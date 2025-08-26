DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात

DNA Analysis: अमेरिकी टैरिफ भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है और इससे निपटने के लिए दिल्ली में हाईलेवल मीटिंग चल रही है. वित्त विभाग मंथन कर रहा है कि कैसे इस चुनौती से पार पाया जाए. आज आपको ये भी जानना चाहिए भारत सरकार ने ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या तैयारी की है. यानि निर्यातकों को राहत देने का फैसला किया जा सकता है. इस पर मंथन जारी है. बहुत जल्द इसके एलान की संभावना भी है इसके अलावा वैकल्पिक बाजारों की तलाश भी जारी है लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा. यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते को भी जमीन पर उतारने में अभी वक्त लगेगा लेकिन सरकार ने घरेलू मोर्चे पर दो बड़े काम किए हैं.

पहला RBI यानि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने फरवरी से अब तक Repo Rate में 100 आधार अंक की कटौती की है. जिससे बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी बनी रहे और बाहरी झटके के समय अर्थव्यवस्था को सहारा दिया जा सके. इसके अलावा सरकार जीएसटी दरों में बदलाव करके फेस्टिव सीजन में कई सेक्टरों में डिमांड और सेल्स को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है लेकिन क्या ये तैयारी भारत को ट्रंप के टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए काफी है? आज हम इसका विश्लेषण भी करेंगे.

केंद्र सरकार GST के मौजूदा स्ट्रक्चर को सरल करने के लिए दो स्लैब 5% और 18% लागू करने का प्रस्ताव ला रही है. वहीं लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे. अभी GST के 4 स्लैब- 5%, 12%, 18%, और 28% हैं लेकिन बदलाव पर फाइनल फैसला जीएसटी काउंसिल की सितंबर के पहले सप्ताह में होने वाली बैठक में लिया जाएगा और अगर केंद्र और राज्यों के बीच इस बैठक में सहमति बन जाती है तो इसे 22 सितंबर से लागू भी किया जा सकता है हालांकि सरकार की तरफ से ये नहीं बताया गया कि कौन सी चीज़ किस दायरे में रखी जाएगी लेकिन सूत्रों के हिसाब से जो जानकारियां मिल रही हैं.

उसके मुताबिक सारे फूड व टेक्सटाइल आइटम्स को 5% जीएसटी स्लैब में लाया जाएगा, यानि कपड़ा और खाना सस्ता हो जाएगा. सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करने पर विचार किया जा रहा है जिससे कंस्ट्रक्टशन और घरों की कीमत कम हो सकती है. सैलून या ब्यूटी पार्लर जैसी आम लोगों से जुड़ी सेवाओं पर जीएसटी 18% से कम करके 5% किया जा सकता है, इसका मतलब साफ है, ये सर्विस भी सस्ती हो जाएगी. लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी हटाने पर चर्चा हो रही है यानि 18 परसेंट जीएसटी कम हुई. तो 20 हजार रुपये का प्रीमियम पर 3,600 रुपये का फायदा होगा.

लेकिन इसके लिए राज्यों को भी सहमति देनी होगी और बगैर राज्यों की सहमति से सरकार इसे लागू नहीं कर सकती है यानि इसके लिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का इंतजार करना होगा. अब सवाल ये उठता है सरकार अगर जीएसटी कम कर देगी और टैक्स कलेक्शन कम होगा तो इसकी भरपाई कैसे की जाएगी. अगर टैक्स रेट घटने से चीज़ें सस्ती होती हैं तो डिमांड बढ़ती है. सरकार की योजना ऐसे ही भरपाई करने की है. जैसे कपड़े पर 12% जीएसटी को 5% करने से रेट कम हो जाएगा लेकिन खरीदारी 20 से 25% बढ़ जाएगी तो जीएसटी कलेक्शन स्थिर रह सकता है.

28% स्लैब सिर्फ लक्ज़री और तम्बाकू, पान मसाला, गुटखा जैसे प्रोडक्ट पर रहेगा. इनसे कलेक्शन जारी रहेगा और घाटा संतुलित हो सकता है. इसके अलावा सरकार दूसरे टैक्स जैसे पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज, इंपोर्ट ड्यूटी, कॉरपोरेट टैक्स से अतिरिक्त कलेक्शन कर सकती है लेकिन बड़ा सवाल यही है क्या ऐसे घरेलू मांग को बढ़ाकर अमेरिका के टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सकती है. इस पर आज आपको आर्थिक मामलों के जानकार को सुनना चाहिए.

इसका मतलब साफ है ट्रंप टैरिफ भारत की मुश्किलें बढ़ाएगा और इससे निपटने के लिए अभी और भी उपायों की जरूरत पड़ेगी. सरकार ने भी कहा है परेशानियां बढ़ सकती हैं लेकिन किसानों और छोटे व्यापारियों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा. सरका इस टैरिफ से निपटने के विकल्पों को तलाश कर रही है और बहुत जल्द इससे निपटने के उपायों की घोषणा किए जाने की संभावनाएं हैं.