'कश्मीर की समस्या..लाल किले पर गूंजी' महबूबा मुफ्ती का आतंकवाद को खुला समर्थन या राजनीतिक मजबूरी ?

Delhi Red Fort blast: आतंकियों के वैचारिक बंधुओं का शाब्दिक प्रलाप थम नहीं रहा है. इनके मन में बैठी आतंक समर्थक भावना शब्दों का रूप लेकर बाहर आ रही है. चेहरे बदल रहे हैं लेकिन आतंकियों के समर्थन वाली भाषा नहीं बदलती. 'व्हाइट कोट टेरर मॉड्यूल' का मास्टरमाइंड कश्मीर से था. आतंकी समर्थन स्लीपर सेल भी कश्मीर में मौजूद हैं लेकिन आतंकियों के वैचारिक बंधु जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी हैं.पहले बात जम्मू-कश्मीर की करते हैं. क्योंकि यहीं 'व्हाइट कोट टेरर मॉड्यूल' का एपिसेंटर है. जम्मू-कश्मीर में आतंक के समर्थन में उठी आवाज का नया चेहरा बनीं हैं महबूबा मफ्ती. वही महबूबा मुफ्ती जो जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हैं. वहीं महबूबा मुफ्ती जिन्हें जम्मू-कश्मीर के लोगों ने चुनाव में विपक्ष भी भूमिका निभाने के योग्य भी नहीं समझा. वो अब बर्बर और क्रूर आतंकी हिंसा का कैसे बचाव कर रही हैं. मतलब ये कैसे लोग हैं. इनका दिमाग किस तत्व से बना है, जो इनके अंदर ऐसे पाशविक विचार आते हैं. वो कह रही हैं कि कश्मीर की मुसीबत लाल किले के सामने दिखी. यानी वो लाल किले के सामने हुए धमाके को ये कहकर जायज ठहराना चाहती हैं कि ये कश्मीर के युवाओं के गुस्से की अभिव्यक्ति हैं.

कांग्रेस नेता का बयान

महबूबा मुफ्ती के वैचारिक विचलन का विश्लेषण करेंगे. लेकिन उससे पहले आपको कश्मीर से 23 सौ किलोमीटर दूर मुंबई में बैठे कांग्रेस नेता हुसैन दलवई का बयान आपको बताते हैं. क्योंकि, दलवई के बयान का एक-एक शब्द वैचारिक जहर के संक्रमण से डूबा हुआ है. याद कीजिए पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर निर्दोष लोगों की हत्या की थी. आज हुसैन दलवई धर्म देखकर आतंकियों का बचाव कर रहे हैं. यानी हत्या और हत्यारों के बचाव का आधार धर्म है. अब इसे क्या कहा जाए आप तय किजिए. हुसैन दलवई का बयान चिंताजनक है. क्योंकि वो आम आदमी नहीं हैं. वो महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हैं. वो महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे हैं. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे हैं. राज्यसभा के सदस्य रहे हैं. संसद की कई समितियों में शामिल रहे हैं. सोचिए धर्म देखकर आतंकियों को निर्दोष बताने वाले व्यक्ति जब विधानसभा में मुद्दा उठाता होगा तो क्या देखता होगा. जब मंत्रालय में बैठकर फैसले करता होगा तो कितना तटस्थ रहता होगा. सोचिए हुसैन दलवई साहब को धार्मिक भेदभाव की शिकायत करते हुए ये भी याद नहीं रहा की इसी देश में रहकर उन्होंने राजनीतिक तरक्की की. तब भेदभाव नहीं हुआ, आज आतंकी हिंसा के खिलाफ एक्शन को हुसैन दलवई साहब धर्म से जोड़ रहे हैं. ये गंभीर मुद्दा ही नहीं है, गंभीर समस्या भी है.

महबूबा से सवाल

जिस धमाके में 13 लोगों की जान चली गई. 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए. उस हमले के दोषियों का कोई कैसे बचाव कर सकता है. हुसैन दलवई के कट्टरपंथी समर्थक चरित्र की जानकारी हम आपको देंगे लेकिन पहले कुछ जरूरी सवाल आतंकियों से हमदर्दी दिखाने वाली महबूबा मुफ्ती से पूछा जाना चाहिए. महबूबा मुफ्ती को बताना चाहिए कि क्या दिसंबर 1989 में उनकी बहन रूबैया सईद का अपहरण भी कश्मीरी युवाओं के गुस्से का प्रदर्शन था. अगर वो गुस्से का प्रदर्शन था तो आखिर क्यों 5 दुर्दांत आतंकियों को रिहा किया गया था. उस समय भी मुफ्ती परिवार अपने निजी फायदे के लिए आतंकियों के सामने झुका था. आज अपने राजनीतिक फायदे के लिए महबूबा मुफ्ती उन्हीं आतंकियों की हमर्दद बनी हुई हैं और ये पहली बार नहीं है जब महबूबा मुफ्ती आतंकियों के समर्थन में खड़ी दिख रही हैं.जुलाई 2016 में इन्हीं महबूबा मुफ्ती पर आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताने का आरोप लगा था. जम्मू-कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के हत्यारे बुरहान वानी के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शन का समर्थन इन्हीं महबूबा मुफ्ती ने किया था. खुद को कश्मीर का हमदर्द बताने वाली महबूबा मुफ्ती ने पत्थरबाजी से कानून-व्यवस्था को लहूलुहान करने वाले 11 हजार से ज्यादा पत्थरबाजों के खिलाफ केस वापस लेने का आदेश दिया था.दिसंबर 2018 में आतंकियों के परिवार के खिलाफ हुई कार्रवाई का इन्हीं महबूबा मुफ्ती ने विरोध किया था और इन्हीं महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का पानी रोकने को अनैतिक भी बताया था.

आतंकवाद का समर्थन?

आपको हमने बताया था कि लाल किला के सामने धमाका करने वाले आतंकी उमर नबी के घर पर बुलडोजर चलाया गया. आज आपको ये जरूर याद दिलाना चाहेंगे कि उमर जैसे आतंकियों को बचाने के लिए महबूबा मुफ्ती की पार्टी के विधायक विधानसभा में एंटी बुलडोजर विधेयक लेकर आए थे.सोचिए, अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए महबूबा कहां पहुंच गई हैं. महबूबा जी आप अप्रैल 2016 से जून 2018 तक जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री थी. आपको तो मालूम ही होगा कि उस दौर में आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर में 485 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी. महबूबा जी, जम्मू-कश्मीर की समस्या दिल्ली धमाके में नहीं, आतंक पीड़ित परिवारों के आंखों में है जिनका दर्द आपको नहीं दिखता. महबूबा मुफ्ती जी जम्मू-कश्मीर का दर्द, गुस्सा और गम उन हजारों कश्मीरी पंड़ितों के दिल में है जो आज भी अपने घर नहीं लौट पाए हैं. अफसोस आपको ये दर्द भी नहीं दिखता. समझिए, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का वजूद ही अलगाववादियों के समर्थन पर खड़ा है. आज जब कश्मीर में शांति है, अमन है तो महबूबा जैसे लोग इन आतंकियों का शाब्दिक समर्थन कर दूसरे युवाओं को उकसाते हैं. जानते हैं क्यों क्योंकि, जब हिंसा होगी तभी इनका वजूद रहेगा. कश्मीर के लोग समझ गए हैं कि महबूबा जैसे लोग उन्हें अपनी राजनीतिक तरक्की का टूल बना रहे हैं. इसलिए आज महबूबा हाशिए पर हैं और आतंकियों के समर्थन वाला बयान देकर खुद को चर्चा में बनाए रखना चाहती हैं.

हिंदू संगठनों पर बैन की मांग

यही फॉर्मूला महाराष्ट्र में बैठे हुसैन दलवई भी अपना रहे हैं. मित्रों हम आपको बताना चाहेंगे कि इन्हीं हुसैन दलवई ने 2010 में भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी का समर्थन करते हुए हिंदू संगठनों पर बैन लगाने की मांग की थी. अगस्त 2018 में इन्होंने संसद में तीन तलाक पर चर्चा के दौरान हिंदू भावनाओं का अपमान किया था. मार्च 2022 में इन्होंने हिजाब का समर्थन करते हुए उसे मुस्लिम संस्कृति का हिस्सा बताया था. सितंबर 2023 में इन्हीं हुसैन दलवई ने महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण की मांग की थी. नवंबर 2024 में इन्होंने RSS पर विवादित बयान दिया था.हुसैन दलवई के पाखंड को ऐसे भी समझिए की संस्कृति के नाम पर हिजाब का समर्थन करने वाले दलवई ने सिद्धिविनायक मंदिर के ड्रेस कोड को तालिबानी पाबंदी कहा था. समझिए, महबूबा मुफ्ती और हुसैन दलवई के सियासी भूगोल अलग-अलग है. दोनों दो प्रदेशों से हैं लेकिन कट्टरपंथ के मुद्दे पर दोनों की सोच एक है. जानते हैं क्यों, क्योंकि ये कट्टरपंथ के वैचारिक तार से जुड़े हैं. ये कट्टरपंथियों के वैचारिक सहोदर हैं. ये बौद्धिक कट्टरपंथी अपने शाब्दिक प्रपंच से उनका समर्थन करते हैं. इसलिए जरूरी है कि इन्हें पहचान जाए. इनके चेहरे से भलमानुषता वाला नकाब उतारा जाए.