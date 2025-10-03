EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी, क्या है प्लान?

DNA Analysis: DNA मित्रो, त्योहारों के सीज़न में इस समय लगभग हर कंपनी की सेल चल रही है. कंपनियों के डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. सेल के दौरान आप में से भी बहुत से लोगों ने EMI पर मोबाइल ख़रीदा होगा हमारी ये ख़बर EMI पर मोबाइल खरीदने वालों के लिए ही है.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया EMI पर खरीदे जाने वाले मोबाइल को लेकर नया नियम लाने की तैयारी कर रहा है. इस नियम के लागू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति मोबाइल की EMI समय पर नहीं चुकाएगा तो कर्ज़ देने वाली कंपनी मोबाइल को दूर से ही लॉक कर देगी. इसका मकसद छोटे कर्ज़ों की वसूली को आसान बनाना है. इसके लिए RBI अपने Fair Practice Code में बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है. अब आपको ये भी जानना चाहिए कि नई व्यवस्था किस तरह लागू होगी.
| @RahulSinhaTV pic.twitter.com/DCqQxBEyfj
— Zee News (@ZeeNews) October 3, 2025
इसके लिए मोबाइल ख़रीदने के समय ही ग्राहक की सहमति से उसके मोबाइल में एक ऐप इन्स्टॉल किया जाएगा. अगर किसी ग्राहक ने EMI का भुगतान नहीं किया तो उसके पास पहले रिमाइंडर आएगा, अगर ग्राहक ने रिमाइंडर के बावजूद EMI का भुगतान नहीं किया तो फ़ोन लॉक हो जाएगा हालांकि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि फ़ोन लॉक होने के बावजूद ग्राहक का निजी डेटा सुरक्षित रहे. जब तक EMI का भुगतान नहीं होगा तब तक फ़ोन लॉक रहेगा वैसे मोबाइल को लॉक करने का RBI का नया नियम कब से लागू होगा, इसकी तारीख अभी तय नहीं है.
