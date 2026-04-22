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DNA: बंगाल के सियासी रण का पहला चरण, चुनाव में क्या-क्या बदला देखेंगे मतदाता; EC ने क्यों की सबसे अलग तैयारी?

पश्चिम बंगाल में गुरुवार यानी 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है. इसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं. राज्य के 152 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी. चुनाव आयोग ने इस मतदान को लेकर कई नए प्रयोग किए हैं. राज्य में चुनाव कुल दो चरणों में होंगे. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 22, 2026, 11:25 PM IST
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DNA: बंगाल के सियासी रण का पहला चरण, चुनाव में क्या-क्या बदला देखेंगे मतदाता; EC ने क्यों की सबसे अलग तैयारी?

DNA: 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू होने वाली है. पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान होगा. आज हम आपको उन नए प्रयोगों के बारे में बताने वाले हैं, जो इस चुनाव में पहली बार हो रहे हैं. सबसे बड़ा बदलाव तो चुनाव के चरणों में ही है. 2021 में जो चुनाव 8 चरणों में और 56 दिनों तक चला था. उसे इस बार सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सिर्फ 2 चरण में हो रहे हैं.

चुनाव आयोग इस बार पहली बार AI Eyes यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है. चुनाव आयोग ने इस बार त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है. कोलकाता में एक मेगा स्टेट कंट्रोल रूम बनाया गया है. इसके अलावा, हर जिले के मुख्यालय में एक-एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम काम कर रहा है.

23 जिलों में बने कंट्रोल रूम 

बंगाल के 23 जिलों में कुल 24 मुख्य कंट्रोल रूम सीधे इस निगरानी से जुड़े हैं. मुख्य कंट्रोल रूम में लगभग 100 से 150 हाई-डेफिनिशन मॉनिटर्स लगाए गए हैं. हर बूथ की लाइव वेबकास्टिंग को AI सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है. इससे भीड़ के व्यवहार या किसी भी संदिग्ध हलचल को भांपते ही तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देगा. जिससे चुनाव में हिंसा या धांधली की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी. तकनीक के मोर्चे पर चुनाव आयोग इस बार रियल-टाइम निगरानी पर जोर दे रहा है. बूथ लेवल की लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था से दिल्ली में बैठे चुनाव अधिकारी हर हलचल को सीधे देख सकेंगे.

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केंद्रीय बल तैनात किए गए 

ऐसा पहली बार है जब सिर्फ दो चरणों के चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की 2 हजार 407 कंपनियां तैनात की गई हैं. जबकि 2021 के 8 चरणों वाले चुनाव में कुल 1 हजार 71 कंपनियां तैनात थीं. यह सुरक्षा व्यवस्था इसलिए भी खास है क्योंकि चुनाव के बाद भी करीब 700 कंपनियां राज्य में ही रहेंगी ताकि चुनाव बाद होने वाली हिंसा को रोका जा सके.

मतदाताओं की सुविधाओं का रखा गया ध्यान

बंगाल के इस चुनाव में मतदाताओं की सुविधा का भी विशेष ख्याल रखा गया है. वोटरों की सुविधा के लिए बंगाल में पहली बार स्मार्ट वोटर स्लिप दी जा रही है. इस पर एक QR कोड होगा. इसे स्कैन करते ही आपका नाम, बूथ और सीरियल नंबर तुरंत सामने आ जाएगा. तकनीक का यह इस्तेमाल न सिर्फ आपका समय बचाएगा, बल्कि बूथों पर होने वाली अफरा-तफरी को भी रोक देगा. इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट और ट्रायल के तौर पर मध्य प्रदेश और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में क्यूआर पर्ची का इस्तेमाल किया गया था. लेकिन बंगाल में इसे बेहतर तरीके से लागू किया गया है.

वहीं महिला वोटरों की ताकत को देखते हुए इस बार पिंक बूथ का रिकॉर्ड विस्तार किया गया है. राज्य के 10 हजार 300 से ज्यादा बूथों पर तैनात अफसर से लेकर सुरक्षाकर्मी तक, सब महिलाएं ही होंगी. पिछली बार के मुकाबले यह संख्या बहुत ज्यादा है. इसका मकसद है कि महिलाएं बिना किसी डर या हिचकिचाहट के, एक सुरक्षित माहौल में जाकर अपना वोट डाल सकें. साथ ही, 74 बूथ ऐसे भी बनाए गए हैं जिनका प्रबंधन दिव्यांगों की देख रेख में हो रहा है.

बंगाल में 96 घंटे का ड्राई डे

इसके अलावा चुनाव के दौरान 96 घंटे का ड्राई-डे देश के किसी भी राज्य में लागू सबसे लंबे प्रतिबंधों में से एक है.अभी तक किसी भी चुनाव में यह रोक 48 घंटों का ही होता था. शराब पर इतने लंबे समय की पाबंदी का सीधा मतलब है. 

इसका सीधा मकसद वोट के बदले शराब वाली अनैतिक प्रथा को रोकना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है.यही नहीं वोटिंग से चार दिन पहले ही बाइक रैलियों पर पूरी तरह रोक है. बंगाल में बाइक गैंग के जरिए वोटरों को डराने का पुराना चलन रहा है. इसे रोकने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है. 

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About the Author
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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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