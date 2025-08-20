DNA: गैरों का सम्मान..राष्ट्र-नायकों का अपमान! केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश

DNA on Netaji Subhash Chandra Bose: नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसा नाम है, जिनका नाम जुबान पर आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं. उन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी. लेकिन उन्हीं राष्ट्र नायक को अब केरल में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.
Trending Photos
DNA Analysis Netaji Subhash Chandra Bose in Kerala: 'तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा'. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये नारा देश के युवाओं और आजादी के दीवानों का राष्ट्रीय मंत्र था. लेकिन हमारे देश में एक ऐसी सोच भी है जो नेताजी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश कर रही है. केरल में चौथी क्लास की किताब के ड्राफ्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े अध्याय में तमाम बातों के बीच कुछ ऐसा लिखा गया जो हमारे राष्ट्र नायकों के सम्मान पर कालिख पोतने का काम करता है.
केरल की वामपंथी सरकार की करतूत
इस किताब में लिखा गया कि नेताजी ब्रिटिश शासन के डर से जर्मनी भाग गए थे. ये शब्द, किसी ब्रिटिश इतिहासकार के नहीं हैं. ये शब्द किसी विदेशी थिंकटैंक या विचारक के नहीं है. ये शब्द भारत के राज्य केरल के स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में बैठे कथित विद्वानों के हैं. ये शब्द उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हैं जिन्हें ब्रिटेन अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था. विदेशी विचारों से दूषित इस सोच के विश्लेषण के पहले हम आपको नेताजी के जर्मनी जाने का सच भी बताना चाहेंगे.
नेताजी वर्ष 1941 में जर्मनी गए थे. वो ब्रिटिश हाउस अरेस्ट से निकल कर जर्मनी गए थे. गोमा, पेशावर, काबुल, मास्को होते हुए नेताजी जर्मनी पहुंचे थे. नेताजी का जर्मनी जाने का मकसद भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशी सैन्य सहयोग जुटाना था.
इसके लिए नेताजी ने जर्मनी ने Free India Center की स्थापना की.
नेताजी के लिए तुच्छ सोच रखनेवालों को आज रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने अपनी पुस्तक बोस: एन इंडियन समुराई में जो लिखा है उसे जरूर पढ़ना चाहिए. जनरल जीडी बख्शी ने पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल न्यायमूर्ति पीबी चक्रवर्ती के बीच हुई बातचीत का उद्धरण देते हुए अपनी पुस्तक में लिखा है कि एटली ने बताया था कि नेताजी की सैन्य गतिविधियों के कारण भारतीय सेना और नौसेना के जवानों में ब्रिटिश राज के प्रति निष्ठा कम हो गई थी. अंग्रेजों के भारत छोड़ने का कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बड़ा प्रभाव था.
पाठ्य पुस्तकों में लिखवाई अभद्र टिप्पणी
क्लेमेंट एटली के ब्रिटेन के पीएम रहते ही भारत को आजादी मिली थी. अब सोचिए वे कौन लोग हैं जो हमारे राष्ट्रनायकों की छवि को धूमिल करना चाहते हैं. जो इतिहास के तथ्यों में अपनी दूषित सोच की मिलावट करना चाहते हैं. आखिर इस सोच के पीछे कौन सा इकोसिस्टम काम करता है. आज हम इस पूरे इकोसिस्टम का विश्लेषण करेंगे.
जब नेताजी को लेकर लिखी गई इस आपत्तिजनक और शर्मसार करने वाली टिप्पणी पर विवाद हुआ तो केरल की लेफ्ट सरकार तत्काल गलती सुधार की मुद्रा में आ गई. लेफ्ट सरकार ने तत्काल विवादित पुस्तक में सुधार कराया और नया संशोधित संस्करण आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया. मामले की जांच के आदेश दिए गए. साथ ही गलती के लिए जिम्मेदार पैनल सदस्यों के आगे पढ़ाने पर रोक लगाई गई.
अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति और महान विचारक अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जिस राष्ट्र में अपने नायकों का सम्मान नहीं है, वह जल्द ही खुद को बर्बाद कर लेगा. सोचिए केरल की सरकार, केरल की सरकार का बोर्ड हमारे राष्ट्र नायकों के लिए कैसी निकृष्ट सोच रखता है. हालांकि राष्ट्रवादियों ने जब नाराजगी जताई और सवाल उठाए तो केरल सरकार ने गलती मान ली. गलती में सुधार भी कर दिया गया. लेकिन सवाल सिर्फ गलती का नहीं है. क्योंकि ये मामूली गलती नहीं ये अपराध है. ये हमारे राष्ट्र नायक को अपमानित करनेवाला अपराध है. इसलिए सवाल उस सोच पर है जो ये लिखती है कि नेताजी अंग्रेजों से डर गए थे.
केरल में हो रही वैचारिक हिंसा
यहां हम आपको कुछ महीने पहले बांग्लादेश में हुई वैचारिक हिंसा की याद भी दिलाना चाहेंगे. बांग्लादेश में जब वैचारिक कट्टरपंथियों की सरकार आई तो उन्होंने राष्ट्रपिता कहे जानेवाले मुजीब उर रहमान की प्रतिमाओं को खंडित किया. उनसे जुड़ी हर यादगार को धूल में मिला दिया. ये कट्टरपंथियों की वैचारिक हिंसा थी.
केरल में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश हो रही थी..लेकिन इसके लिए लाठी-डंडे नहीं चलाए गए. तलवारें नहीं उठाई गईं. बंदूक नहीं लहराई गईं. यहां. वैचारिक हिंसा फैलाई जा रही थी. लेकिन ये कोशिश नाकाम कर दी गई और केरल की वामपंथी सरकार को एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा.
यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि ब्रिटिश अधिकारी और इतिहासकार फिलिप मेसन ने नेताजी को भारत का सबसे अजेय क्रांतिकारी कहा है. सोचिए जिन्हें ब्रिटिश इतिहासकार भी अजेय योद्धा मानते हैं, उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग केरल सरकार की तरफ से प्रकाशित किताब में किया गया वो कैसी सोच है.
विदेशी विचारधारा से लेती है प्रेरणा
आज उस सोच को समझना जरूरी है जो भारतीय राष्ट्र नायकों के बारे में तुच्छ सोच रखती है. केरल में वामपंथी यानी लेफ्ट गठबंधन की सरकार है. जिस संस्था ने किताब छापी थी वो सरकारी संस्था है. यानी वहां भी वामपंथी विचारधारा का वर्चस्व होगा तो नेताजी को अपमानित करनेवाली, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करनेवाली इस गलती के पीछे लेफ्ट वाली सोच है.
ये वही सोच है जो मार्क्स और लेनिन की विदेशी विचारधारा से ऊर्जा लेती है और भारतीय राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े प्रतीकों को अपमानित करती हैं. आज आपको ये जानना चाहिए की विदेशी भावभूमि से विचार ग्रहण करनेवाली वामपंथी विचारधारा विदेशी प्रतीकों को अपना आदर्श मानती हैं. वामपंथी विचारधारा का एक पूरा इकोसिस्टम है. इस इकोसिस्टम में नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं और उनके वैचारिक अनुचर भी हैं.
स्वतंत्रता दी नहीं जाती, उसे हासिल करना पड़ता है ये कहने और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेफ्ट इकोसिस्टम के लिए आदर्श नहीं है. इनके लिए आदर्श हैं कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ जैसे विदेशी नायक. मित्रों, लेफ्ट इकोसिस्टम की सभा, सेमिनार, राजनीतिक विमर्श में इन्हीं विदेशी नायकों के चित्र सजे रहते हैं.
लेफ्ट इकोसिस्टम अपने इन्हीं विदेशी नायकों का गुणगान करता है और उन्हें सबसे महान घोषित करता है.
विदेशी वामपंथी नेताओं का काला इतिहास
आज हम आपको बताना चाहेंगे कि लेफ्ट इकोसिस्टम जिन विदेशी नेताओं को भारतीय नायकों की जगह प्रतिष्ठित करना चाहता है उन पर इतिहासकार भी सवाल उठाते रहे हैं. DNA मित्रों, लेफ्ट के सबसे बड़े नायक लेनिन पर सोवियत संघ में क्रांति के बाद गुप्त पुलिस के जरिए राज्य के दुश्मनों यानी अपनी सरकार के दुश्मनों की सामूहिक हत्या का आरोप लगता है.
लेनिन पर विद्रोही किसानों के आंदोलन को बेरहमी से कुचलने का आरोप भी लगता है. स्टालिन पर अपनी ही पार्टी के नेताओं, सैन्य अधिकारियों और आम नागरिकों पर राजद्रोह का आरोप लगाकर सामूहिक हत्याएँ करने का आरोप लगता है. स्टालिन पर श्रम शिविरों में लाखों लोगों को जबरन कैद करने का आरोप लगता है.
लेफ्ट के सबसे बड़े नायकों में शामिल माओ जेदोंग पर सांस्कृतिक क्रांति और पुरानी सोच को मिटाने के नाम पर लाखों बुद्धिजीवियों, छात्रों और कलाकारों को प्रताड़ित करने और उनकी हत्या कराने का आरोप लगता है.
नेताजी का कद छोटा करने की साजिश
लेफ्ट वाली सोच जिन्हें अपना नायक मानती है, स्वतंत्र इतिहासकार उन्हें तानाशाह और अत्याचारी कहते हैं. हालांकि ये बहस का विषय है. हमने सिर्फ एक दूसरे नजरिए की बात की है. मित्रों नेताजी को लेकर लेफ्ट इकोसिस्टम की छोटी और तुच्छ सोच का एक ऐतिहासिक कनेक्शन भी आज हम आपको जरूर शेयर करना चाहेंगे. जब दूसरा विश्वयुद्ध चल रहा था, तब
नेताजी भारत की स्वतंत्रता के लिए जर्मनी से समर्थन मांग रहे थे.
जबकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और लेफ्ट विचारक ब्रिटिश सरकार का समर्थन कर रहे थे. ऐसा इसलिए था क्योंकि जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया था. सोवियत संघ युद्ध में ब्रिटेन के साथ था, इसलिए भारत को गुलाम बनानेवाली ब्रिटिश सरकार वामपंथियों को प्रिय थी. यानी नेताजी भारत की आजादी चाहते थे. वहीं लेफ्ट सोवियत संघ की सुरक्षा चाहता था.
इसलिए देश का लेफ्ट इकोसिस्टम आज भी नेताजी का कद छोटा करने की साजिश रचता रहता है. यहां हम लेफ्ट वाली विदेशी और दूषित सोच से ग्रसित लोगों को बताना चाहेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने
भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिन्द फौज की स्थापना की. यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए पहला संगठित सैन्य अभियान था.
बनाई थी स्वतंत्र भारत की पहली सरकार
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार स्वतंत्र भारत की सरकार बनाई. इस सरकार को जापान, जर्मनी, इटली और कई एशियाई देशों ने मान्यता दी थी. 1946 में नेताजी ने अंडमान-निकोबार द्वीप पर ध्वज फहराकर इसे स्वतंत्र भारत का पहला "मुक्त भूभाग" घोषित किया. यह स्वतंत्र भारत पर पहला "प्रतीकात्मक शासन" था. नेताजी ने पहली बार महिलाओं को युद्ध में शामिल करने के लिए "झाँसी की रानी रेजिमेंट" बनाई.
नेताजी ने आज़ादी की लड़ाई में पहली बार अंग्रेज़ों की राजधानी दिल्ली को सीधा लक्ष्य करके दिल्ली चलो का नारा दिया. यानी नेताजी के पास स्वतंत्र भारत का विचार ही नहीं उस विचार को विस्तार देने की कार्ययोजना भी थी. लेकिन विदेशी जमीन से अपना नायक चुनने वाले लेफ्ट की दकियानूसी सोच नेताजी को समझने में अक्षम है. विदेशी नजरिए से भारतीय स्वतंत्रा संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों का मूल्यांकन करनेवाली लेफ्ट की सोच बेहद संकुचित है. शायद इसलिए जिस जमीन यानी सोवियत संघ में ये सोच जन्मी, वहां से भी अब ये खत्म हो चुकी है.
इसी पिछड़ी और खत्म हो चुकी सोच को आज भी हमारे देश में लेफ्ट इकोसिस्टम अपने सीने से लगाए हुए है. आज लेफ्ट इकोसिस्टम से कहेंगे कि भारत को समझने को उनका वैचारिक चश्मा पुराना और आउटडेटेड हो चुका है. अब इन्हें अपडेट होना चाहिए और ''It is blood alone that can pay the price of freedom. जैसे क्रांतिकारी विचार रखनेवाले और उस विचार को जीनेवाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नए सिरे से समझना चाहिए.
आज तक रहस्य बनी है नेताजी की मौत
यहां हम आपको कुछ महीने पहले बांग्लादेश में हुई वैचारिक हिंसा की याद भी दिलाना चाहेंगे. बांग्लादेश में जब वैचारिक कट्टरपंथियों की सरकार आई तो उन्होंने राष्ट्रपिता कहे जानेवाले मुजीब उर रहमान की प्रतिमाओं को खंडित किया. उनसे जुड़ी हर यादगार को धूल में मिला दिया. ये कट्टरपंथियों की वैचारिक हिंसा थी. केरल में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश हो रही थी..लेकिन इसके लिए लाठी-डंडे नहीं चलाए गए. तलवारें नहीं उठाई गईं. बंदूक नहीं लहराई गईं. यहां.. वैचारिक हिंसा फैलाई जा रही थी. लेकिन ये कोशिश नाकाम कर दी गई. और केरल की वामपंथी सरकार को एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा.
मित्रों नेताजी का पूरा जीवन भारत भूमि के नाम रहा. नेताजी की मृत्यु भी एक रहस्य ही रही. उनकी मृत्यु की जांच के लिए कई आयोग बनाए गए. उनकी मृत्यु के अलग-अलग कारण बताए जाते हैं. ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 1945 में ताइवान के ताइपे में प्लेन दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ही थी. 2014 में जब केंद्र में नई सरकार बनी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का फैसला हुआ.
विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी सभी 304 फाइलों को सार्वजनिक किया है. इनमें से 303 फाइलें नेताजी वेबपोर्टल www.netajipapers.gov.in पर अपलोड कर दी गई हैं. आप नेताजी के महान व्यक्तित्व को विस्तार से जानना चाहते हैं तो इन फाइल्स को पढ़ सकते हैं और स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान से और करीब से परिचित हो सकते हैं
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.