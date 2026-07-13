/DNA: ट्रेन में रुद्राभिषेक पर क्यों मचा बवाल? रेलवे ने नियम दिखाकर सोशल मीडिया के दावों का दिया जवाब

सच यह है कि बौद्धिक बेईमानों की आंखों पर सुविधा का चश्मा होता है. उन्हें देश के नियम नहीं, सिर्फ अपना एजेंडा दिखाई देता है. ट्रेन में पूजा-पाठ से आहत संकीर्ण मानसिकता वालों को भी सिर्फ नमाज़ वाला एजेंडा ही दिखाई पड़ रहा है. अगर ऐसा नहीं है, तो वे ट्रेन के अंदर पूजा से बेचैन होने के बजाय ट्रेन की संपत्ति चोरी होने पर परेशान होते. वे इस बात से आहत होते कि किसने चार सालों में ट्रेन के अंदर से सवा करोड़ रुपये के सामान गायब कर दिए. क्योंकि भारतीय रेलवे के एसी कोच से तौलिया, चादर और कंबल चोरी होने को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. एक आरटीआई में यह पता चला है कि जनवरी 2022 से मई 2026 के बीच भारतीय रेलवे के एसी कोच से 1 करोड़ 27 लाख रुपये से अधिक मूल्य का बेडरोल का सामान चोरी या गायब हुआ है. बड़े पैमाने पर हुई इस चोरी के कारण बेडरोल का ठेका लेने वाले कॉन्ट्रैक्टरों और रेलवे को लगभग 104 करोड़ 51 लाख रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ा है. आंकड़ों के मुताबिक, यात्री सबसे ज्यादा छोटे तौलिए चुराते हैं. पिछले चार वर्षों में 46 लाख 54 हजार तौलिए चोरी हुए हैं. दिल्ली, रांची और मुंबई डिवीजन में सबसे ज्यादा तौलिए गायब हुए हैं.