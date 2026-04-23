DNA: बंगाल में कैसे सुरक्षाबलों ने बदला माहौल, बंपर मतदान के पीछे की दो बड़ी वजहें क्या हैं?

DNA Hindi: आज बंगाल के मतदाताओं ने लोकतंत्र की दुनिया में भारत का मस्तक सबसे ऊंचा कर दिया है. बंगाल के लोगों ने 92 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. लोकतंत्र के लिए इससे अच्छी खबर हो नहीं सकती. लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए इससे खुशी की बात नहीं सकती. क्योंकि जो बंगाल ने किया, वो अपने आप में कीर्तिमान है.

अब तक की जो जानकारी आई है, उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में 92.14 प्रतिशत वोटिंग हुई है. आज तक पश्चिम बंगाल में इतनी ज्यादा वोटिंग कभी नहीं हुई. पश्चिम बंगाल तो छोड़िए देश के किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में इतनी ज्यादा वोटिंग कभी नहीं हुई. जब हमने DNA की शोधशाला में पड़ताल की पता चला कि बंगाल में जितनी वोटिंग हुई, उतनी वोटिंग आज तक दुनिया के स्वैच्छिक मतदान वाले किसी भी लोकतांत्रिक देशों में नहीं हुई. ये बहुत बड़ी बात है.

बंगाल में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटे

विद्वानों ने कहा है कि वोट देना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जवाबदेही है. पश्चिम बंगाल के लोगों ने इस बार इस जिम्मेदारी को सबसे बेहतर तरीके से निभाया है. जैसा कि हमने आपसे कहा, अब तक जो आंकड़े आए हैं, उसके हिसाब से 92 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने वोट डाले. ये नंबर अभी और बढ़ सकता है.

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इससे पहले बंगाल के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग साल 2011 में हुई थी. तब वहां 84.33 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. उसी चुनाव में 34 साल बाद लेफ्ट की सरकार बदली और ममता बनर्जी सत्ता में आईं. इसके बाद वर्ष 2016 और 2021 में भी 82–83 प्रतिशत वोटिंग हुई. लेकिन इस बार बंगाल में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए.

किसी राज्य में नहीं हुई इतनी वोटिंग

पश्चिम बंगाल जितना बड़ा है, उतने बड़े किसी भी राज्य में आज तक इतनी ज्यादा वोटिंग कभी नहीं हुई. तमिलनाडु में 2011 में सबसे अधिक 78 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. 1995 में महाराष्ट्र में पौने 72 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. और बिहार में 1951 के बाद सबसे ज्यादा 2025 में हुई थी, तब भी वहां 66. 91 प्रतिशत लोगों ने ही वोट दिये थे. लेकिन बंगाल ने इस बार इतिहास बदल दिया.

अमेरिका के राष्ट्रपति रहे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा था कि 'लोकतंत्र में अधिकारों की रक्षा का तरीका है मतदान का इस्तेमाल करना'. बंगाल के वोटर ने वही किया. 92 प्रतिशत से ज्यादा वोट डालकर बंगाल के लोगों ने जो इतिहास बनाया है, उसकी वजहें क्या है..वो भी आपको जानना चाहिए.

कैसे बढ़ा वोटिंग परसेंटेज?

इस बार रिकॉर्ड वोटिंग के पीछे SIR की बड़ी भूमिका मानी जा रही है. SIR में करीब 12 प्रतिशत वोटर के नाम कट गए. इसलिए लोग अपने वोटिंग राइट्स को सुरक्षित रखने और भविष्य की लिस्ट में नाम बरकरार रखने के लिए बड़े पैमाने पर वोट डालने निकले. पिछले चुनावों की तरह महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा रहा, जो राज्य सरकार की कल्याण योजनाओं और सुरक्षा के कारण है. टीएमसी-बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला भी वोटिंग के बढ़ने का एक अहम कारण रहा है.

सुरक्षा के भरोसे ने भी निभाई भूमिका

पश्चिम बंगाल में मतदान का जो कीर्तिमान बना है, उसकी एक बड़ी वजह सुरक्षा का भरोसा भी है. इस बार सुरक्षाबलों की करीब 2,500 कंपनियां तैनात की गई हैं और लगभग 2 लाख 40 हजार जवान चुनाव कराने में लगे हुए हैं. जिन केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक थी, वहां 20 से 22 सशस्त्र बलों के जवान तैनात किए गए, जबकि छोटे बूथों पर करीब 10 जवानों की तैनाती रही.

ये केंद्रीय सुरक्षाकर्मी सिर्फ चुनाव तक नहीं बंगाल में नहीं रहेंगे. इस बार 45 से 50 हजार जवान चुनाव के बाद भी तैनात रहेंगे. केंद्रीय सुरक्षा बलों ने आमलोगों को ये विश्वास दिलाया कि वे उनके साथ हैं. जो लोग गुंडों के डर से वोट डालने के लिए घर से नहीं निकल पा रहे थे उन्हें सुरक्षाबलों ने बाहर निकाला और बूथ तक ले गए.

लोगों को घर तक छोड़ के आए जवान

मुर्शिदाबाद के डोमकल में कुछ वोटर रातभर डरे हुए थे. वे वोट डालना चाहते थे कि लेकिन हिंसा के कारण मतदान केंद्रों पर जाने से डर रहे थे. उनका कहना था कि अगर सेंट्रल फोर्स उन्हें घर से मतदान केंद्र तक लेकर जाएगी और वापस घर तक छोड़ देगी..वो तभी वोट डालेंगे. ये लोग जैसा चाहते थे, सेंट्रल फोर्स ने वैसा ही किया. उन्हें सुरक्षित घर से मतदान केंद्र तक पहुंचाया. जब इन्होंने वोट डाल लिया, तो उन्हें सुरक्षित वापस घर तक भी छोड़ दिया.

शांतिपूर्ण चुनाव कराने में जुटे सुरक्षाबलों के जवान एक तरफ लोगों को सुरक्षा का भरोसा दे रहे थे, तो दूसरी तरफ उनकी मदद भी कर रहे थे. हमारी बाईं तरफ आप मुर्शिदाबाद की ही दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, जहां सुरक्षाबलों ने एक दिव्यांग व्यक्ति की मदद की. उन्हें रिक्शे पर बैठाया और उनके मताधिकार का प्रयोग करने में सहयोग किया.

हिंसा करने वालों पर भी सुरक्षा बलों की नजर

सुरक्षाबल के जवान एक तरफ वोटर की मदद कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सेंट्रल फोर्स के यही जवान हिंसा करने वालों पर नज़र भी रख रहे थे. हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मियों ने जिस तरह लोगों को आश्वस्त किया और हिंसक प्रवृति के लोगों पर नजर रखी. उससे हिंसा में काफी कमी आई. आज हम बंगाल से आई हिंसा की तस्वीरें देख रहे थे. गिनती कर रहे थे. हमें सिर्फ पांच-छह घटनाएं ऐसी दिखीं. जबकि पहले के चुनावों में हिंसक घटनाओं की संख्या कभी 50 तो कभी 500 या उससे भी ज्यादा होती थीं.

इन जगहों पर हुई हिंसा

इस बार बीरभूम में पुलिस की गाड़ी पर हमले की कोशिश हुई. मुर्शिदाबाद के नौदा और डोमकल में भी वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ. नौदा में कुछ लोगों ने बम फेंकने की कोशिश की. आसनसोल पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया. कुमारगंज के बीजेपी उम्मीदवार सुभेंदु सरकार के साथ मारपीट की गई. मालदा के हरिश्चंद्रपुर विधानसभा में दो बूथों पर हंगामा हुआ. हुमायूं कबीर के काफिले पर हमला हुआ.

पूरे दिन में यही 5-6 बड़ी घटनाएं हुई है. हिंसा की एक भी घटना जायज नहीं है. लेकिन ये भी स्याह सच है कि हर चुनाव में हिंसा की कुछ घटनाएं होती है. लेकिन इस बार बंगाल में जो हिंसा हुई है वो 2021 की तुलना में काफी कम है. आप उसे आंटे में नमक के बराबर भी कह सकते हैं. आप इसे बंगाल में चुनावी हिंसा के रिकॉर्ड को देखते हुए, नाम मात्र की हिंसा भी कह सकते हैं.

अमेरिकी विद्वान मार्क ट्वेन ने कहा है कि 'आदत को एकदम नहीं बदला जा सकता, उसे धीरे-धीरे छोड़ना पड़ता है'! यही बंगाल में भी हो रहा है. जो चुनावी हिंसा 50 सालों से चल रही है, वो एकदम खत्म नहीं हो सकता. लेकिन जिस तरह इस बार हिंसा में कमी आई है, उसके संकेत बहुत शुभ हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी हिंसा में कमी को लेकर क्या कहा है..वो हम आपको सुनाना चाहेंगे.

बंपर वोटिंग पर ममता ने क्या कहा?

आज बंगाल में प्रधानमंत्री मौजूद थे. ग्राउंड पर गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे. लेकिन ममता बनर्जी वोट डालकर घर चली गईं. दोपहर के बाद वो बाहर निकलीं. तीन बजे के करीब उन्होंने कोलकाता की सड़कों पर रोड शो किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि ये जो बंपर वोटिंग हुई है, वो SIR के खिलाफ हुई हैं. ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी फिर से जीतेगी. जब वो लोगों से संवाद कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी पद में दिलचस्पी नहीं है.

रिकॉर्ड वोटिंग के बीच ममता के इस बयान का मतलब क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे. ये लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आज जिन 152 सीटों पर वोटिंग हुई है, वो ममता बनर्जी के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं. क्योंकि 2021 के चुनाव में इन 152 में से 115 सीटें टीएमसी ने जीती थी. जबकि बीजेपी 46 सीटें मिली थीं. दक्षिण बंगाल में टीएमसी ने लगभग क्लीन स्वीप किया था. लेकिन इस बार जिस तरह की वोटिंग हुई है..उसका संकेत ममता बनर्जी के लिए अच्छे नहीं हैं.

बंपर वोटिंग के नायक कौन?

बंगाल में आज के चुनाव के लिहाज से अगर कोई नायक बनकर उभरा है. तो वो दो हैं. एक सुरक्षाबल के जवान और नंबर-एक पर बंगाल के मतदाता. जिन्होंने आज अपने वोट से विश्व कीर्तिमान बनाया है. दुनिया में जहां जहां स्वैच्छिक मतदान होते हैं, यानी जिन देशों में लोग हमारे देश की तरह ही वोटिंग करते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड उरुग्वे के नाम है.

उरुग्वे में 2019 के चुनाव में सबसे ज्यादा 90 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. जबकि वहां पर मतदान अनिवार्य है. स्वीडन में 2014 के चुनाव में करीब 85 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. दक्षिण कोरिया में लगभग 80 प्रतिशत वोट डाले गए थे. ये मैक्सिमम नंबर है. सर्वाधिक आंकड़े हैं. और बंगाल में 92 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग हुई है. इसलिए हमने कहा, बंगाल ने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है.

क्या कहते हैं वोटिंग के आंकड़े?

अब हम वोटिंग परसेंट के ट्रेंड को डिकोड करने वाले हैं, कई विशेषज्ञ ये दावा करते हैं कि अगर चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ता है तो सरकार बदलने के आसार होते हैं, लेकिन क्या बंगाल में यही थ्योरी फिट बैठती है?

2011 के विधानसभा चुनाव में 84 फिसदी वोट पड़े थे, जो पिछले विधानसभा चुनाव से करीब 3 फीसदी ज्यादा थे. इस चुनाव में ममता बनर्जी ने लेफ्ट की बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था. इसके बाद के हर विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत गिरता गया. हर विधानसभा चुनाव में करीब करीब 1 प्रतिशत वोट परसेंट गिरता चला गया और हर बार ममता बनर्जी चुनाव जीतती गईं, लेकिन इस चुनाव में वोटिंग प्रतिशत के जो आंकड़े अभी तक आ रहे हैं. उसके मुताबिक पिछले चुनाव से 10 फिसदी ज्यादा वोटिंग हुई है.

पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के शासनकाल में जो सात चुनाव हुए, उसमें वोटिंग परसेंट ऊपर नीचे जाता रहा. 1982 के चुनाव में तो 20% वोटिंग प्रतिशत बढ़ा था.. लेकिन सरकार नहीं बदली थी. बदलाव के लिए मतदान का बढ़ना एक संकेत हो सकता है, लेकिन यह एकमात्र संकेत नहीं है. परिणाम इस पर भी निर्भर करते हैं कि किस वर्ग के लोग वोट डाल रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं