Hindi NewsदेशDNA: पीएम मोदी की इजरायल यात्रा से कहां मची हायतौबा, यरुशलम में भारत-भारत किसकी आंखों में चुभ रहा?

DNA: पीएम मोदी की इजरायल यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', यरुशलम में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिवसीय इजरायल की यात्रा पूरी कर ली है. लेकिन भारत-इजरायल का 'आयरन अलायंस' भारत में ही रहने वाले कुंठा क्लब की आंखों में चुभ रहा है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं...

 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 26, 2026, 11:47 PM IST
पीएम मोदी और इजरायल के पीएम नेतन्याहू. फोटो- एएनआई
DNA Analysis: भारत-इजरायल का आयरन अलायंस कुछ इस्लामिक देशों को ही नहीं चुभ रहा है, भारत में रहनेवाले कुंठा क्लब की आंखों में भी चुभ रहा है. हिंदी शब्दकोष में एक शब्द है विघ्न-संतोषी. इसका अर्थ बताया गया है दूसरों के काम में रुकावट आने पर खुश होनेवाला व्यक्ति. ऐसे लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और काम बिगड़ने पर आनंद महसूस करते हैं.

भारत की भूमि पर रहनेवाला एक वर्ग ऐसा भी है जो देश की कामयाबी से ही ईष्या करता है. इन्हें भारत-इजरायल की मित्रता से ईष्या है. नाराजगी है. आज हम इसी विघ्न संतोषी कुंठा क्लब की वैचारिक मरम्मत करेंगे. पूरा इजरायल भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत में सराबोर दिखा. तेल अवीब में संसद से सड़क तक भारत इजरायल की मित्रता के रंग दिखे. पूरी दुनिया की नजर इस दोस्ती पर है. लेकिन भारत में बैठे कुंठा क्लब के दिल में दोस्ती की ये तस्वीरें कांटे की तरफ चुभ रही है. 

NC सांसद का हैरान करने वाला पोस्ट

श्रीनगर से नेशनल कांफ्रेंस के सांसद आगा सैय्यद रुहुल्लाह मेहंदी भारतीय कुंठा क्लब से आजीवन सदस्य हैं. पीएम मोदी की एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कुंठा क्लब के अति सक्रिय मेंबर रुहुल्लाह मेहंदी ने एक पोस्ट लिखी. पीएम मोदी ने इजरायल की संसद में कहा था कि मैं 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं. इसपर सैय्यद रुहुल्लाह मेहंदी ने लिखा मेरी ओर से शुभकामनाएं नहीं हैं. उन्हें फ़िलिस्तीन पर उनके अवैध कब्ज़े और गाज़ा में हुए नरसंहार के लिए मेरी ओर से शाप दीजिए. 

क्या बोले NC सांसद?

सोचिए इजरायल की विपक्षी पार्टियां हमारे प्रधानमंत्री के सम्मान में संसद में पहुंची और हमारे विपक्ष के आदरणीय सांसद क्या कहा रहे है. इजरायल को हमारी शुभकामनाएं नहीं हैं. इनकी शुभकामनाएं हमास के लिए है. रुहुल्लाह मेहंदी साहब मतभेद अपनी जगह है. सवाल उठाने और पूछने भी चाहिए. लेकिन देशहित सवालों से ऊपर होता है. भारत गाजा में शांति चाहता है. पीएम मोदी ने ये बात इजरायल की संसद में कही. अफसोस आप ये नहीं सुन सके. जानते हैं क्यों, क्योंकि शांति शायद आपके एजेंडे में नहीं है. आपके एजेंडे में हमास ब्रांड हिंसा और अतिवाद है

भारत-इजरायल की दोस्ती की तस्वीरों से कई लोग परेशान 

भारत-इजरायल की दोस्ती की तस्वीरों ने कुंठा क्लब के सदस्यों को अंदर तक बेचैन कर दिया है. बेचैनी में कुंठा क्लब के सदस्य अपना सद्भाव वाला दिखावटी कवच त्याग कर वैचारिक गुफा से बाहर आ गए. इनकी चिंता यही है कि भारत-इजरायल की मित्रता इतनी मजबूत कैसे हो सकती है. 

इस कुंठा क्लब के सबसे वाकपटु सदस्य हैं असदुद्दीन ओवैसी. ओवैसी साहब तो पुराने गाजा प्रेमी है. अपनी बेचैनी को शब्द देते हुए ओवैसी साहब ने भी एक पोस्ट लिखी. पोस्ट में वही पुरानी बातें दोहराई. गाजा में नरसंहार हो रहा है. भारत फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है. इस पोस्ट के साथ उन्होंने अपना पुराना बयान भी रिपोस्ट किया है. ओवैसी साहब के सुर में सुर मिलाया है. इन्हें देशहित की चिंता नहीं है. गाजा की चिंता है. इन्हें हमास की हिंसा याद नहीं आती. हमास आतंकियों की क्रूरता और बर्बरता इन्हें नहीं दिखती. अपने छोटे राजनीतिक फायदे के लिए इन्हें सिर्फ गाजा दिखाई देता है

जिस इजरायल ने हमारे प्रधानमंत्री को अपनी संसद का सर्वोच्च सम्मान दिया है. जिस इजरायल ने हमें संकट के समय में हथियार दिया है. हमें तकनीक दी. उससे दोस्ती कुंठा क्लब को चुभ रही है. जानते हैं ऐसा क्यों है. क्योंकि ये हमास के वैचारिक समर्थक हैं. इन्हें भारत का हित नहीं  हमास की फिक्र है. ये वही कुंठा क्लब है जो पड़ोसी धर्म का हवाला देकर पाकिस्तान से दोस्ती की बात करता है. ये वही कुंठा क्लब है जो गाजा के नाम पर हमास का वैचारिक समर्थन करता है. आज हम यही कहेंगे कि कुंठा क्लब को सुदबुद्धि आए. इन्हें समझ आए की देशहित उनके अपने राजनीतिक और वैचारिक हित से बड़ा है.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

