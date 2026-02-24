DNA: डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए पूरी डिटेल!

DNA Analysis: अमेरिका संभावित युद्ध से पहले समंदर में अपने सैनिकों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहा. दूसरी तरफ भारत अपनी सेनाओं को सशक्त बनाने के लिए इजरायल के साथ रक्षा सहयोग और मजबूत करने जा रहा है. जिसका एलान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान किया जा सकता है. अब भारत को इज़रायल से सिर्फ हथियार नहीं बल्कि इजरायल से सबसे घातक हथियारों की तकनीक भी मिल सकती है.

दरअसल, इजरायल के Consul General के एक हालिया बयान से समझा जा सकता है, कि इजरायल भारत के साथ अपने रक्षा समझौते को किस स्तर पर ले जाना चाहता है. इजरायल भारत को ​इतना भरोसेमंद सहयोगी मानता है कि अपनी सबसे संवेदनशील रक्षा प्रणालियों को भारत के साथ साझा करने को तैयार है.

इन हथियारों की हो सकती है डील

इजरायल भारत के साथ जिन हथियारों की तकनीक साझा करने के बारे में सोच रहा है. वो कितने ताकतवर हैं और भारतीय सेना को किस तरह मजबूत बनाएंगे. सबसे पहले आपको लेजर आधारित रक्षा प्रणाली आयरन बीम की उपयोगिता समझनी चाहिए. जिसे कुछ दिनों पहले इजरायल ने अपनी सेना में शामिल किया है.

Iron Beam 100 किलोवाट श्रेणी की हाई-एनर्जी लेजर प्रणाली है, जिसे इजरायल की रफेल कंपनी ने बनाया है.

ये 7 से 10 किलोमीटर तक ड्रोन, रॉकेट और मोर्टार गिरा सकता है

इसकी इंटरसेप्ट लागत बहुत कम है . इससे ड्रोन गिराने के लिए सिर्फ बिजली खर्च होती है

ये तेज़ी से कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है.

अब आप समझिए भारत को इससे क्या फायदा होगा. भारत को सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान और चीन से है. दोनों देशों के पास बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन और रॉकेट हैं. ऐसे ड्रोन्स को महंगी मिसाइलों से गिराना आर्थिक रूप से भारी पड़ता है, जबकि ड्रोन और रॉकेट हमले से निपटने के लिए Iron Beam सस्ता और प्रभावी साधन है.

इस तकनीक को भी भारत के साथ साझा कर सकता है इजरायल

आयरन बीम के अलावा इजरायल अपनी एक और शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस प्रणाली आयरन डोम की तकनीक भी भारत से साझा करने पर चर्चा कर रहा है. आयरन डोम 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक दुश्मन के ड्रोन रॉकेट और मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है और 100 में से 90 बार उनको सफलतापूर्वक गिराने में कामयाब होता है. आयरन डोम का राडार 360° कवरेज देता है. यानी इसका रडार चारों दिशाओं में आगे, पीछे, दाए, बाए हर तरफ निगरानी कर सकता है. भारत 2035 तक मिशन सुदर्शन चक्र नाम की मल्टी लेयर एयर डिफेंस प्रणाली बना रहा है और Iron Dome की तकनीक इस परियोजना में मदद कर सकती है.

स्मार्ट क्रूज मिसाइल IceBreaker पर भी चर्चा संभव

भारत और इजरायल के बीच लंबी दूरी की स्मार्ट क्रूज मिसाइल IceBreaker को लेकर चर्चा हो सकती है. IceBreaker एक अगली पीढ़ी की स्टैंड-ऑफ क्रूज मिसाइल मानी जाती है. जिससे लड़ाकू विमान दुश्मन की सीमा में घुसे बिना 300 किलोमीटर से अधिक दूरी से सटीक हमला कर सकते हैं. “स्टैंड-ऑफ” का मतलब है कि हमला करने वाला विमान दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज से बाहर रहते हुए ही मिसाइल दाग सकता है, जिससे पायलट और विमान की सुरक्षा बनी रहती है.

इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है . जिससे दुश्मन के इलाके में डीप स्ट्राइक की जा सकती है . यानी ये मिसाइल अंदरूनी सैन्य ठिकानों तक पहुंच सकती है.

इसमें AI आधारित टारगेट पहचान प्रणाली है . जो लक्ष्य की पहचान करने में मदद करती है . अगर GPS सिग्नल बाधित कर दिए जाएं तब भी ये टागरेट को पहचान सकती है

दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए यह नीची उड़ान भरने और रास्ता बदलने जैसी तकनीक अपना सकती है.

इसमें Man-in-the-loop जैसी क्षमता मौजूद है...इसका मतलब पायलट जरूरत पड़ने पर उड़ान के दौरान लक्ष्य बदल भी सकता है.

इन क्षमताओं के कारण यह मिसाइल आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भी प्रभावी मानी जाती है.

यानी ये मिसाइल पकिस्तान के साथ साथ चीन जैसे हाइटेक नौसैनिक बेड़े और मजबूत एयर डिफेंस रखने वाले दुश्मन के खिलाफ भी कारगर साबित होगी .

भारत और इजरायल का रक्षा सहयोग

भारत और इजरायल के रक्षा सहयोग को Air-Launched Long Range Artillery मिसाइल भी और ज्यादा मजबूत कर सकती है . ये एक एयर-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका मतलब इसे जमीन से नहीं बल्कि लड़ाकू विमान से दागा जाता है. इसकी रेंज लगभग 400–430 किलोमीटर है . और यह पारंपरिक क्रूज मिसाइलों से अलग है . यह मिसाइल सीधे जमीन के पास उड़ते हुए नहीं जाती, बल्कि पहले ऊपर आसमान में जाती है और फिर नीचे गिरती हुई लक्ष्य पर आती है.

यह मिसाइल 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के टारगेट को भारी वॉरहेड के साथ निशाना बना सकती है.

सुपरसोनिक रफ्तार की वजह से दुश्मन के लिए इसे इंटरसेप्ट करना कठिन हो जाता है.

इसमें एंटी-जैमिंग गाइडेंस सिस्टम होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के दौरान सटीक हमला करने में मददगार है .

ये मिसाइल Fire and Forget सिद्धांत पर काम करती है . मतलब मिसाइल लॉन्च होने के बाद पायलट को मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होती और वह तुरंत सुरक्षित दिशा में लौट सकता है.

इसे Su-30MKI और तेजस जैसे भारतीय लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है, जिससे भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है.

भारत इस हथियार से लंबी दूरी तक दुश्मन के एयरबेस, मिसाइल लॉन्च साइट, कमांड सेंटर और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को सुरक्षित दूरी से नष्ट कर सकता है.

इसके अलावा भारत इजरायल से मिले स्पाइस 1000 स्मार्ट बम को बालाकोट अटैक में इस्तेमाल कर चुका है और सुपरसोनिक रफ्तार यानी आवाज की गति से चलने वाली रैम्पेज मिसाइलें भी भारत की सेना में 2020 में शामिल की जा चुकी हैं.अगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इजरायल दौरे पर दोनों देशों के बीच इन हथियारों की तकनीक और ज्वाइंट प्रोडक्शन का समझौता हो जाता है. तो स्वदेशी उत्पादन की वजह से युद्ध के बीच भी भारत के पास हथियारों की कमी नहीं होगी.