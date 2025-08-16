DNA: मंत्रों से मस्तिष्क का कनेक्शन; कैसे शार्प होती है मेमोरी? रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

DNA Analysis: अपने रोजमर्रे के काम में फोकस बढ़ाने के लिए किन उपायों को अपनाना चाहिए? इसे लेकर एक अहम रिसर्च सामने आया है. न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स हेट्रजेल ने दावा किया है कि संस्कृत मंत्रों का जाप करने से मेमोरी शार्प होती है और यह एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक होता है.
DNA Analysis: जल्द ही पुतिन के अलास्का विजिट और ट्रंप के टैरिफ की गुत्थियां पूरी तरह खुल जाएंगी. ट्रंप-पुतिन की मुलाकात के मायने को समझने में दुनिया के बड़े-बड़े थिंकर अपनी बुद्धि लगा रहे हैं लेकिन आज आपको ये जानना चाहिए कि आपको अपनी बुद्धि तीव्र और सूक्ष्म बनाने के लिए और अपनी स्मृति की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने रोजमर्रे के काम में फोकस बढ़ाने के लिए किन उपायों को अपनाना चाहिए? इसे लेकर एक अहम रिसर्च सामने आया है. न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स हेट्रजेल ने दावा किया है कि संस्कृत मंत्रों का जाप करने से मेमोरी शार्प होती है और यह एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक होता है. संस्कृत मंत्रों के जाप से न सिर्फ ब्रेन का साइज बढ़ता है, बल्कि ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और सोचने-समझने की क्षमता को भी बढ़ाता है.
एक ऐसा ही रिसर्च 'गायत्री मंत्र' के प्रभाव को लेकर AIIMS के शोधकर्ताओं ने भी किया. रिसर्च में पाया गया कि मंत्र के जाप से ब्रेन के दोनों तरफ के ग्रे-मैटर में 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई. यह बात MRI टेस्ट के रिजल्ट में भी साबित हुई. ग्रे मैटर आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में एक प्रकार का टिशू होता है, जो आपको रोजमर्रे के काम को आसानी से करने में मदद करता है. ग्रे मैटर सोचने, याद रखने, निर्णय लेने और भावनाओं को समझने और दर्शाने में अहम भूमिका निभाता है.
संस्कृत के दिमागी क्षमता को बढ़ाने वाले प्रभाव को समझने के लिए डॉक्टर जेम्स और उनकी टीम ने 21 वैदिक पंडितों पर 'ब्रेन इमेजिंग स्टडी' की. ये वो पंडित थे जिन्होंने बचपन से ही 40 हजार से लेकर 1 लाख शब्दों वाले 'शुक्ल यजुर्वेद' और अन्य संस्कृत श्लोकों का अध्ययन किया, कंठस्थ किया और बिलकुल सही उच्चारण के साथ उनका जाप करने का प्रशिक्षण लिया था. MRI स्कैन में इन पंडितों का मस्तिष्क उन लोगों की तुलना में ज्यादा उर्वर और विकसित पाया गया जिन लोगों का प्रशिक्षण इनकी तरह नहीं हुआ था. इन पंडितों के मस्तिष्क के दोनों ओर 10 प्रतिशत से ज्यादा ग्रे-मैटर पाया गया. इनके ब्रेन के राइट साइड के 'हिप्पोकैंपस' का आकार औरों से थोड़ा ज्यादा बड़ा पाया गया. मस्तिष्क का यह हिस्सा सीखने और याददाश्त बढ़ाने में अहम किरदार निभाता है. इसे 'फ्लैश ड्राइव' के तौर पर भी जाना जाता है जो अल्पकालिक स्मृतियों को दीर्घकालिक स्मृतियों में बदलने में मदद करता है.
संस्कृत सिर्फ किसी चीज को पढ़ने का जरिया भर नहीं है. संस्कृत मंत्रों के जाप में एक साथ मस्तिष्क के कई भागों का उपयोग होता है. मंत्रों के जाप के लिए सबसे पहले ध्यान को केंद्रित करना पड़ता है, समझ विकसित करने का अभ्यास किया जाता है और उन्हें याद रखने के लिए स्मृतियों को नियंत्रित करने की साधना करनी पड़ती है. इस तरह के प्रशिक्षण से 'न्यूरोप्लास्टिसिटी' यानी तजुर्बे और जरूरत के हिसाब से दिमाग के काम करने की क्षमता बढ़ती है. जिस तरह से प्लास्टिक को जरूरत के हिसाब से मोल्ड किया जा सकता है, उसी तरह जरूरत के हिसाब से दिमाग के काम करने की क्षमता में भी बदलाव लाने की क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है.
इस 'संस्कृत इफेक्ट' का इस्तेमाल भूलने की बीमारियों से बचने, डिमेंशिया और उम्र बढ़ने के साथ-साथ होने वाले मेंटल डिसऑर्डर से बचने के लिए किया जा सकता है. इस तरह से देखा जाए तो संस्कृत ज्ञान का विज्ञान से एक ऐसा मेल है जो न सिर्फ आध्यात्मिक उत्थान के लिए उपयोगी है बल्कि वैज्ञानिक समाधान में भी सहयोगी है.
आखिर में हम आपको ये याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे चारों वेद हजारों साल तक लिखे नहीं गए थे. वेदों की ऋचाओं को गुरुओं ने अपने शिष्यों को कंठस्थ करवा दिया और पुश्त दर पुश्त इसी परंपरा के तहत हमारे ऋषियों ने वेदों को याद रखा. इससे न सिर्फ मंत्रों के जाप से सीखने का कौशल साबित हुआ, सदियों तक कायम रहने वाली स्मृतियों की क्षमता भी साबित हुई लेकिन बाद में हमने संस्कृत का यह महत्व भुला दिया. देश गुलाम होने के बाद पश्चिम का प्रभाव बढ़ता गया और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए लोगों का रुझान विदेशी भाषाओं को सीखने में लग गया. संस्कृत को आउटडेटेड समझ लिया गया और इसे 'मृत भाषा' की संज्ञा दे दी गई, जबकि यह दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा है
