DNA: विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा, 'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!

DNA Anlysis: DNA मित्रों आप सभी को विजयादशमी की शुभकामनाएं. मान्यता है कि आज ही के दिन मां दुर्गा ने बुराई के प्रतीक महिषासुर का वध किया था. सनातन परंपरा में मां दुर्गा को शक्ति का स्वरूप माना जाता है. मां दुर्गा और देवियों को शक्ति का ऐसा पुंज माना जाता है जो आसुरी शक्तियों का नाश करती हैं. इसलिए भारत में बेटियों को शक्ति का प्रतिरूप माना गया है. लेकिन आज के दिन जब अधर्म को ख़त्म करने का सामाजिक संदेश दिया जा रहा है तब कट्टरपंथियों की नयी साज़िश का ख़ुलासा भी हुआ है.
नफ़रत के कट्टरपंथी शिल्पकारों ने अब आतंक की नयी ब्रिगेड गढ़ने की साजिश रची है. अब तक नौजवानों को कट्टर मज़हबी पाठ पढ़ाकर उनके हाथ में हथियार थमाने वाले अतिवादियों के टारगेट पर इस बार मुस्लिम बेटियां थीं. ये साजिश थी बेटियों को शैतान बनाने की. ये साजिश थी बेटियों के हाथ में बंदूक थमाने की. ये साजिश थी बेटियों को भड़का कर उन्हें देश के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने की.
मित्रों ये साजिश एक किताब की शक्ल में सामने आई है. इस किताब का नाम है, "इस्लाम की मुजाहिद बेटियां." इस किताब का हर वाक्य कट्टरपंथी सोच का प्रमाण है. किताब का हर शब्द भारत विरोधी साजिश का साक्ष्य है. ये किताब शरिया वाली सनक और कट्टरपंथी सोच का लिखित दस्तावेज है. किसको महिला आतंकियों की ब्रिगेड में शामिल करना है. उसे कैसी ट्रेनिंग देनी है. उससे क्या काम करवाना है, ये सब कुछ इस आतंक की किताब में दर्ज है. ये साजिश ख़तरनाक भी है और चुनौतीपूर्ण भी है. इसलिए आज हम कट्टरपंथियों के नेक्स्ट लेवल षड्यंत्र का विश्लेषण कर रहे हैं.
मित्रों यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश से केरल तक भारत विरोधी साजिश में शामिल कथित मुजाहिदीन आर्मी के पांच कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार कट्टरपंथियों में से एक सफिल सलमानी ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है. सफिल सलमानी ने पूछताछ में बताया किउसने "इस्लाम की मुजाहिद बेटियां" नाम की एक किताब लिखी, किताब का मकसद महिलाओं को शरिया शासन के लिए भड़काना था, किताब के जरिए मुस्लिम महिलाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाने की साजिश रची गई थी.
सोचिए अतिवादियों की ये साजिश कितनी खतरनाक है. ये साजिश करुणा, ममता और प्रेम का प्रतीक कही जानेवाली महिलाओं को हथियार थमाने की थी. साजिश महिलाओं को हिंसा के लिए उकसाने, उनके हाथ में हथियार थमाकर उनसे हत्या जैसा पाप कराने की थी.मित्रो हदीस में कहा गया है कि जन्नत मां के कदमों तले है, मोहम्मद साहब ने मां के सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया. एक व्यक्ति ने जब पैगंबर साहब से पूछा कि सबसे अधिक सेवा का हकदार कौन है? तो पैगंबर साहब ने तीन बार मां और फिर पिता कहा. सोचिए मोहम्मद साहब ने महिलाओं को सम्मान को कितने ऊंचे और महान दर्जे में रखा. लेकिन ये कट्टरपंथी क्या कर रहे थे. ये अतिवादी महिलाओं को दिगभ्रमित कर हथियार थमाने की साजिश कर रहे थे. देश में एक बड़ी आबादी ऐसी मुस्लिम बेटियों की है जो देश सेवा करना चाहती हैं. लेकिन ये धर्मांध अतिवादी अतंकियों की लेडी ब्रिगेड बनाने की साज़िश रच रहे थे.
इसी जहरीली सोच को आकार और विस्तार देने के लिए ही इस्लाम की मुजाहिद बेटियां नाम की किताब लिखी गई थी. मकसद साफ था. मुस्लिम बेटियों को तरक्की के रास्ते से भटका कर उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा से दीक्षित करना. उन्हें जंग-ए-जिहाद के लिए उकसाना. लेकिन इसके लिए भी शर्त तय की गई थी. किताब में दर्ज है कि उन्हीं लड़कियों को आंतकी ब्रिगेड में शामिल किया जाना था जो जिस्मानी तौर पर मजबूत हों. यानी जो लड़कियां लड़ने में सक्षम हों, हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने में सक्षम हों उन्हें ही आतंकी ब्रिगेड में शामिल किया जाना था.
कट्टरपंथियों की कथित मुजाहिद आर्मी में लड़कियों को शामिल किए जाने की दूसरी शर्त थी उनका जहनी तौर पर मजबूत होना. यानी कट्टरपंथ में डूबी ऐसी लड़िकयां तो मॉर्डन ख्याल से दूर हों. जिन्हें कोई भी तर्कसंगत और वैज्ञानिक बात अच्छी नहीं लगें. यानी वो लड़कियां जो इन कट्टरपंथियों की मानसिक गुलाम बनकर रहें, किताब में इस्लाम की गलत व्याख्या कर महिलाओं को शरिया के लिए हथियार उठाने के लिए उकसाया गया था. आज हमने ग्राउंड पर ये जानना चाहा कि क्या ये किताब बुक स्टॉल पर भी बिक रही थी.
हमें किसी भी बुक स्टोर पर ये किताब नहीं मिली. आप समझिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किताब में जो कुछ भी छपा था वो गैरकानूनी था. इसलिए कट्टरपंथियों ने इस जहरीली किताब को PDF फॉर्मेट में तैयार किया था. ये जहर सोशल मीडिया के जरिए टारगेट तक पहुंचाया जा रहा था. ये अतिवादियों की सोची-समझी और बेहद खतरनाक साजिश थी. इसे ऐसे समझिए की लेबनानी मूल के अमेरिकी लेखक खलील जिब्रान ने कहा है कि मां वह स्कूल है, जो बच्चे की आत्मा को आकार देती है.
अमेरिकी धार्मिक विचारक ब्रिघम यंग ने कहा है कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं, तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं. ये अतिवादी घर की बुनियाद को हिंसक सोच से दूषित कर रहे थे. ये महिलाओं को कट्टरपंथ, अतिवाद और अलगाव वाले वैचारिक जहर की खुराक दे रहे हैं. सोचिए अगर कोई महिला इन कट्टरपंथियों की विषैली सोच का शिकार होती तो वो क्या करती. वो अपने घरवालों में इस सोच का प्रचार करती, अपने आसपास के लोगों को इस सोच का शिकार बनाती, यानी वो शरिया वाली सनक के लिए हथियार उठाने के साथ ही इन कट्टरपंथियों के वैचारिक जहर का भी प्रचार-प्रसार भी करती.
मित्रों आखिर अतिवादियों के मन में महिलाओं की फौज बनाने का शैतानी विचार कैसे आया. शायद इन्हें लगा हो कि महिलाओं पर किसी को जल्दी से शक नहीं होगा. शायद इन्हें लगा हो कि महिलाएं के जरिए ये अपनी विनाशकारी सोच का प्रचार तेजी से कर सकेंगे. इस साजिश का इंटरनेशनल कनेक्शन भी हो सकता है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि कथित मुजाहिदीन आर्मी वाले कट्टरपंथी ISIS की शरिया वाली सोच से प्रभावित थे. तो हो सकता है कि महिलाओं की आतंकी ब्रिगेड बनाने का ख्याल भी उन्हें वहीं से मिला हो. क्योंकि ISIS के सरगना बगदादी ने महिलाओं की आतंकी ब्रिगेड बनाई थी. इसका नाम अल-खानसा ब्रिगेड रखा गया था. हथियारों से लैस ये ब्रिगेड हिंसक वारदात को अंजाम देती थी.
आतंकी संगठन बोको हराम ने महिलाओं का आत्मघाती दस्ता बनाया है, फिलिस्तीन के कई कट्टरपंथी संगठनों ने भी महिलाओं को हथियार चलने की ट्रेनिंग देकर उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल किया हम आपको बताना चाहेंगे कि एक वक्त कश्मीर में भी कट्टरपंथियों और दहशतगर्दों ने शरिया शासन और हिंसक गतिविधियों के लिए दुख़्तरान-ए-मिल्लत जैसा संगठन बनाया था. मित्रो यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ये कट्टरपंथी महिलाओं को शरिया शासन के लिए उकसाते तो हैं. लेकिन जहां भी शरिया शासन आया वहां इन्हीं कट्ररपंथियों ने महिलाओं को घरों में कैद कर दिया. हमारे सामने अफगानिस्तान का उदाहरण हैं. जहां कट्रपंथियों ने सत्ता हाथ में आते ही महिलाओं को बुर्के में कैद कर दिया. महिलाओं के लिए पढ़ाई और नौकरी को बैन कर दिया. इतना ही नहीं महिलाओं को सिर्फ महिला डॉक्टर्स से इलाज कराने को मजबूर कर दिया.
इसलिए इस्लाम की जिहादी बेटियां जैसी जहरीली किताब और कट्टरपंथियों की दकियानूसी सोच दोनों महिलाओं के लिए हानिकारक हैं. आज हम महिलाओं से कहेंगे कि शरिया के नाम पर कट्टरपंथ का उपदेश देनेवाले इन दकियानूसी और महिला विरोधियों को पहचानें और उनकी साजिश को नाकाम करें. वैसे जिस उत्तर प्रदेश में कट्टरपंथियों ने महिलाओं की आतंकी ब्रिगेड तैयार करने की साजिश रची थी, उसी उत्तर प्रदेश में इस देश विरोधी साजिश को नाकाम करने के लिए वीरांगना बेटियों की ब्रिगेड तैयार की गई है. बहादुर बेटियों की इस क्विक रिएक्शन टीम ने बरेली में हुई हिंसा के दौरान अपनी बहादुरी का प्रमाण भी दिया. उत्तर प्रदेश की पहली महिला QRT ने बरेली में हिंसा पर उतारू कट्रपंथियों को रोका और उन्हें सबक सिखाया.
मित्रों आज शक्ति की उपासना का दिन है. इसलिए कट्टरपंथियों की महिला ब्रिगेड वाली साजिश को सबक दिखाने के लिए तैयार महिला QRT की डिटेल जानकारी हम आपसे शेयर कर रहे हैं. महिला QRT की 6 टीम बनाई गई है. हर टीम में 7 SOG कमांडो के साथ 35 से 40 महिला पुलिस कर्मी होती हैं. SOG कमांडो को अत्याधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई है. साथ ही खतरे को देखते हुए इन्हें AK 47 जैसे आधुनिक हथियार से लैस किया गया है इनके पास Insas और SLR गन जैसा हथियार भी है जो 1 किलोमीटर की रेंज तक की मारक क्षमता रखते हैं. महिला QRT टीम को उपद्रवी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए Tear gas gun भी दिया गया है. हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए महिला QRT के पास रबड़ बुलेट फायर करनेवाली Anti riot gun भी दी गई है. हिंसक भीड़ से निपटने के लिए QRT को 12 बोर की पंप एक्शन गन भी दी गई है.
महिला QRT टीम में शामिल कमांडो को मार्शल आर्ट की विशेष ट्रेनिंग भी दी गई है. यानी ये पलक झपकते ही देश और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बने कट्टरपंथियों को सबक सिखाने में सक्षम हैं. मित्रो एक तरफ कट्टरपंथी हैं जो देश के खिलाफ महिलाओं के रूप में अतिवादियों की नई नस्ल तैयार कर रहे हैं. दूसरी तरफ देश के लिए जान न्योछावर करनेवाली देशभक्त महिला फोर्स है. आज विजयादशमी है. आज अन्याय और अधर्म पर न्याय और धर्म के विजय का दिन है. इसलिए आज हर भारतवासी की आस्था और श्रद्धा यही है कि जीत देशभक्त महिला फोर्स की ही होगी. इतिहास के उदाहरण हम भारतवासियों के इस विश्वास को मजबूत करते हैं कि देश के खिलाफ अतिवादियों की ये साजिश नाकाम होगी और बहादुर बेटियों की जीत होगी.
