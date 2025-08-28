DNA: क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने पेश कर दिया सारा सच, अब हिंदुओं को मिलेगा इंसाफ!

Was Jama Masjid built by demolishing Harihar Temple in Sambhal: पिछले साल यूपी के संभल जिले में हुए दंगों की फाइल जांच आयोग ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है. यूपी के पूर्व डीजीपी एके जैन की अध्यक्षता में गठित आयोग में पूर्व आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद भी सदस्य थे. हमने इन दस्तावेजों को संभल फाइल्स नाम दिया है क्योंकि इन्ही कागजों में छिपा है संभल का वो काला सच जो आजतक किसी ने भी सार्वजनिक नहीं किया है. इन फाइलों में संभल की विवादित जामा मस्जिद का सच तो है ही. साथ ही ये भी बताया गया है कि किसी जमाने में हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल रहा संभलापुर कैसे मुसलमानों का गढ़ बन गया. कैसे संभल में हिंदू आबादी अल्पसंख्यक हो गई. इसके पीछे की पूरी साजिश को आज डीकोड करेंगे.

हर दंगों में टारगेट पर रहे हिंदू

आज से क़रीब नौ महीने पहले संभल में दंगा भड़का था. 24 नवंबर 2024 को संभल की जामा मस्जिद के पास हिंदुओं के मोहल्ले पर हमला कर दिया गया था. इस दंगे में पांच लोगों की मौत हो गई थी. दंगे की जांच के लिए गठित की गई न्यायिक जांच कमेटी ने आज मुख्यमंत्री को संभल की रिपोर्ट पेश की है. 450 पन्ने की इस रिपोर्ट के एक एक प्वाइंट का विश्लेषण हम करेंगे. लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट की 4 मुख्य बातें आपको जाननी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

पहला, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल नवंबर में हुआ दंगा सुनियोजित था. यानी ये अचानक नहीं भड़का बल्कि इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी.इस रिपोर्ट में दूसरी बड़ी बात ये कही गई है कि जामा मस्जिद कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था और बाबर काल में इसे तोड़कर मस्जिद का रूप दिया गया था. इस रिपोर्ट में आजादी के बाद से संभल में हुए हर दंगे का जिक्र भी है.साथ ही ये भी बताया गया है कि हर दंगे में टारगेट पर हिंदू ही रहे हैं.

DNA: जानकी मंदिर कांग्रेस समर्थकों का है! बिहार चुनाव में क्या सीता की जन्मभूमि बनेगी 'सियासी रणभूमि'

इस रिपोर्ट में संभल की डेमोग्राफी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है. बताया गया है कि आजादी के बाद से संभल से 30% हिंदू गायब हो गए हैं. संभल दंगे की न्यायिक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 1947 में संभल में हिंदू आबादी 45% थी. वहीं मुस्लिम 55% थे. लेकिन आज की तारीख में हिंदू सिर्फ 15% और मुस्लिम 85% हो गए हैं. यानी हर 100 लोगों में से सिर्फ 15 हिंदू और 85 मुस्लिम.

संभल में अब तक हो चुके हैं 15 दंगे

ये आंकड़ा चौंकाने वाला इसीलिए है क्योंकि यूपी, बिहार, बंगाल असम छोड़िये. जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप के अलावा किसी भी राज्य में एक जिले में इतनी मुस्लिम आबादी नहीं है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर संभल की डेमोग्राफी इतनी ज्यादा कैसे बदल गई. अचानक हिंदुओं के अल्पसंख्यक और मुसलमानों के बहुसंख्यक होने के पीछे क्या पहेली है.

संभल दंगे को लेकर जो रिपोर्ट सीएम को सौंपी गई है उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि संभल दंगा एक षडयंत्र था और वहां पर हिंदुओं को टारगेट करने की प्लानिंग पहले से चल रही थी. संभल में ऐसे ही दंगों को हथियार बनाकर आजादी के बाद से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 1947 से 2019 के बीच संभल में 15 सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं और इन दंगों का टारगेट हमेशा से हिंदू ही रहे हैं. सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का ही हुआ है. एक बार फिर वही साजिश थी. एक बार फिर चेहरे पर रुमाल बांधकर आई भीड़ ने आगजनी की, गोलीबारी की, पत्थर चलाए और संभल को सुलगा दिया. इस बार हिंदू मोहल्लों में तैनात पुलिस ने दंगाइयों को रोक दिया. लेकिन संभल में 2024 के पहले के दंगों में कैसा मंजर हुआ करता था उसकी कहानी डरावनी है..

1978 में 184 लोगों की हुई हत्या

हमारे पास 1978 की शिकायत के वो दस्तावेज मौजूद हैं. जिसमें पीड़ितों का दर्द लिखा है. कुल 91 पन्नों में संभल दंगों की हॉरर स्टोरी लिखी हुई है. शिकायत 30 मार्च 1978 को दर्ज कराई गई थी. इसमें शिकायतकर्ता सुरेन्द्र नाथ अपनी आपबीती बता रहे हैं. वो लिखते हैं, 29 मार्च 1978 को मैं दुकान में मौजूद था कि तभी बड़ी संख्या में लोग नारे लगाते हुए आए. उन्होंने रामदास और बाबू राम की दुकान जला दी. इसके बाद दुकान पर हाजी नसीम ने मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी.

हिंदुओं की 40 दुकानों को जला दिया गया. 24 हिंदुओं को काटकर जला दिया गया. जंगलों से लगातार लाशें मिलती रहीं. 184 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई. सबूतों के अभाव में 48 लोगों को बरी कर दिया.

संभल के रक्तरंजित इतिहास का जो जिक्र ताजा रिपोर्ट में है, वही संभल से जुड़े पुराने दस्तावेजों में भी मिलता है. इन्हीं दस्तावेजों से ये भी पता चलता है कि कैसे संभल में हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों को राजनीतिक संरक्षण भी मिलता रहा. संभल में 1978 में हुए दंगों में दो नाम सामने आए. ये नाम थे- अताउल्ला ततारी और मंजर शफी. ततारी और शफी पर ही 1976 में भी दंगा भड़काने का आरोप लगा था जिसमें 5 हिंदुओं की जान गई थी.

मुलायम सिंह ने दंगाइयों को बना दिया स्वतंत्रता सेनानी

इन दो दंगों में यही दो लोग मुख्य आरोपी थे. लेकिन 2006 में अताउल्ला ततारी और मंजर शफी समेत 20-22 दंगों में शामिल लोगों को यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने आंदोलन में दिखाकर लोकतंत्र सेनानी घोषित कर दिया था. आप सोच सकते हैं कि दंगे में शामिल आरोपियों को जब सेनानियों का दर्जा दे दिया जाएगा तो इनके हौसले कितने बुलंद होंगे. अगर दंगाइयों को सेनानी घोषित किया जाएगा तो जाहिर सी बात है हिंदू शहर छोड़ेंगे ही.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि आजादी के बाद से संभल ने 15 दंगे और 73 दिन का कर्फ्यू देखा है. कहा जाता है कि यहां की हर गली में किसी न किसी हिंदू का खून बहा है. संभल में डेमोग्राफी 45-55 से 15-85 क्यों हो गई है. इसका जवाब इन आंकड़ों से ही मिल जाता है.

इतिहास में हुई गलतियों को अब सुधारा जा रहा है क्योंकि संभल को लेकर जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें आगे ऐसी घटनाएं न हों उसे लेकर भी कई बातें लिखी गई हैं. अब इस रिपोर्ट पर भी राजनीति शुरू हो गई है.

क्या हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद?

संभल दंगों पर न्यायिक जांच की रिपोर्ट में ही संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद को लेकर भी कई अहम बातें लिखी गई हैं. हरिहर मंदिर को लेकर इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है अब इसे गौर से समझिए.

तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का दावा है कि ऐतिहासिक दस्तावेज़ों को खंगालने पर पता चलता है कि जिस जगह आज जामा मस्ज़िद है, वहां बाबर से पहले हरिहर मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं. दावा है कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, जिनसे हरिहर मंदिर होने के दावों को नकारा नहीं जा सकता.

सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट में जिस ASI सर्वे का जिक्र है उसमें कुल 1200 तस्वीरें ली गई थीं. सर्वे की रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि जामा मस्जिद में मंदिर होने के कई प्रमाण मिले हैं. जी मीडिया के पास शाही जामा मस्जिद के अंदर की तीन तस्वीरें हैं. जिनमें से पहली तस्वीर है अंदर बनी कलाकृति की. देखने में ये तस्वीर फूल जैसी लगती है. आमतौर पर मंदिरों की निर्माण शैली में फूलों का प्रयोग किया जाता है.

सबूत चीख-चीखकर दे रहे गवाही

दूसरी तस्वीर मस्जिद के अंदर की है. इसमें मस्जिद परिसर के अंदर वट वृक्ष मौजूद है. मस्जिद के अंदर दो वट वृक्षों का दावा संभल के स्थानीय लोग भी कर चुके हैं. वट वृक्ष की पूजा भी सनातनी परंपराओं का अभिन्न हिस्सा रहा है. तीसरी तस्वीर में एक स्तंभ दिखता है. चौथी तस्वीर में मस्जिद के अंदर आले नजर आते हैं. प्राचीन मंदिरों की शैलियों को आप देखेंगे तो वहां भी आपको ऐसे आले दिखेंगे. जिनका प्रयोग दीया रखने या धूपबत्ती जलाने के लिए किया जाता था.

संभल में जामा मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर का जो दावा किया जा रहा है उसके पीछे कई और तर्क भी दिए गए हैं.. जिनमें से एक है बाबरनामा में हरिहर मंदिर का जिक्र. बाबरनामा के पेज नंबर-687 में संभल में मंदिर को मस्जिद में बदलने का जिक्र मिलता है. बरनामा में लिखा है कि बाबर के कहने पर मीर बेग ने मस्जिद बनवाई. मस्जिद में इससे जुड़े एक शिलालेख होने की बात भी है.

वहीं आईन-ए-अकबरी के पेज नंबर-281 पर भी इसका ज़िक्र मिलता है. जिसमें संभल में हरि मंदिर होने की बात कही गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी विधानसभा में यही जिक्र किया था.

नेहरू ने भी हिंदुओं को माना था पीड़ित

संभल दंगे की जो रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है उसमें संभल का रक्तरंजित इतिहास दर्ज है. इस रिपोर्ट में आजादी से लेकर अब तक संभल में जो हुआ उसका लेखा-जोखा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि संभल में हिंदू मुस्लिम के बीच की ये खाई विभाजन से पहले ही खींच दी गई थी.

इस बात का दावा हमारा नहीं बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु का है. हम आपको 1924 में संभल के सूरजकुंड मंदिर के पास मुहर्रम के जुलूस को लेकर हुए विवाद और दंगे पर, नेहरू और गांधी का पत्र संवाद दिखा रहे हैं. 1924 में जब संभल में सांप्रदायिक तनाव फैला था.. तब पंडित नेहरू ने इसकी रिपोर्ट गांधी जी को दी थी.. इस पत्र में लिखा था, 'संभल में मुसलमानों की बड़ी आबादी और अन्य कारणों से, वो हमेशा से प्रभावी स्थिति में रहे हैं.'

नेहरू ने पत्र में आगे लिखा, 'इस हिंसा के पीछे किसी बाहरी उकसावे का कोई प्रमाण नहीं है. स्थानीय लोग खुद इस घटना को अंजाम देने में सक्षम थे. यहां पर हिन्दू पक्ष पीड़ित है, उनमें से कई हिन्दुओं को बुरी तरह से पीटा गया है. उनके दो मंदिरों को अपवित्र किया गया है जबकि मुस्लिम पक्ष दावा तो कर रहा था कि उनके पक्ष में भी लोग घायल हुए हैं लेकिन वो इस बात का सबूत नहीं दे पाए.'

क्या अब संभल में मिलेगा हिंदुओं को इंसाफ?

पंडित नेहरू ने खुद 1924 में संभल में जाकर ये अनुभव किया था. आजादी के पहले से चला आ रहा सांप्रदायिक हिंसा का ये सिलसिला आजादी के बाद इस कदर बढ़ा कि 80 फीसदी हिंदू आबादी वाले देश में अगर संभल की बात करें तो वहां 20 फीसदी से भी कम हिंदू बचे हैं. हालांकि सीएम को सौंपी गई इस रिपोर्ट के बाद अब संभल के हिंदुओं का हौसला बढ़ा है. उन्हें एक उम्मीद जगी है कि शायद अब उनके साथ इंसाफ होगा और दंगाइयों से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी.