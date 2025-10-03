Advertisement
trendingNow12946894
Hindi Newsदेश

EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी, क्या है प्लान?

DNA Analysis: DNA मित्रो, त्योहारों के सीज़न में इस समय लगभग हर कंपनी की सेल चल रही है. कंपनियों के डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. सेल के दौरान आप में से भी बहुत से लोगों ने EMI पर मोबाइल ख़रीदा होगा हमारी ये ख़बर EMI पर मोबाइल खरीदने वालों के लिए ही है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 03, 2025, 11:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी, क्या है प्लान?

DNA Analysis: DNA मित्रो, त्योहारों के सीज़न में इस समय लगभग हर कंपनी की सेल चल रही है. कंपनियों के डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. सेल के दौरान आप में से भी बहुत से लोगों ने EMI पर मोबाइल ख़रीदा होगा हमारी ये ख़बर EMI पर मोबाइल खरीदने वालों के लिए ही है. अगर आपने मोबाइल ख़रीदने के बाद समय पर उसकी EMI नहीं चुकाई तो आपका मोबाइल काम करना बंद कर सकता है एक दिन अचानक आपका मोबाइल लॉक हो जाएगा और आप किसी को फोन नहीं कर पाएंगे, WhatsApp नहीं देख पाएंगे.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया EMI पर खरीदे जाने वाले मोबाइल को लेकर नया नियम लाने की तैयारी कर रहा है. इस नियम के लागू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति मोबाइल की EMI समय पर नहीं चुकाएगा तो कर्ज़ देने वाली कंपनी मोबाइल को दूर से ही लॉक कर देगी. इसका मकसद छोटे कर्ज़ों की वसूली को आसान बनाना है. इसके लिए RBI अपने Fair Practice Code में बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है. अब आपको ये भी जानना चाहिए कि नई व्यवस्था किस तरह लागू होगी.

 

Add Zee News as a Preferred Source

इसके लिए मोबाइल ख़रीदने के समय ही ग्राहक की सहमति से उसके मोबाइल में एक ऐप इन्स्टॉल किया जाएगा. अगर किसी ग्राहक ने EMI का भुगतान नहीं किया तो उसके पास पहले रिमाइंडर आएगा, अगर ग्राहक ने रिमाइंडर के बावजूद EMI का भुगतान नहीं किया तो फ़ोन लॉक हो जाएगा हालांकि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि फ़ोन लॉक होने के बावजूद ग्राहक का निजी डेटा सुरक्षित रहे. जब तक EMI का भुगतान नहीं होगा तब तक फ़ोन लॉक रहेगा वैसे मोबाइल को लॉक करने का RBI का नया नियम कब से लागू होगा, इसकी तारीख अभी तय नहीं है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

DNA Analysis

Trending news

DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
DNA
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
DNA Analysis
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
DNA Analysis
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
Kashmir
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
Punjab
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
jammu kashmir news
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
operation sindoor
हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
PoK protests
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
Sonia gandhi news
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
Maharashtra news
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
;