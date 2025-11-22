DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल

Anaconda Terror Model: अब हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. ये खबर है एक देश पर आतंकी संगठन के कब्जे की. हम अफ्रीकी देश माली की बात कर रहे हैं जिसके एक बड़े हिस्से पर ओसामा बिन लादेन के आतंकी गुट अल-कायदा ने कब्जा कर लिया है. माली दुनिया का ऐसा तीसरा देश बन चुका है, जहां आतंकियों की सरकार चल रही है.

राजधानी बमाको की घेराबंदी

अल-कायदा के आतंकियों ने माली की राजधानी बमाको को चारों तरफ से घेर लिया है. जुलाई के महीने में इन कथित जिहादियों ने राजधानी की घेराबंदी की थी और सिर्फ तीन महीनों के अंदर राजधानी का संपर्क दूसरे हिस्सों से पूरी तरह तोड़ दिया गया है. हालात ऐसे हो गए हैं कि राजधानी के अंदर ईंधन और खाने-पीने के सामान की किल्लत हो गई है. तीन महीनों से माली की मिलिट्री और माली में मौजूद दूसरे सहयोगी सैन्य गुटों की कोशिशों के बावजूद...अल-कायदा की ये घेराबंदी टूट नहीं पाई है.

पूरे देश पर कब्जा

माली के वर्तमान हालात पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं क्योंकि अफगानिस्तान और सीरिया के बाद माली ऐसा तीसरा देश होगा जिसके ऊपर मिलिशिया या यूं कहें कि आतंकियों का कब्जा है. अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है. सीरिया को हयात-तहरीर-अल-शाम चला रहा है और अब माली पर अल-कायदा काबिज हो गया है. ये एक ऐसा ट्रेंड है जो आगे बढ़ा तो पूरी दुनिया की स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है. हो सकता है आपके अंदर ये सवाल उठ रहा हो कि एक आतंकी संगठन इतना मजबूत कैसे हो गया है कि उसने पूरे देश पर ही कब्जा कर लिया. इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको माली में अल-कायदा की रणनीति को देखना और समझना चाहिए.

कब हुई थी शुरुआत?

माली में अल-कायदा की एंट्री साल 2000 में हुई थी. सलाफी विचारधारा को मानने वाले गुट ने तकरीबन 15 सालों तक आतंकी हमले किए लेकिन वर्ष 2017 में अल-कायदा ने दूसरे गुटों को अपने साथ लेना शुरु कर दिया. इन गुटों में पहला नाम है अंसार-अल-दीन का जो उत्तरी माली में सक्रिय था. दूसरा गुट है अल-मुराबितो जो राजधानी बमाको के इर्द गिर्द मौजूद था. तीसरा बड़ा गुट है कतैब-मसीना जो मध्य माली में सक्रिय था. इन सभी गुटों को मिलाकर अल-कायदा ने JNIM नाम का फ्रंट बनाया. इसी फ्रंट ने अल-कायदा के झंडे तले माली के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है.

वजूद की लड़ाई लड़ता देश

आज हालात ऐसे हो गए हैं कि देश की राजधानी भी अपने वजूद के लिए लड़ रही है. देश के तकरीबन 70 प्रतिशत हिस्से में अल-कायदा की मनमर्जी चलती है. माली की फौज लाख कोशिशें कर चुकी है...लेकिन अल-कायदा को पीछे नहीं धकेल पाई है . एक बड़ा आतंकी गठजोड़ बनाने की वजह से अल-कायदा को ना सिर्फ माली बल्कि उसके पड़ोसी देशों में भी अपनी जड़ें फैलाने का मौका मिला है . यानी अब अल-कायदा अफ्रीका के एक बड़े हिस्से पर उसी तरह काबिज होना चाहता है जैसा इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट ने किया था. अफ्रीका के किन देशों में अल-कायदा की मौजूदगी है...ये समझने के लिए आपको हमारे अगले ग्राफिक्स ध्यान से देखने चाहिए.

9 देशों में अल-कायदा का गठबंधन सक्रिय

माली के पड़ोसी देश बुर्कीना फासो के तकरीबन 13 प्रांतों में अल-कायदा की मौजूदगी है. नाइजर के सरहदी इलाकों में अल-कायदा ने अपने आतंकी अड्डे बना लिए हैं. बेनिन में अल-कायदा के आतंकी लगातार बड़े हमले कर रहे हैं. टोगो में अल-कायदा ने सरहद के जरिए होने वाले व्यापार को कई बार ब्लॉक किया है. यहां तक कि घाना में भी अल-कायदा ने अपने बड़े ट्रेनिंग और सप्लाई बेस बना लिए हैं. कुल मिलाकर अफ्रीका के 9 देशों में अल-कायदा का गठबंधन सक्रिय है.

आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल

अगर आसान भाषा में समझा जाए तो आज अल-कायदा का आकार और प्रभाव...बगदादी के इस्लामिक स्टेट यानी ISIS से भी ज्यादा हो गया है. जिस तरह अल-कायदा ने माली को अपने शिकंजे में कसा है. उसे जानकार आतंक का ANACONDA MODEL भी कहते हैं. अब हम आपको इसी ANACONDA MODEL से जुड़ी जरूरी जानकारी बताने जा रहे हैं.

कैसे काम करता है एनाकोंडा?

जिस तरह एनाकोंडा यानी अजगर अपने शिकार को अपनी कुंडली में जकड़ लेता है. ठीक उसी तरह अल-कायदा का गठबंधन यानी JNIM जमीन पर अपना कब्जा बढ़ाता है. इस रणनीति में आतंकी सबसे पहले इलाके की घेराबंदी करके वहां ज़रूरी चीजों की सप्लाई को बंद करते हैं. घेराबंदी के बाद आर्थिक दबाव बनाया जाता है यानी उस क्षेत्र में चलने वाली आर्थिक गतिविधियों पर हमले किए जाते हैं. जैसे-जैसे इलाके पर कब्जा बढ़ता जाता है तो आतंकी वहां अपनी कथित अदालतें लगाते हैं और टैक्स भी वसूलते हैं. इस तरह महीनों की प्रताड़ना सहने के बाद शिकार यानी उस इलाके की आबादी इतनी टूट जाती है कि वो आतंकियों की सरकार या कब्जे को स्वीकार कर लेती है.

क्या दूसरे देश आएंगे चपेट में?

माली में अल-कायदा का ये एनाकोंडा मॉडल कामयाब साबित हुआ है. इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में दूसरे अफ्रीकी देशों में भी अल-कायदा इसी किस्म की आतंक नीति को आगे बढ़ाएगा.

गृहयुद्ध बनी वजह?

माली में अल-कायदा के इतना मजबूत हो जाने की एक बड़ी वजह 13 साल से चल रहा गृहयुद्ध भी है. वर्ष 2012 में माली के एक हिस्से में बागियों ने विद्रोह किया था. जब तक सरकार इससे निपट पाती उससे पहले ही सरकार का फौज ने तख्तापलट कर दिया. इसी अस्थिरता की वजह से अल-कायदा अपने पांव पसारता चला गया और आज माली के बड़े हिस्से पर काबिज हो गया है. अल-कायदा के इस कब्जे से रूस और अमेरिका जैसी सुपरपावर भी चिंतित हैं क्योंकि माली में महत्वपूर्ण खनिजों का बड़ा भंडार है.

मिनरल्स बने आफत की वजह

माली में सोने के बड़े भंडार हैं. एक अनुमान के मुताबिक माली की खदानों से सालाना 800 टन सोना निकाला जा सकता है. सोने के साथ ही साथ माली में लीथियम के भी भंडार हैं. लीथियम का उपयोग बैट्री और चिप बनाने में किया जाता है. माली के उत्तरी और मध्य हिस्से में यूरेनियम के भी बड़े भंडार मौजूद हैं. हालांकि गृहयुद्ध की वजह से यूरेनियम का खनन तकरीबन शून्य हो चुका है.

दुनिया के बड़े देशों के अंदर माली को लेकर जो फिक्र है उसकी वजह ये खनिज भंडार ही हैं. अगर आतंकियों ने माली के बचे खुचे हिस्से को भी कब्जा लिया तो रूस और अमेरिका जैसे देशों को लीथियम जैसे भंडार नहीं मिलेंगे. अगर अल-कायदा ने सरकार बनाकर देश को चलाना शुरु किया तो ये खनिज टेरर इकॉनमी चलाने में भी मदद करेंगे. ये ठीक वैसा ही मॉडल होगा जो अहमद-अल-शारा ने सीरिया में स्थापित किया है. अमेरिका से दोस्ती कर शारा ने सीरिया में अमेरिकी कंपनियों के निवेश का रास्ता खोला है. यानी सीरिया का तेल अब अमेरिकी कंपनियों के जरिए निकाला और बेचा जाएगा और तेल से मिलने वाले पैसे से सीरिया की आतंकी सरकार चलेगी. माली पर अल-कायदा का कब्जा दुनिया भर के आतंकी संगठनों को ये मिसाल भी देगा कि वो किस तरह किसी देश पर कब्जा कर सकते हैं. किसी आबादी या समुदाय को अपना गुलाम बना सकते हैं. इसी वजह से दुनिया के हर मंच पर माली को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है.

टिंबकटू की कहानी

क्या आप जानते हैं कि माली का एक रिश्ता हमारे और आपके बचपन से भी है. बचपन में अगर आपने कहानियां या कॉमिक्स पढ़ी होंगी तो आपने कई बार एक जगह का नाम सुना होगा. ये नाम था टिंबकटू. जिस टिंबकटू को हमने कहानियों में पढ़ा है वो माली में ही स्थित है.

14वीं शताब्दी में टिंबकटू अफ्रीका से व्यापार का बड़ा केंद्र होता था. कहा जाता है कि जब टिंबकटू के राजा मानसा मूसा ने हज के लिए यात्रा की थी तो उन्होंने इतना सोना खर्च किया था कि मिस्र की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो गई थी. 15वीं और 16वीं शताब्दी में टिंबकटू से ही अफ्रीका में इस्लाम का बड़े पैमाने पर प्रचार और प्रसार हुआ था.

किसी युग में सुख-समृद्धि का प्रतीक माने जाने वाला टिंबकटू आज आतंक से लड़ाई का फ्लैश प्वाइंट बन गया है. इस इलाके की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है. गोलाबारी की वजह से शहर की ऐतिहासिक इमारतें ढह रही हैं. कहते हैं आतंक का ग्रहण जहां पड़ता है...वहां सब खत्म हो जाता है. अल-कायदा के इसी ग्रहण ने माली और टिंबकटू को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है.

