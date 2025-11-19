DNA: नक्सली हिडमा की मौत पर JNU में निकाला गया विजय जुलूस, क्या ढह रहा है दिल्ली में 'लाल सलाम का ये गढ़?

Victory procession in JNU on the death of Naxalite Hidma: दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जा रहा है कि JNU में लाल-सलाम यानी वामपंथ की कथित झंडाबरदारी अब खत्म हो रही है. इन दावों को समझने के लिए आपको JNU से आई कुछ तस्वीरें बेहद गौर से देखनी चाहिए. JNU परिसर में आज एक विजय यात्रा निकाली गई. इस विजय यात्रा का मकसद उन वीर जवानों का सम्मान करना था जिन्होंने आंध्र प्रदेश में कुख्यात नक्सली माडवी हिडमा का अंत किया था. ये मार्च यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने निकाला.

JNU में दम तोड़ रहा वामपंथ!

इस विजय मार्च को देखकर एक बड़ा तबका हैरान है. JNU में लंबे समय तक वामपंथी विचारधारा का प्रभाव रहा है जिसकी वजह से कुछ मौकों पर यूनिवर्सिटी के अंदर नक्सलवाद का भी समर्थन किया गया था. यूनिवर्सिटी के अंदर नक्सलियों के लिए जश्न भी मनाया जाता था.

वर्ष 2010 में नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में एक CRPF कैंप पर हमला किया था. इस हमले में 76 जवान शहीद हो गए थे. आरोप लगाए गए थे कि इस हमले का जश्न मनाने के लिए JNU के कुछ वामपंथी छात्रों ने एक सभा आयोजित की थी और सभा के दौरान मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की याद में कविताएं भी पढ़ी गई थीं. हालांकि इस घटना को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी लेकिन साल 2010 के बाद से यूनिवर्सिटी के अंदर नक्सलियों का समर्थन करने वाले तत्वों पर निगरानी बढ़ा दी गई थी.

लाल सलाम के गढ़ में कैसे आया बदलाव?

इतिहास और वर्तमान के बीच इस फर्क की वजह से परिसर में निकाली गई विजय यात्रा को लाल सलाम के गढ़ कहे जाने वाले JNU में बड़ा बदलाव करार दिया जा रहा है. JNU में ये बदलाव क्यों आया और बदलाव की ये बयार आगे किस दिशा में बढ़ेगी. ये देखने लायक बात होगी.



किसी भी विश्वविद्यालय में किसी राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव वहां के छात्रों के जरिए ही फैलता है . JNU में वामपंथी विचारधार लंबे वक्त तक हावी रही थी लेकिन 21वीं सदी के आरंभ से JNU में छात्र राजनीति की दशा और दिशा बदलने लगी थी.

पिछले कुछ सालों में घटती चली गई ताकत

वर्ष 2000 में पहली बार ABVP ने JNU छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष का पद जीता था. फिर 2015 और अप्रैल 2025 में ABVP के छात्र नेता छात्रसंघ पैनल के सदस्य बने. हालांकि फिलहाल JNU छात्रसंघ पर पूरी तरह वामपंथी छात्र संगठन ही हावी हैं. लेकिन पिछले कुछ सालों में हुए बदलाव ने वामपंथी विचारधारा के प्रभाव को काफी कम किया है. इसी बदलाव की वजह से बुधवार को JNU से विजय मार्च की तस्वीरें सामने आईं.



वर्ष 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने JNU को अपने शब्दों में परिभाषित किया था. वाजपेयी जी ने कहा था कि JNU देश विरोधी तत्वों का गढ़ नहीं है बल्कि राष्ट्रवादी सोच का केंद्र है. आज JNU में वीर जवानों का सम्मान और भारत विरोधी नक्सलवाद के खिलाफ उठी ये आवाजें...अटल जी के कथन को सत्य साबित करती हैं.