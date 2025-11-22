DNA: उमर और मुजम्मिल, दोस्त से दुश्मन क्यों बने? दिल्ली धमाके की फंडिंग कैसे हुई?

10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट में कई लोगों की जान चली गई थी, इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने नया खुलासा किया है जो आतंक के आरोपी उमर और मुजम्मिल के झगड़े को लेकर है.
Delhi Terror Attack: दिल्ली ब्लास्ट और आतंकी मॉड्यूल को लेकर NIA की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नई साज़िशें सामने आ रही हैं. इनकी पूरी प्लानिंग का खुलासा हो रहा है. व्हाइट कॉलर आतंकियों का इरादा क्या था, अपने मिशन के लिए उन्होंने फंडिंग कहां से जमा की और कैसे वो हमले को अंजाम देना चाहते थे, ये तमाम बातें सामने आ रही हैं. पूछताछ में ये भी पता चला है कि आतंकी उमर और मुज़म्मिल के बीच ब्लास्ट से पहले झगड़ा हुआ था. इस झगड़े की वजह क्या थी, ये बताने से पहले आपको जानना चाहिए कि दिल्ली को दहलाने के लिए फंड इन्होंने कैसे जमा किया.
दिल्ली धमाके की फंडिंग
DNA मित्रो, कई सालों तक आतंक की साज़िश रचने के बाद क़रीब 3 महीने पहले इन्होंने ब्लास्ट के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू किया था. इस आतंकी मॉड्यूल ने कुल मिलाकर 26 लाख रुपये जमा किए थे. इसमें डॉक्टर अदील अहमद ने 8 लाख रुपये दिए. अदील के भाई डॉक्टर मुज़फ्फर अहमद ने 6 लाख रुपये दिए. ये जो मुज़फ्फर है, ये अभी भी फ़रार चल रहा है. डॉक्टर मुज़म्मिल शकील ने ब्लास्ट के लिए 5 लाख रुपये दिए. फिदायीन हमला करने वाले डॉक्टर उमर ने 2 लाख रुपये दिए और डॉक्टर शाहीन सईद ने 5 लाख रुपये दिए. इस तरह कुल मिलाकर 26 लाख रुपये जमा हुए.
पैसे से हथियार खरीदने का आरोप
यानी सहारनपुर से पकड़े जाने वाले अदील ने सबसे ज़्यादा 8 लाख रुपये दिए थे और फिदायीन हमलावर उमर ने सबसे कम 2 लाख रुपये दिए. पैसा इकट्ठा होने के बाद ब्लास्ट को अंजाम देने का मिशन शुरू किया गया. इसी पैसे से मुज़म्मिल ने कश्मीर के आतंकियों से AK-47 ख़रीदा जिस पर 6.5 लाख रुपये खर्च हुए. बाद में यही AK-47 कश्मीर में डॉक्टर अदील के लॉकर से बरामद हुई थी.
बम बनाने की साजिश का आप
दूसरी तरफ़ पैसे का एक बड़ा हिस्सा उमर के हवाले किया गया ताकि वो बम तैयार कर सके. उमर इंटरनेट पर बम बनाने के वीडियो देखता था और इससे जुड़े आर्टिकल पढ़ता था. इस पैसे से उमर ने 26 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट गुरुग्राम और नूंह से ख़रीदा. इस पर कुल 3 लाख रुपये खर्च हुए. वहीं बम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट दिल्ली के भागीरथ पैलेस और फरीदाबाद के NIT मार्केट से लिए. उमर ने एक डीप फ्रीज़र भी खरीदा था जिसमें केमिकल और विस्फोटक सामग्री स्टोर कर रहा था.
पैसा बना झगड़े की वजह
लेकिन बाद में उमर और मुज़म्मिल के बीच इस पैसे के हिसाब को लेकर झगड़ा शुरू हो गया. पैसों को लेकर दोनों के बीच ये लड़ाई अल फलाह यूनिवर्सिटी में हुई जिसे कई लोगों ने देखा था.
मुज़म्मिल चाहता था कि उमर उसे पूरे पैसे का हिसाब दे. लेकिन उमर ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया.
फिर क्या हुआ?
इस झगड़े को सुलझाने के लिए उमर ने करीब 3 महीने पहले एक Signal ग्रुप बनाया था. इस ग्रुप में मुज़म्मिल, अदील, मुजफ्फर और इरफ़ान को जोड़ा गया लेकिन विवाद फिर भी नहीं सुलझा. इसके बाद मुज़म्मिल ने शर्त रखी कि या तो उमर पैसे वापस करे या फिर IED का सारा सामान मुज़म्मिल को सौंपा जाए
आखिर में दूसरा फैसला लिया गया और IED का सारा सामान मुज़म्मिल को दे दिया गया. यही विस्फोटक मुज़म्मिल की गिरफ़्तारी के बाद बरामद हुआ. इन आतंकियों की साज़िश मल्टी-लोकेशन ब्लास्ट की थी. वो दिल्ली में अलग-अलग लोकेशन पर एक ही समय में धमाका करना चाहते थे. लेकिन गिरफ़्तारी के बाद इनकी ये साज़िश पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई.
