DNA: 61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान? वो बड़ी वजहें, जिन्होंने लोगों की बढ़ा दी है मुसीबतें
DNA: 61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान? वो बड़ी वजहें, जिन्होंने लोगों की बढ़ा दी है मुसीबतें

DNA on Rajasthan Flood Reason: राजस्थान के करीब 61 फीसदी हिस्से में रेत ही रेत है. इसके बावजूद राज्य का बड़ा हिस्सा पिछले कुछ सालों से लगातार बाढ़ की चपेट में आ रहा है. आखिर ऐसी कौन सी वजहें हैं, जिसने राज्य में अचानक प्रकृति का रूप बदलकर रख दिया है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 26, 2025, 04:02 AM IST
DNA: 61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान? वो बड़ी वजहें, जिन्होंने लोगों की बढ़ा दी है मुसीबतें

Reasons for Flood Like Situation in Rajasthan: अगर कहीं भी राजस्थान का जिक्र होता है तो राजसी किलों, महलों और राज-रजवाड़ों के अलावा जो दिमाग में सबसे पहले आता है वो है रेगिस्तान. रेगिस्तान के लिए एक सोच है कि वहां सूखा होगा. कम बारिश होगी. और अत्यधिक गर्मी होगी. मगर अब ये मौसमी सोच बदलने लगी है क्योंकि राजस्थान का रेगिस्तान अब पानी में डूब रहा है. कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है. लोग परेशान हैं. 

अचानक बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?

क्या आपने सोचा है कि रेत वाला राजस्थान अचानक पानी में क्यों डूबने लगा है? जिस बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में गर्मी रिकॉर्ड बनाती थी..वहां बाढ़ और बारिश क्यों तबाही मचा रही है? और अगर रेगिस्तान डूब सकता है तो फिर मैदान का क्या होगा? आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे.

उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि राजस्थान में बारिश ने 69 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 2024 में राजस्थान में औसत से 156 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई थी. 2025 के जुलाई तक 177 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई. और अभी अगस्त में भी लगातार बारिश हो रही है. इस साल दौसा में 1410 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो दिल्ली की औसत बारिश से 75 प्रतिशत ज्यादा है. राजस्थान के 18 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं. 30 में से 22 जिले सीधे मॉनसून से प्रभावित हैं.

मुश्किलें सिर्फ इतनी भर नहीं है. अगले 72 घंटे में भारी बारिश की आशंका जताई गई है. ये चेतावनी रेगिस्तानी इलाकों के लिए भी है. मतलब जहां पहले सूखे के लिए अलर्ट जारी होता था, वहां बाढ़ की चेतावनी जारी की जा रही है.

राज्य के 61 फीसदी हिस्से रेतीले

राजस्थान के 61 फीसदी हिस्सों में रेत है. जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, बीकानेर,जोधपुर, नागौर, चुरू पूरी तरह से रेगिस्तानी जिले हैं. जबकि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का कुछ हिस्सा भी रेगिस्तान में आता है. इस बार इन जिलों में डेढ़ सौ से ढाई सौ प्रतिशत तक ज्यादा बारिश हुई है. लिहाजा बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. मरुस्थलीय राजस्थान में बारिश की मात्रा और तीव्रता दोनों बढ़ी है. इसके पीछे की वजह जानने से पहले आपको एक रिपोर्ट देखनी चाहिए कि कैसे मरुधरा डूबा हुआ है.

लबालब पानी से भरा ये दृश्य है रेगिस्तानी जिला जोधपुर का. जहां बेहिसाब बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ है. ऐसा लग रहा है जैसे सड़क नदी में परिवर्तित हो चुकी है. पानी की धार इतनी तेज़ है कि पूछिए मत. कहीं बाइक बहकर किनारे लग चुकी है. कहीं ऑटो आधा डूबा हुआ है. लोग उसे पकड़े हए हैं ताकि वो भी पानी में बह ना जाए.

तेज़ और लगातार बारिश की वजह से जमीन धंस गई. बाउंड्री वॉल और गेट दोनों टूटकर पानी में चले गए. गनीमत रही कि वहां खड़े शख्स को कुछ नहीं हुआ. अब जरा ये रेगिस्तान जिले चुरू की तस्वीर देखिए. यहां भी लगातार हुई बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ है. पूरे गांव में यूं ही पानी भरा हुआ है.

भारी बारिश से सवाई माधोपुर बेहाल

सबसे ज्यादा विकराल काल है सवाई माधोपुर के लिए. जहां बाढ़ जैसे हालात हैं. लोगों के घरों में पानी घुस चुका है. शहर की 6 से ज्यादा कॉलोनियों के 200 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया. ऐसे में लोग बचने के लिए घर की छतों पर चढ़ गए.  तेज बारिश के चलते पटरियां डूब गई. इसकी वजह से सिग्नल सिस्टम फेल हो गया. ऐसे में जयपुर-दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई है. बांध ओवरफ्लो होने की वजह से 50 फीट से ज्यादा ज़मीन धंस गई.

टोंक में सड़कों पर गर्दन तक पानी है. लोग तैरकार सड़क पार कर रहे हैं. तीन दिनों से रुक रूक कर बारिश की वजह से स्थिति ज्यादा विकराल हो चुकी है. इसी तरह  धौलपुर में डैम खतरे के निशान पर ऊपर बह रहा है. बाढ़ की आशंकाएं आकार ले रही है. लोग त्राहिमाम कर रहे हैं.

जिसने भी पानी से भरी सड़क को पार करने की जुर्रत की. पानी उसे तेज़ धार में बहा ले गई. वहां पर कुछ लोग मौजूद थे. उसे बाहर निकालने की कोशिश की. गाड़ी में रस्सी बांधकर उसमें जो सवार थे उन्हें बाहर खींचने की कोशिश की. मगर पानी की रफ्तार उसपर भारी पड़ रहा था.

बांसवाड़ा में मंदिर हुआ जलमग्न

बांसवाड़ में तो संगमेश्वर महादेव का मंदिर जलमग्न हो चुका है. शिवलिंग पानी के नीचे है. लोग नाव पर सवार होकर पूजा करने जा रहे हैं. भक्त नाव में सवार होकर मंदिर में आरती करने के लिए पहुंचे. भक्तों में मंदिर की छत पर पूजा और आरती की है.

 असल में राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है. यही वजह है कि तमाम नदियां भरी हुई है. बांसवाड़ा के आसपास की नदी उफान पर है. और पानी शहर के अंदर पहुंच चुका है. जयपुर, दौसा और नागौर समेत कई अन्य जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं. NDRF और SDRF की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं.

कुल मिलाकर समूचे राजस्थान में स्थिति विकराल है. लोग परेशान हैं. मगर सबसे चौंकाने वाले हालात रेगिस्तान के हैं, जहां पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है. यानी वहां ज्यादा बारिश अब न्यू नॉर्मल है.

2020 के बाद से लगातार बढ़ रही बारिश

रेगिस्तान में 2020 के बाद से 38 से 45 प्रतिशत तक ज्यादा वर्षा हुई है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक जैसलमेर और बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी इलाके में जहां पहले 200 से 300 मिलीमीटर बारिश होती थी, वहां अब 600 से 800 मिलीमीटर तक बारिश हो रही है. जैसलमेर जो कभी वर्षा से अछूता रहता था, वहां पर 248 प्रतिशत ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है.

स्थिति ये है कि थार का सबसे शुष्क हिस्सा भी अब हरे रंग से भर रहा है. जहां लोग कभी पानी के बूंदों के लिए तरसते थे, वहां बारिश ने जन जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. लेकिन ये यूं ही नहीं हुआ है. इसकी वजहें भी आपको जाननी चाहिए.

राजस्थान में अधिक बारिश के न्यू नॉर्मल होने की पहली वजह ग्लोबल वॉर्मिंग हैं. क्योंकि तापमान बढ़ने से हवा में नमी की मात्रा बढ़ती है तो अचानक जोर की बारिश होने लगती है. दूसरी वजह मॉनसून का पश्चिम की ओर झुकाव है, जिससे राजस्थान, एमपी और गुजरात में ज्यादा बारिश हो रही है. और तीसरा कारण स्थानीय स्तर का बदलाव है, जिससे ज्यादा बारिश हो रही है.

ज्यादा पानी के स्टोरेज की व्यवस्था नहीं

जो सबसे ज्यादा असर कर रहा है, वो है बंगाल की खाड़ी का लो प्रेशर एरिया. असल में, भारत में मॉनसून की दो शाखाएं होती हैं. अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा. बंगाल की खाड़ी नमी से भरी हवाएँ लाती है, जो पूर्वी भारत से शुरू होकर उत्तर-पश्चिम की ओर राजस्थान तक पहुंचती हैं. जब ये हवाएं हिमालय से टकराती हैं, तो वे ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर बारिश का कारण बनती हैं. बंगाल की खाड़ी से निकली नमी भरी हवाएं पहले पूरब की ओर बहती थी, जिससे बिहार, असम, ओडिशा की ओर ज्यादा बारिश होती थी. मगर पिछले 6-7 सालों में इसने अपना पैटर्न बदला है.

अब ये पश्चिम की दिशा में बह रही है. यही वजह है कि राजस्थान में बहुत अधिक बारिश हो रही है. पहले 15 से 20 दिन बारिश होती थी, लेकिन अब लगातार 2 महीने तक बारिश होती है.  

राजस्थान में ज्यादा बारिश होते ही बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है. इसकी वजह पानी के स्टोरेज की बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है. राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में नदियां भी कम है. खासकर रेगिस्तानी इलाकों में बारहमासी नदियों की कमी है. यही वजह है कि थोड़ी अधिक बारिश होते ही बाढ़ जैसी स्थिति बनती जाती है. राजस्थान के रेगिस्तान में अधिक बारिश और बाढ़ जलवायु परिवर्तन की चेतावनी बन चुकी है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

