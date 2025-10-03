Advertisement
देश

DNA: पाकिस्तान को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण

ये खबर अफगानिस्तान से आई है जहां से तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का भारत दौरा तय हो गया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 03, 2025, 11:06 PM IST
DNA Analysis: ये खबर अफगानिस्तान से आई है जहां से तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का भारत दौरा तय हो गया है. आपको याद होगा काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान में जश्न मनाया गया था लेकिन जब उसी तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मुत्ताकी भारत आने की कोशिश कर रहे थे तो पाकिस्तान अड़ंगे लगा रहा था लेकिन अब अफगानी विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं तो ये खबर पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों के लिए बड़ा शॉक है क्योंकि अफगानिस्तान की सीमाएं सीधे पाकिस्तान के दो प्रांतों बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से लगती हैं.

ये दोनों ही प्रांत पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं दोनों ही राज्यों में स्थानीय पाकिस्तान की सेना से जंग लड़ रहे हैं हम आपको इन राज्यों की स्थितियों के बारे में बताएंगे लेकिन पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की यात्रा और उसके असर के बारे में जानिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को भारत की यात्रा करने की छूट दे दी है तालिबान को यूएन ने मान्यता नहीं दी इसलिए इस यात्रा पर रोक लगी थी.

 

वैसे ये यात्रा पहले ही हो जाती लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान यूएनएससी का अध्यक्ष था. उसने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को भारत दौरे की इजाजत नहीं मिलने दी लेकिन अब भारत के प्रयासों से मुत्ताकी को अंतरराष्ट्रीय यात्रा से जुड़े प्रतिबंधों से अस्थायी छूट दे दी गई है. इसी वजह से उनको 9 से 16 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली की यात्रा करने की अनुमति मिल गई है, भारत की यात्रा पर मुत्ताकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे. अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद किसी तालिबानी नेता की यह पहली भारत यात्रा है.

अब आपको ये भी समझना चाहिए आखिरकार पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान का करीब आना क्यों अपने लिए बड़ा खतरा नजर आता है. पाकिस्तान, तालिबान के साथ भारत के मजबूत होते संबंधों को अपनी क्षेत्रीय स्थिति के लिए सीधी चुनौती मानता है. वहीं तालिबान, भारत के साथ बेहतर होते संबंधों को पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता कम करने का एक जरिया मानता है. तालिबान सरकार ने व्यापार के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल में अपनी रुचि जाहिर की है जिसका विकास भारत कर रहा है. ये अफगानिस्तान के लिए एक वैकल्पिक मार्ग होगा लेकिन इससे पाकिस्तान दरकिनार हो जाएगा. 

जिससे अफगानिस्तान में इस्लामाबाद का आर्थिक और सामरिक महत्व कम होता है. इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान पर सीमा पार से गोलाबारी और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानि टीटीपी के आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप लगाता है. खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मजबूत टीटीपी पाकिस्तान में  शरीया का कानून लागू करना चाहता है और पाकिस्तान की सेना पर लगातार हमले कर रहा है. पाकिस्तान को डर है भारत की मदद से अफगानिस्तान मजबूत हुआ तो खैबर में उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी. 

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बलोचिस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलोच लिबरेशन आर्मी की मदद करने और उनको सुरक्षित ठिकाना देने का आरोप भी लगाता है. भारत-अफगान गठबंधन इसीलिए पाकिस्तान का डर बढ़ा रहा है कहीं बलोचिस्तान की आग और ना भड़क जाए. इसके अलावा पाकिस्तान के अफगान शरणार्थियों को डिपोर्ट करने से भी काबुल के साथ इस्लामाबाद के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं आपरेशन सिंदूर के बाद ही तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए भारत के रुख का समर्थन किया था, तालिबान ने पाकिस्तान के उन दावों को भी बेबुनियाद बताया था जिसमें पाकिस्तान ने भारतीय मिसाइलों के अफगानिस्तान में गिरने की बात कही थी.

तालिबान ने पहलगाम अटैक पर भी पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उसको कटघरे में खड़ा किया था. पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सफल ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद 15 मई को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुत्ताकी के साथ फोन पर बातचीत की थी. 2021 के बाद यह पहला मंत्री-स्तरीय संपर्क था इस चर्चा के दौरान, एस. जयशंकर ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा के लिए तालिबान की सराहना की और भारत की "अफगान लोगों के साथ पारंपरिक दोस्ती" को मजबूत करने की बात कही थी. अब मुत्ताकी भारत आएंगे तो कहा जा रहा है. अफगानिस्तान में भारत की सहायता से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा होगी लेकिन अफगान मंत्री का दौरा काफी बड़ा है. ऐसे में पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच गुप्त समझौते की टेंशन हो रही है जिसका असर उसके दो राज्यों पर पड़ना तय है, उसके भूगोल पर पड़ना तय है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

DNA Analysis

