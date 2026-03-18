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DNA: US का नागरिक गिरफ्तार, मणिपुर हिंसा में 'हाथ'? अमेरिकी मैथ्यू वॉनडाइक का क्या है आतंक से कनेक्शन

भारतीय जांच एजेंसियों ने एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है. एजेंसियों को संदेह है कि मैथ्यू वॉनडाइक नाम का यह व्यक्ति भारत में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में था. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 18, 2026, 11:39 PM IST
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DNA: US का नागरिक गिरफ्तार, मणिपुर हिंसा में 'हाथ'? अमेरिकी मैथ्यू वॉनडाइक का क्या है आतंक से कनेक्शन

DNA Analysis: जांच एजेंसियों ने एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है. एजेंसियों को आशंका है कि मैथ्यू वॉनडाइक नाम का ये व्यक्ति भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश कर रहा था. सबसे पहले हम आपको इस मैथ्यू वॉनडाइक की गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी बताने जा रहे हैं, ताकि आप साजिश की आशंका को बेहतर तरीके से समझ सकें.

मैथ्यू वॉनडाइक को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है. शक है कि मैथ्यू पूर्वोत्तर में उग्रवादी गुटों को मदद पहुंचा रहा था. एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुटों को ड्रोन चलाने और ड्रोन से हमलों की ट्रेनिंग देने में मैथ्यू वॉनडाइक का हाथ रहा है. मैथ्यू वॉनडाइक के साथ ही एजेंसियों ने यूक्रेन के कुछ नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है. ये यूक्रेनी नागरिक भी मैथ्यू के नेटवर्क का हिस्सा बताए जा रहे हैं.

माना जाता है पैसा लेकर मिलिट्री ट्रेनिंग देने वाला एक्सपर्ट

मैथ्यू वॉनडाइक को भाड़े का मिलिट्री ट्रेनर यानी पैसा लेकर मिलिट्री ट्रेनिंग देने वाला एक्सपर्ट माना जाता है. जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक, मैथ्यू को गुरिल्ला युद्ध यानी छिपकर हमला करने और बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की ट्रेनिंग देने में भी महारत हासिल है. इस शख्स का नाम पहली बार लीबिया के गृहयुद्ध के दौरान सामने आया था.

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भारतीय जांच एजेंसियों को मिली मैथ्यू की रिकॉर्डिंग्स

वॉनडाइक के बारे में कहा जाता है कि उसके लीबिया के हथियारबंद लड़ाकों से संपर्क थे. जब गृहयुद्ध शुरू हुआ तो मैथ्यू विद्रोही गुटों के साथ जुड़ गया. युद्ध में शामिल होने की वजह से उसे 6 महीने तक लीबिया की एक जेल में रखा गया था. युद्ध खत्म होने के बाद वो दोबारा अमेरिका लौट आया था. भारतीय जांच एजेंसियों को मैथ्यू की कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मिली हैं जिनमें वो विद्रोही गुटों के साथ जुड़ने की हिमायत कर रहा है. इन रिकॉर्डिंग्स के आधार पर जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.

मैथ्यू के साथ यूक्रेनी नागरिक भी गिरफ्तार 

मैथ्यू के साथ जो यूक्रेनी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं वो पिछले साल दिसंबर के महीने में भारत आए थे. ये आरोपी पहले UAE पहुंचे थे. UAE से ये दिल्ली आए और फिर मिजोरम से होते हुए म्यांमार के चिन प्रांत में पहुंच गए. म्यांमार का चिन प्रांत वही इलाका है जहां पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुटों के अड्डे हैं. जब ये यूक्रेनी नागरिक भारत से वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे तब इन्हें धर दबोचा गया. अब एजेंसियां इन सभी किरदारों का इतिहास और इनके इरादों को खंगाल रही हैं ताकि देश में अस्थिरता फैलाने वाली आशंका का सच सामने आ सके.

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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