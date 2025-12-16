DNA: जॉर्डन की रानी नहीं पहनती हिजाब, फिर भारत में हंगामा क्यों?

PM Modi Jordan Visit: जॉर्डन के शाही परिवार को पैगंबर मोहम्मद साहब की 41वीं पीढ़ी का वंशज माना जाता है. वैसे तो, जब किसी मुस्लिम देश के राजा या बादशाह या उनके खानदान की कल्पना की जाती है, तो अक्सर पारंपरिक लिबास, हिजाब और सख्त धार्मिक नियमों की तस्वीर सामने आती है. लेकिन जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय का शाही परिवार इस सोच को पूरी तरह तोड़ता है. जॉर्डन की क्वीन रानिया अल-अब्दुल्ला दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्रभावशाली रानियों में गिनी जाती हैं. वे शायद ही कभी हिजाब में नजर आती हैं. पश्चिमी परिधान ही उनकी पहचान है. क्वीन रानिया साफ कह चुकी हैं कि इस्लाम में पर्दा जबरदस्ती नहीं बल्कि निजी पसंद का विषय है. जॉर्डन का किंग परिवार 1400 साल से जॉर्डन पर राज कर रहा है. यानी जो महारानी पैगंबर मोहम्मद साहब के परिवार से ताल्लुक रखती हैं, वो बुर्का या हिजाब नहीं पहनती हैं, किसी तरह का पर्दा नहीं रखती हैं.

भारत में जरूरी ?

किंग अब्दुल्ला ने कभी भी अपने परिवार पर रूढ़िवादी बंदिशें नहीं थोपीं. ये जॉर्डन के समाज को संदेश देता है कि आधुनिकता और धार्मिक पहचान साथ-साथ चल सकती हैं. लेकिन भारत समेत दुनिया भर में ऐसे कट्टरपंथियों की तादात ज्यादा है जो बुर्का या हिजाब को जरूरी ठहराते हैं. स्कूल या कॉलेज में हिजाब पहनने से रोके जाने पर लड़कियों का स्कूल-कॉलेज जाना बंद करवा देते हैं. बुर्का या हिजाब के नाम पर हंगामा करते हैं. जॉर्डन ऐसा देश है जो सऊदी अरब के पास है, लेकिन वहां हिजाब अनिवार्य नहीं है. वहीं भारत, सऊदी अरब से इतनी दूर है, फिर भी यहां हिजाब या बुर्का थोपने की कोशिश की जाती है. जॉर्डन की महारानी रानिया अल-अब्दुल्ला की दो बेटियां भी हैं प्रिंसेस सलमा और प्रिंसेस इमान. लेकिन वो भी अपनी मां की तरह आधुनिक विचार रखती हैं. वो भी अक्सर पश्चिमी परिधानों में नजर आती हैं.

कौन है महारानी?

किंग अब्दुल्ला और क्वीन रानिया ने अपने बच्चों की परवरिश आधुनिक माहौल में की है. प्रिंसेस सलमा जॉर्डन की पहली महिला फाइटर जेट पायलट हैं. वहीं प्रिंसेस इमान खेलों में अव्वल हैं. महारानी रानिया किसी शाही परिवार से नहीं थीं. इसके बावजूद जॉर्डन के शाही परिवार में उनकी शादी हुई. महारानी रानिया का जन्म फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में हुआ था. किंग अब्दुल्ला के साथ उनकी शादी 1993 में हुई. उन्होंने काहिरा की अमेरिकन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की. महारानी रानिया महिलाओं और बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करती हैं. सोशल मीडिया और दुनिया के अलग-अलग मंचों पर वो सक्रिय रहती हैं. अक्सर वो अपने आधुनिक परिधान और ज्वेलरी के लिए सुर्खियों में छाई रहती हैं. उन्हें दुनिया की सबसे सुंदर रानियों में से एक कहा जाता है.