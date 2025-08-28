DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था? क्यों खड़े हो रहे सवाल?

DNA Analysis: मित्रों अब हम ऑनलाइन पिंडदान पर मचे धार्मिक घमासान का विश्लेषण करेंगे. मगर उससे पहले हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं. अगर किसी का बेटा विदेश में रहता है या गांव से बहुत दूर रहता है तो क्या वो अपने माता-पिता की मृत्यु के पश्चात उन्हें ऑनलाइन मुखाग्नि दे सकता है? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्रश्न है. मगर मित्रों, ये प्रश्न इसलिए बड़ा है क्योंकि मोक्ष के धाम गयाजी में ऑनलाइन पिंडदान की व्यवस्था करवाई गई है. मतलब अगर देश या दुनिया के किसी कोने में रहने वाला शख्स गया जी में अपने पुरखों का पिंडदान करना चाहता है वो अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर ही ऐसा कर सकता है. उसे फल्गू नदी के किनारे जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. अब जब सात सितंबर से पितृपक्ष आरंभ हो रहा है तो गायाजी में इस सरकारी व्यवस्था का विरोध तेज हो गया है. वहां का पंडा समाज ऑनलाइन पिंडदान का विरोध कर रहा है। कारोबारी विरोध कर रहे हैं. इस विरोध के पीछे के आर्थिक पक्ष का भी हम विश्लेषण करेंगे. मगर उससे पहले आपको जानना चाहिए उस व्यवस्था के बारे में जिसे धर्म और शास्त्र के विरुद्ध बताया जा रहा है.

मित्रो, बिहार सरकार ने राज्य पर्यटन विकास निगम के जरिए ऑनलाइन पिंडदान की व्यवस्था की है.ऐसी व्यवस्था कि लोग गया जी गए बगैर अपने पुरखों का पिंडदान कर सकते हैं. इसके लिए सरकार का एक पैकेज है. जो भी लोग घर में बैठकर पिंडदान करना चाहते हैं, उनको पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, इसके लिए 23 हजार रूपये चुकाने पड़ते हैं. जजमान घर में ही रहते हैं, और पुरोहित गया जी में बैठकर पिंडदान करा देते हैं, जो भी पिंडदान का पैसा चुकायेगा, उसे उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिया जाएगा.मित्रो, गया जी का उल्लेख पुराणों में है. महाभारत और रामायण जैसे कई धार्मिक ग्रंथों में है जो गयाजी को तीर्थस्थल बताता है, ऐसी मान्यता है कि गयाजी में जाकर पिंडदान करने से पिछली सात पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है.पुरखों को मोक्ष और शांति मिलती है और जो पिंडदान करता है उसे पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है.

त्रेतायुग में भगवान श्रीराम, लक्ष्मण और माता सीता ने भी गयाजी में जाकर वहां फल्गु नदी के तट पर राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया था. एक मान्यता और भी है, भगवान विष्णु ने गयासुर को वरदान दिया था कि फल्गु नदी के किनारे जाकर पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलेगा, इसलिए गयाजी को मोक्ष की भूमि और पितृ तीर्थ भी कहा जाता है. गयाजी में जाकर वहां फल्गू नदी के किनारे बैठकर पिंडदान करने की परंपरा रही है. देश के अलग-अलग हिस्सों से ही नहीं, रूस,यूक्रेन,अफ्रीका जैसे 17 देशों के श्रद्धालु भी पिंडदान करने गया जी आते हैं. अब जब पिंडदान का व्यवसायीकरण किया जा रहा है तो प्रश्न ये भी है कि क्या ऑनलाइन पिंडदान से उद्धेश्य की पूर्ति होगी? क्योंकि ना तो किसी धर्म-ग्रंथ में ऑनलाइन पिंडदान का जिक्र है और ना ही किसी शास्त्र में कहीं इसका उल्लेख है. मगर बिहार सरकार को इसमें आर्थिक फायदा दिखा तो उसने ये व्यवस्था लागू कर दी. मित्रो आपको ये भी जानना चाहिए कि युगों-युगों से चली आ रही धार्मिक मान्यताओं का पिंडदान कर, इस ई-पिंडदान के पीछे सरकार कैसे अपना आर्थिक हित देख रही है?

असल में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सरकार जो 23 हजार रुपये लेती है, उसमें से आधा यानी साढे ग्यारह हजार रूपये पिंडदान कराने वाले पुरोहित को दिया जाता है और साढे ग्यारह हजार रूपये सरकार रखती है. मतलब सरकार को सीधे साढ़े ग्यारह हजार रूपये का फायदा होता है. मगर गयाजी के पंडा समाज यानी गयापालों को इसका कोई फायदा नहीं मिलता क्योंकि ऑनलाइन जो पुरोहित पिंडदान करवा रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि गया जी के गायपाल ही हों वो कोई भी ब्राह्मण हो सकता है जिसने सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवाया हो. इसका अर्थ ये हुआ कि जो काम अब तक सदियों से गयाजी के पंडा समाज करवाता आया है, वो कोई और करा रहा है. जाहिर है कि गयाजी का पंडा समाज इसे अपने अधिकार पर अतिक्रमण मान रहा है. अपनी रोजी-रोटी पर हमला बता रहे हैं.

गयाजी में जाकर पिंडदान करने से सिर्फ पुरखों को मुक्ति नहीं मिलती है, बल्कि इससे गया जी के 10 हजार से ज्यादा परिवारों की आजीविका भी चलती है. वहां का पंडा समाज. छोटे-छोटे दुकानदार. होटल कारोबारी और लोकल ट्रांसपोर्टर भी इससे जुड़े हुए हैं. एक अनुमान के मुताबिक जब कोई शख्स गयाजी में जाकर पिंडदान जैसा धार्मिक अनुष्ठान करता है तो वो औसतन 10 हजार रुपये खर्च करता है. इसमें पंडा जी के दक्षिणा से लेकर फूल, कपड़ा बर्तन और रहने-खाने तक का खर्च शामिल है, रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 23 लाख तीर्थयात्री गयाजी गए थे, इस हिसाब अगर देखे तो पिछले साल गयाजी में तीर्थयात्रियों ने 230 करोड़ रूपये खर्च किया. ये खर्च करने वाले वही लोग थे, जो पितृपक्ष के दौरान अपनो का पिंडदान करने के लिए गयाजी गए हुए थे.

अगर इनलोगों ने ऑनलाइन पिंडदान करना शुरू कर दिया. अगर ये लोग गयाजी नहीं गए तो वहां की अर्थव्यस्था को बहुत बड़ा झटका लगेगा. जो वहां कारोबारी हैं, उन्हें बहुत नकुसान होगा इसलिए वे लोग भी सरकारी की इस व्यवस्था से बहुत अधिक नाराज हैं. इससे कहीं अधिक नाराजगी धर्मगुरुओं के बीच है. वो पूछ रहे हैं कि जब मान्यता भगवान विष्णु के चरणों में पिंड को प्रवाहित करने की है. फल्गु नदी के किनारे श्राद्धकर्म करने की परंपरा रही है लेकिन जो ऑनलाइन पिंडदान करेंगे. वे पिंड कहां प्रवाहित करेंगे? ऐसे पिंडदान से किसी को मोक्ष कैसे मिलेगा? वो इसे सनातनी व्यवस्था के साथ सरकार का क्रूर मजाक करार दे रहे हैं.

मित्रो, ये बात सच है कि पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन क्रिया कलाप काफी बढ़ गए हैं. लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. पढ़ाई करते हैं। ब्लॉगिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करने पर छोटे-छोटे सामान कुछ ही घंटों में या मिनटो में लोगों के घर पहुंच जाते हैं, मगर कुछ काम ऐसे हैं, जो ऑनलाइन नहीं हो सकते, उन्हीं में एक काम पिंडदान भी है, मित्रों, पिछले साल भी ऑनलाइन पिंडदान की व्यवस्था थी, मगर सिर्फ 8 लोगों ने ऐसा किया था, लोगों ने करीब-करीब सरकार की उस व्यवस्था को सिरे से खारिज कर दिया था, जिसे कुछ पैसों के लिए हिंदुओं की मान्यताओं और परंपराओं में हस्तक्षेप करार दिया जा रहा है.