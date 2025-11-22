Advertisement
trendingNow13014753
Hindi Newsदेश

DNA: उमर और मुजम्मिल, दोस्त से दुश्मन क्यों बने? दिल्ली धमाके की फंडिंग कैसे हुई?

10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट में कई लोगों की जान चली गई थी, इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने नया खुलासा किया है जो आतंक के आरोपी उमर और मुजम्मिल के झगड़े को लेकर है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 22, 2025, 10:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: उमर और मुजम्मिल, दोस्त से दुश्मन क्यों बने? दिल्ली धमाके की फंडिंग कैसे हुई?

Delhi Terror Attack:  दिल्ली ब्लास्ट और आतंकी मॉड्यूल को लेकर NIA की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नई साज़िशें सामने आ रही हैं. इनकी पूरी प्लानिंग का खुलासा हो रहा है. व्हाइट कॉलर आतंकियों का इरादा क्या था, अपने मिशन के लिए उन्होंने फंडिंग कहां से जमा की और कैसे वो हमले को अंजाम देना चाहते थे, ये तमाम बातें सामने आ रही हैं. पूछताछ में ये भी पता चला है कि आतंकी उमर और मुज़म्मिल के बीच ब्लास्ट से पहले झगड़ा हुआ था. इस झगड़े की वजह क्या थी, ये बताने से पहले आपको जानना चाहिए कि दिल्ली को दहलाने के लिए फंड इन्होंने कैसे जमा किया.

दिल्ली धमाके की फंडिंग
DNA मित्रो, कई सालों तक आतंक की साज़िश रचने के बाद क़रीब 3 महीने पहले इन्होंने ब्लास्ट के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू किया था. इस आतंकी मॉड्यूल ने कुल मिलाकर 26 लाख रुपये जमा किए थे. इसमें डॉक्टर अदील अहमद ने 8 लाख रुपये दिए. अदील के भाई डॉक्टर मुज़फ्फर अहमद ने 6 लाख रुपये दिए. ये जो मुज़फ्फर है, ये अभी भी फ़रार चल रहा है. डॉक्टर मुज़म्मिल शकील ने ब्लास्ट के लिए 5 लाख रुपये दिए. फिदायीन हमला करने वाले डॉक्टर उमर ने 2 लाख रुपये दिए और डॉक्टर शाहीन सईद ने 5 लाख रुपये दिए. इस तरह कुल मिलाकर 26 लाख रुपये जमा हुए.

पैसे से हथियार खरीदने का आरोप
यानी सहारनपुर से पकड़े जाने वाले अदील ने सबसे ज़्यादा 8 लाख रुपये दिए थे और फिदायीन हमलावर उमर ने सबसे कम 2 लाख रुपये दिए. पैसा इकट्ठा होने के बाद ब्लास्ट को अंजाम देने का मिशन शुरू किया गया. इसी पैसे से मुज़म्मिल ने कश्मीर के आतंकियों से AK-47 ख़रीदा जिस पर 6.5 लाख रुपये खर्च हुए. बाद में यही AK-47 कश्मीर में डॉक्टर अदील के लॉकर से बरामद हुई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

 

बम बनाने की साजिश का आप
दूसरी तरफ़ पैसे का एक बड़ा हिस्सा उमर के हवाले किया गया ताकि वो बम तैयार कर सके. उमर इंटरनेट पर बम बनाने के वीडियो देखता था और इससे जुड़े आर्टिकल पढ़ता था. इस पैसे से उमर ने 26 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट गुरुग्राम और नूंह से ख़रीदा. इस पर कुल 3 लाख रुपये खर्च हुए. वहीं बम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट दिल्ली के भागीरथ पैलेस और फरीदाबाद के NIT मार्केट से लिए. उमर ने एक डीप फ्रीज़र भी खरीदा था जिसमें केमिकल और विस्फोटक सामग्री स्टोर कर रहा था.

पैसा बना झगड़े की वजह
लेकिन बाद में उमर और मुज़म्मिल के बीच इस पैसे के हिसाब को लेकर झगड़ा शुरू हो गया. पैसों को लेकर दोनों के बीच ये लड़ाई अल फलाह यूनिवर्सिटी में हुई जिसे कई लोगों ने देखा था.
मुज़म्मिल चाहता था कि उमर उसे पूरे पैसे का हिसाब दे. लेकिन उमर ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया.

फिर क्या हुआ?
इस झगड़े को सुलझाने के लिए उमर ने करीब 3 महीने पहले एक Signal ग्रुप बनाया था. इस ग्रुप में मुज़म्मिल, अदील, मुजफ्फर और इरफ़ान को जोड़ा गया लेकिन विवाद फिर भी नहीं सुलझा. इसके बाद मुज़म्मिल ने शर्त रखी कि या तो उमर पैसे वापस करे या फिर IED का सारा सामान मुज़म्मिल को सौंपा जाए

आखिर में दूसरा फैसला लिया गया और IED का सारा सामान मुज़म्मिल को दे दिया गया. यही विस्फोटक मुज़म्मिल की गिरफ़्तारी के बाद बरामद हुआ. इन आतंकियों की साज़िश मल्टी-लोकेशन ब्लास्ट की थी. वो दिल्ली में अलग-अलग लोकेशन पर एक ही समय में धमाका करना चाहते थे. लेकिन गिरफ़्तारी के बाद इनकी ये साज़िश पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई.

(इनपुट-डीएनए)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

DNADNA AnalysisDelhi terror attackDelhi Car Blast

Trending news

अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी
Al Falah University
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी
DNA: उमर और मुजम्मिल, दोस्त से दुश्मन क्यों बने? दिल्ली धमाके की फंडिंग कैसे हुई?
DNA
DNA: उमर और मुजम्मिल, दोस्त से दुश्मन क्यों बने? दिल्ली धमाके की फंडिंग कैसे हुई?
भागवत का हिंदुओं को एक करना कांग्रेस को नहीं आया रास, बोली- गिरा सहनशीलता का स्तर
Mohan Bhagwat
भागवत का हिंदुओं को एक करना कांग्रेस को नहीं आया रास, बोली- गिरा सहनशीलता का स्तर
'भारत के हर कोने में बम फोड़ना चाहते थे आतंकी...' दिल्ली ब्लास्ट पर बोले फडणवीस
Devendra Fadnavis
'भारत के हर कोने में बम फोड़ना चाहते थे आतंकी...' दिल्ली ब्लास्ट पर बोले फडणवीस
'आपने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं...', चुनाव प्रचार के दौरान ये क्या कह गए अजित पवार?
Ajit Pawar
'आपने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं...', चुनाव प्रचार के दौरान ये क्या कह गए अजित पवार?
पूर्व आर्मी चीफ के बाद अब ले. जनरल ढिल्लों का वीडियो भी निकला AI डीपफेक
Dubai Tejas Crash
पूर्व आर्मी चीफ के बाद अब ले. जनरल ढिल्लों का वीडियो भी निकला AI डीपफेक
'BJP-RSS वालों को अपने नेताओं से खतरा', केरल के मंत्री का आरोप; बोले-कर रहे सुसाइड
kerala news in hindi
'BJP-RSS वालों को अपने नेताओं से खतरा', केरल के मंत्री का आरोप; बोले-कर रहे सुसाइड
दिल्ली ब्लास्ट के बाद रडार पर डॉक्टरों के अकाउंट्स, टेरर हैंडलर की प्रॉपर्टी अटैच
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद रडार पर डॉक्टरों के अकाउंट्स, टेरर हैंडलर की प्रॉपर्टी अटैच
Naxal Surrender:हिडमा के करीबी 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर, नक्सल संगठन को बड़ा झटका
Maoist
Naxal Surrender:हिडमा के करीबी 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर, नक्सल संगठन को बड़ा झटका
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर पंजाब में चलेगा रक्तदान अभियान, 25 नवंबर से शुरुआत
Punjab news in hindi
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर पंजाब में चलेगा रक्तदान अभियान, 25 नवंबर से शुरुआत