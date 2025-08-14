DNA: भारत के खिलाफ मुनीर का 'बेडरूम जिहाद'! युवाओं का कर रहा ब्रेनवाश, JK में फिर 2016 वाला माहौल बनाने की कोशिश

Jammu Kashmir Terror News: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं लेकिन यही बात पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है. वह अब फिर से 2016 दोहराने की कोशिश में है. इसके लिए वह जम्मू कश्मीर के युवाओं को भड़काने में लगा है.
DNA Analysis on Jammu Kashmir Bedroom Jihad: पाकिस्तान में बगावत की आवाज तेज होती जा रही है. इसके बावजूद आसिम मुनीर और उनकी पलटन कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए साजिशें रच रही है. पाकिस्तानी आतंक की नई साजिश को नाम दिया गया है, बेडरूम जिहाद. इस TERROR CONSPIRACY को समझने के लिए आपको सबसे पहले कश्मीर से आई एक खबर गौर से जाननी चाहिए.
सोशल मीडिया से प्रोपेगंडा वॉर चल रहा पाकिस्तान
कश्मीर के काउंटर इंटेलिजेंस विंग की जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी कश्मीरी युवाओं का ब्रेनवॉश करके उन्हें भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं. जो युवा इनके ब्रेनवॉश में फंस जाते हैं. उन्हें सोशल मीडिया के जरिए नैरेटिव फैलाने के लिए कहा जाता है. कभी ये नैरेटिव मजहब से जुड़ा होता है तो कभी फौज के विरोध में झूठे नैरेटिव फैलाए जाते हैं. इस प्रोपेगेंडा के लिए युवाओं को पाकिस्तान से ही वीडियो सामग्री भी मुहैया कराई जाती है. जिसमें ज्यादातर फेक या आर्टिफिशियल इंटिलिजेंस से बने वीडियो होते हैं.
चूंकि इस किस्म का आतंक फैलाने वाले किरदार किसी टेरर कैंप या हाइड आउट में नहीं रहते. इसी वजह से इनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है. ब्रेनवॉश किए गए नौजवान अपने घरों के अंदर बैठकर ही पाकिस्तानी साजिश के प्यादे बन जाते हैं और फिर भारत विरोधी नैरेटिव फैलाते हैं. इसीलिए कुछ लोग इस साजिश को बेडरूम जिहाद कह रहे हैं. इस साजिश का खुलासा होने के बाद कश्मीर में आतंक का खूनी दौर देख चुके लोग आगाह कर रहे हैं कि नौजवानों को इस पाकिस्तानी साजिश से सावधान रहना चाहिए.
कई अनजान ऐप्स से किया जा रहा ब्रेन वॉश
इस पाकिस्तानी साजिश की भनक लगते ही कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं ताकि इस कथित बेडरूम जिहाद से कश्मीर की नई पीढ़ी को बचाया जा सके. अब तक जांच एजेंसियों ने जो कार्रवाई की है. उसके नतीजे आपको भी बेहद गौर से देखने चाहिए.
इस कथित बेडरूम जिहाद की इंवेस्टिगेशन में सामने आया है कि कश्मीरी युवाओं से संपर्क करने के लिए ऐसे एप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. जिनपर निगरानी रखना मुश्किल होता है. भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करने के लिए 25 साल या उससे कम उम्र के युवाओं का ब्रेनवॉश किया गया था और इनका हैंडलर अब्दुल्ला गाजी नाम का एक पाकिस्तानी है.
मोहर्रम के दौरान झूठी खबर फैलाने की कोशिश
अब्दुल्ला गाजी जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी है. जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में रहता है. अब्दुल्ला के इस टेरर मॉड्यूल को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI चलाती है. हाल ही में मोहर्रम के दौरान झूठी खबरों के जरिए शिया-सुन्नी तनाव पैदा करने की कोशिश की गई थी. जिसे जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नाकाम कर दिया था.
कश्मीर में ये कथित बेडरूम जिहाद काफी कुछ वैसा ही प्रोपेगेंडा नजर आता है. जो आतंकी बुरहान वानी के वक्त में किया जाता था. बुरहान वानी को पोस्टर बॉय बनाकर ISI ने कश्मीरी युवाओं का ब्रेनवॉश किया गया था. उसके मारे जाने पर 2016 में पाकिस्तान की शह पर जम्मू कश्मीर में कई दिनों तक हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसमें कई युवा मारे गए थे. फर्क बस इतना है. उस जमाने में भारत विरोधी प्रोपेगेंडा के लिए व्हाट्स एप का इस्तेमाल किया जाता था. आज एक्स, फेसबुक, टेलेग्राम का प्रयोग किया जा रहा है. ये बेडरूम जिहाद कितना खतरनाक साबित हो सकता है. ये समझने के लिए आपको जम्मू-कश्मीर में सोशळ मीडिया का लगातार बढ़ता दायरा बेहद गौर से देखना चाहिए.
40 प्रतिशत आबादी कर रही सोशल मीडिया का इस्तेमाल
जम्मू - कश्मीर में तकरीबन 45 से 48 लाख लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं. इनमें से तकरीबन 33 लाख लोग इंस्टाग्राम से जुड़े हैं. तकरीबन 8 लाख लोग एक्स से जुड़े हैं और 33 लाख यूजर्स इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का इस्तेमाल करते हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर की तकरीबन 40 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए सोशल मीडिया से जुड़ी है. यानी सोशल मीडिया पर किए गए किसी भी प्रोपेगेंडा का असर सीधे 40 प्रतिशत आबादी पर हो सकता है.
बुरहान जैसे आतंकियों का खात्मा किया गया. पुलवामा आतंकी हमले के बाद से ओवर ग्राउंड वर्कर यानी आतंकियों के समर्थकों की धरपकड़ भी काफी तेजी से की जा रही है. जिसके चलते कश्मीर में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा दम तोड़ने लगा था. इसी वजह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर को दोबारा सुलगाने के लिए पाकिस्तान ने बेडरूम जिहाद कही जा रही इस नई साजिश को जन्म दिया गया है.
