCIRF डेलीगेशन को वीजा नहीं दिया गया था. 2020 में भी यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के सदस्यों को वीजा नहीं दिया गया था. 

यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम को लेकर जो नीति कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने बनाई थी. उसी नीति को बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार आगे बढ़ा रही है. लेकिन कांग्रेस अपनी सरकार की पॉलिसी भूल गई. क्यों भूल गई. क्योंकि उसे आरएसएस का विरोध करना है. इसलिए आज सुनना चाहिए की अमेरिकी संस्था के आरोपों पर बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं

प्रसिद्ध यूनानी विचारक अरस्तू ने कहा है कि बुद्धिमान शासक वही है जो सही लोगों से सलाह ले और गलत सलाह को अस्वीकार करे. अरस्तू की ये सलाह जितनी ट्रंप के लिए जरूरी है उतनी ही कांग्रेस नेतृत्व के लिए भी जरूरी है. ट्रंप गलत सलाह मानने का परिणाम ईरान में भुगत रहे हैं. वहीं कांग्रेस नेतृत्व गलत सलाह मानने के कारण पार्टी का चुनावी प्रदर्शन सुधार नहीं पा रहा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

RSS पर बैन सिफारिश वाली US रिपोर्ट पर भारत ने लगाई क्लास, अमेरिका को खूब सुनाया
DNA
RSS पर बैन सिफारिश वाली US रिपोर्ट पर भारत ने लगाई क्लास, अमेरिका को खूब सुनाया
6 साल में सिर्फ एक बहस में शिरकत... पूर्व CJI गोगोई राज्यसभा में खामोश क्यों रहे?
CJI Ranjan Gogoi
6 साल में सिर्फ एक बहस में शिरकत... पूर्व CJI गोगोई राज्यसभा में खामोश क्यों रहे?
युवाओं को नौकरी और करोड़ों का निवेश...4 साल पूरे होने पर पंजाब CM का रिपोर्ट कार्ड
Punjab news
युवाओं को नौकरी और करोड़ों का निवेश...4 साल पूरे होने पर पंजाब CM का रिपोर्ट कार्ड
मिडिल ईस्ट युद्ध का साइड इफेक्ट, LPG पर इतना 'पैनिक' क्या रोका जा सकता था?
LPG
मिडिल ईस्ट युद्ध का साइड इफेक्ट, LPG पर इतना 'पैनिक' क्या रोका जा सकता था?
ओडिशा में कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस के इस कदम से सियासी हलचल; 2 और MLA भी आए साथ
Rajya Sabha Elections 2026
ओडिशा में कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस के इस कदम से सियासी हलचल; 2 और MLA भी आए साथ
सोनम वांगचुक की रिहाई के बाद भी क्यों लद्दाख में हो रहा विरोध?
Ladakh Protest
सोनम वांगचुक की रिहाई के बाद भी क्यों लद्दाख में हो रहा विरोध?
भारत में पत्नी को किया कैद, इंसाफ के लिए HC पहुंचा बांग्लादेशी पति
Calcutta High Court
भारत में पत्नी को किया कैद, इंसाफ के लिए HC पहुंचा बांग्लादेशी पति
राज्यसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी, बिहार में सभी पांच सीटों पर NDA की जीत
Rajya Sabha Elections 2026
राज्यसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी, बिहार में सभी पांच सीटों पर NDA की जीत
'हिम्मत हो तो हमला करो...', ममता बनर्जी ने कोलकाता से भरी हुंकार, BJP को दी चुनौती
West Bengal elections 2026
'हिम्मत हो तो हमला करो...', ममता बनर्जी ने कोलकाता से भरी हुंकार, BJP को दी चुनौती
सदन में लौटेंगे सस्पेंड हुए सांसद, सस्पेंशन को लेकर विपक्ष लाएगी प्रस्ताव
India News
सदन में लौटेंगे सस्पेंड हुए सांसद, सस्पेंशन को लेकर विपक्ष लाएगी प्रस्ताव