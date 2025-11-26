DNA: श्रीराम का झंडा लहराया 'बाबर गैंग' घबराया, बंगाल में चुनाव से पहले शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस

DNA: आज का दिन सनातन के इतिहास में विशेष तारीख के तौर पर दर्ज हुआ. आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई गई. आज की तिथि इसलिए ऐतिहासिक बनी क्योंकि 497 साल बाद उसी स्थान पर फिर से केसरिया धर्मध्वजा लहराई गई जिसे कभी आक्रमणकारी बाबर के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया था. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का ये ऐतिहासिक क्षण केवल मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक नहीं है. ये सनातन के संकल्प की सिद्धि का भी प्रतीक है. ये सदियों की तपस्या, बलिदान और संघर्ष का विजय उत्सव है. आइए आज हम संकल्प की सिद्धि के इस गौरवशाली घटना के बारे में आपको पूरी जानकारी देते है...

बता दें, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत ने आज राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई. सुबह 11 बजकर 50 मिनट पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही केसरिया ध्वज 10 सेकंड में मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी. भाव-विभोर हुए पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर धर्म ध्वजा को प्रमाण किया.

पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है. सदियों से आस्था डिगी नहीं, एक पल भी विश्वास टूटा नहीं. धर्म ध्वजा केवल ध्वजा नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है. आने वाले सदियों तक यह ध्वज प्रभु राम के आदर्शों का उद्घोष करेगा. यह ध्वज प्रेरणा देगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए.

बता दें, ये अवसर इसलिए विशेष था क्योंकि सदियों के घाव भरे और इस विशेष अवसर पर पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भावगत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ-एक मंच पर, एक फ्रेम में दिखे. आइए समझते है कि सनातन के सबसे बड़े आयोजन में सनातन के तीन दिग्गज चेहरों का एक होना कैसे अयोध्या में आज के कार्यक्रम विशेष बनाता है. आज के पूरे अनुष्ठान के दौरान पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी एक साथ दिखे. सुबह जब पीएम अयोध्या पहुंचे तो सीएम योगी ने हेलीपैड पर स्वागत किया. मोहन भागवत भी वहां मौजूद थे. राम पथ पर रोड शो में तीनों एक साथ दिखे. तीनों ने एक साथ सप्त मंदिर के दर्शन किए. राम दरबार और रामलला गर्भगृह में पूजा-अर्चना के दौरान भी पीएम मोदी और मोहन भागवत साथ थे.

पीएम मोदी, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के एक साथ दिखने का संदेश था कि सनातन के लिए पीएम मोदी की राजनीतिक शक्ति, सीएम योगी की प्रशासनिक शक्ति और मोहन भागवत का वैचारिक आधार एकजुट है. सनातन हित में विचारधारा, शासन और राष्ट्रीय नेतृत्व मिलकर काम कर रहे हैं. अयोध्या के लिए सदियों तक चले सांस्कृतिक संघर्ष में सनातन के तीनों केंद्र मजबूती से एक साथ हैं. यानी आंदोलन से निर्माण तक का सफर एक साथ खड़े तीन चेहरों से पूरा होता दिखा. इसलिए आज अयोध्या में भगवा लहराने के संकल्प के सिद्धि तक पहुंचने के अवसर पर संघ प्रमुख ने उन योद्धाओं को याद किया जिन्होंने इस संघर्ष में अपने प्राण अर्पण किए.

राम मंदिर आंदोलन में लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए: मोहन भागवत

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए. आज उनकी आत्मा तृप्त हुई होगी. आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी. उन्होंने अपने प्राण अर्पण किए और अपना पसीना बहाया. जो पीछे रहे, वे भी मन में इच्छा करते रहे कि मंदिर बनेगा और आज मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई.

बता दें, पीएम मोदी ने चर्चा की कि ये सदियों का संघर्ष था. बता दें पीएम मोदी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अयोध्या में 1528 से पहले भी धर्म ध्वजा लहराती थी. इसके साक्ष्य भी मिलते हैं. वियना के पादरी जोसेफ टाइफेंथलर ने अपनी पुस्तक Descriptio Indiae में दर्ज किया है कि मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज फहराता था जो दूर से दिखाई देता था. 1905 के फैजाबाद गजेटियर और अवध गजेटियर में लिखा है कि स्थानीय परंपरा के अनुसार अयोध्या में भगवान राम का प्राचीन मंदिर था जिसके ऊपर केसरिया झंडा लगा रहता था.

वर्ष 2003 में ASI की रिपोर्ट में मंदिर कलश अमलक, शिखर के टुकड़े मिले थे. ये मंदिरों के ऊपरी भाग के हिस्से हैं, जहां धर्मध्वजा फहराने की व्यवस्था होती है. इसलिए ये धर्म ध्वजा अयोध्या की वैभवशाली इतिहास की पुनर्स्थापना है. ये श्रीराम नगरी की नई पहचान है. इसलिए सीएम योगी से इसे रामराज्य के पुराने वैभव से जोड़ा और कहा कि 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदलीं, लेकिन आस्था अडिग रही. आस्था न झुकी, न रुकी. जन-जन का विश्वास अटल था. एक समय था, जब वैभवशाली अयोध्या संघर्ष और बदहाली का शिकार बन चुकी थी, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या उत्सवों की वैश्विक राजधानी बन रही है. यहां हर दिन पर्व है, हर दान प्रताप है और हर दिशा में रामराज्य की पुनर्स्थापना की दिव्य अनुभूति हो रही है.

क्या है धर्म ध्वजा की खासियत

बता दें, राम मंदिर पर फहराई गई 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी धर्म ध्वजा विशेष है. आइए जानते है कि सनातनी आस्था की प्रतीक धर्म ध्वजा की खासियत क्या है? बता दें, ये पैराशूट ग्रेड फैब्रिक से बनी है. यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी. धर्म ध्वजा पर सिलिकॉन कोटिंग की गई है. इससे बारिश में ध्वजा का रंग नहीं छूटेगा. ये UV रेसिस्टेंट है. अर्थात सूर्य की किरणों से 5-7 साल तक रंग फीका नहीं पड़ेगा, ध्वजा का केसरिया रंग चटक बना रहेगा. धर्म ध्वजा पर रेशमी सैटिन की परत लगाई गई है. यानी ये रात में चमकेगी औ दूर से ही दिखाई देगी. अयोध्या में राममंदिर के शिखर पर फहराती धर्म ध्वजा सिर्फ सनातन की शक्ति का प्रतीक नहीं है. ये सनातन परंपरा के उदार सह-अस्तिव की पुनर्स्थापना और कट्टरपंथ के विषैले स्मृति चिह्नों के अंत का भी प्रतीक है.

सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने दिया विवादित बयान

इन सब के बीच आपको बता दें कि बाबर 1530 में मर गया था. भारत से 1400 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान के काबुल में वो दफ्न किया गया. लेकिन उसकी सोच दफ्न नहीं हुई. आज भी उसकी कट्टरपंथी सोच हमारे देश के कई लोगों के दिमाग में जिंदा हैं. कई लोग बाबर की विषैली सोच के संक्रमण के शिकार हैं. अयोध्या में लहराती धर्म-ध्वजा वैसे तो देश में बाबर के कई वैचारिक वंशजों को चुभी. बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने जज्बात दबाए. बड़े प्रयत्न से उन्होंने अपने मन में कुलबुलाती भावनाओं पर काबू किया. लेकिन संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाए. उनकी भावनाएं शब्दों के रूप में सामने आ गई. हिंदी में एक शब्द है बुद्धि-विलास. तो जिया-उर-रहमान बर्क साहब इसी का परिचय दे रहे हैं.

बहुत शोध और मंथन के बाद उन्हें याद आया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है इसका प्रमाण यही है कि आप एक माननीय सांसद हैं. बर्क साहब ने मंथन के बाद बताया कि भारत धार्मिक देश नहीं है. उनकी ये बात भी 100 आने सच है. आइए समझते है कि आखिर बर्क साहब के ऐतराज क्यों है? बता दें बर्क साहब दूर की कौड़ी लाए. सीधे-सीधे धर्म-ध्वजा फहराने का विरोध तो कर नहीं सकते थे. इसलिए उन्होंने संविधान, धर्म निरपेक्षता और प्रधानमंत्री के कर्तव्य जैसे शब्दों को डिक्शनरी से निकालकर चुना.

लेकिन बर्क साहब ये पुरानी बातें भूल गए. ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहे हैं. आज से 20 साल पहले जब पीएम आवास पर इफ्तार पार्टियां होती थी तब भी भारत धर्मनिरपेक्ष देश ही हुआ करता था. बर्क साहब बात उत्तर प्रदेश की और आपकी पार्टी की ही करें तो जब अखिलेश यादव ने बतौर सीएम अपने आवास पर इफ्तार पार्टी दी, भारत तब भी धर्मनिरपेक्ष देश ही था. बर्क साहब आपको संविधान और धर्मनिपेक्षता का सवाल उठाने से पहले अपनी स्मृति को थोड़ा खंगालना चाहिए था. वैसे हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं. जो बात आप कहना चाहते हैं, राजनीतिक मजबूरी की वजह से सीधे-सीधे नहीं कह पा रहे हैं.

बर्क साहब को ये भी जान लेना चाहिए कि पीएम मोदी अयोध्या के कार्यक्रम में ही शामिल नहीं हुए हैं, इससे पहले वो 17 मार्च 2016 को विश्व सूफी फोरम के कार्यक्रम में शामिल हुए थे. बर्क साहब आप समझ सकते हैं ये सम्मेलन भी धर्म से ही जुड़ा था. 14 सितंबर 2018 को पीएम मोदी दाऊदी बोहरा समुदाय के अशरा मुबारक समारोह में शामिल हुए थे. ये सम्मेलन भी धर्म से जुड़ा था. 24 जून 2023 को पीएम मोदी अल-हाकिम मस्जिद गए थे. इस बीच आपको बता दें कि संविधान के अनुसार, भारत के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है.

कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वो किसी भी धार्मिक स्थल या और किसी संस्थान पर झंडा लहरा सकता है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ये हक ज्यादा हासिल है, कि राम मंदिर पर झंडा लहराए. जिया-उर-रहमान बर्क साहब आप माननीय सांसद हैं. चुनाव जीतने के बाद एक संवैधानिक पद पर हैं. आप स्वयं को बेशक एक खास वर्ग का प्रतिनिधि मानते हों लेकिन देश का संविधान आपको सभी वर्गों का प्रतिनिधि मानता है. इसलिए आपसे आग्रह है कि अपनी सोच की सर्विसिंग करवाइए और इसके आकार को विस्तार दीजिए. लोकतंत्र की मूल भावना को समझिए. संविधान, धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक कर्तव्यों के आवरण में अपने एकपक्षीय और संकीर्ण विचारों को विस्तार मत दीजिए.

मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का पोस्टर किया गया जारी

बता दें, आज अयोध्या में धर्म-ध्वजा फहराई गई तो अयोध्या से 865 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का पोस्टर जारी किया गया है. पोस्टर में मस्जिद के तीन गुंबद दिख रहे हैं. बड़े और बोल्ड अक्षरों में लिखा है कि 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखी जाएगी. लोगों को साफ हो जाए कि ये आयोजन हुमायूं कबीर कर रहे हैं इसलिए उनका नाम अलग रंग के फॉन्ट में लिखा गया है. पोस्टर में हुमायूं करीब का परिचय विधायक के तौर पर नहीं उनकी संस्था यानी पश्चिम बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सचिव के तौर पर दिया गया है.

बता दें, मुर्शिदाबाद की 30 बीघा जमीन पर नई बाबरी मस्जिद बनाने का प्लान है. ये जमीन 16 लोगों की है. नई बाबरी बनाने के लिए जमीन खरीद की प्रक्रिया चल रही है. पूरा प्रोजेक्ट करीब 150 करोड़ रुपए का है. हुमायूं कबीर नई बाबरी प्रोजेक्ट को अपनी संस्था पश्चिम बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जरिए आकार दे रहे हैं. नई बाबरी चंदे से बनाई जाएगी. इसके लिए ऑनलाइन चंदा लिया जाएगा. शिलान्यास के लिए पहले यहां एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा. उसके बाद इंजीनियर नई बाबरी का नक्शा बनाएंगे फिर निर्माण शुरू होगा.

इस बीच आपको बता दें कि जिस बेलडांगा में नई बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, वहां 80 प्रतिशत मुसलमान हैं. यहां कट्टरपंथ का मीटर कितना ऊपर होगा आप समझ सकते हैं. फिर भी बाबर के कट्टरपंथी विचारों का संक्रमण तेजी से हो इसके लिए जगह-जगह नई बाबरी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं. इस काम में सारे कट्टरपंथी एकजुट हैं. इन्हें बाबर, उसके इतिहास की जानकारी बेशक न हो. लेकिन उसके कट्टरपंथी विचार इनमें कूट-कूट कर भरे हैं. इस बीच, लोगों ने कहा बाबरी मस्जिद के शहीद होने पर यह बनाया जा रहा है. सभी को बुलाएंगे.

बीजेपी भी तो राम के नाम पर राजनीति करती है. आपको बता दें कि कार्ल मार्क्स ने 1843 में अपनी एक पुस्तक में कहा था कि धर्म जनता की अफीम है. 182 साल बाद भी मार्क्स की ये बात आज हुमायूं कबीर ने सही साबित कर दी है. उन्होंने विकास की बात नहीं की. गरीबी हटाने की बात नहीं, उन्होंने जिले में साक्षरता बढ़ाने के लिए अभियान चलाने का ऐलान नहीं किया. हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के लोगों की आमदनी बढ़ाने की बात भी नहीं की जो पश्चिम बंगाल में सबसे कम है. उन्होंने बेलडांगा में सिर्फ नई बाबरी बनाने का ऐलान किया और जरूरी मुद्दों को भूलकर सारे कट्टरपंथी उनके पीछे आ गए.

इस बीच इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या में कोर्ट ने जो मस्जिद के लिए जमीन दी वहां मस्जिद बनाने की कोई जरूरत नहीं. वहां मस्जिद बननी ही नहीं चाइए. अयोध्या में किसी नई मस्जिद की जरूरत नहीं है. बाबर के नाम पर मस्जिद क्यो ? बाबर क्या कोई देवी देवता थे जो उनके नाम पर मस्जिद बने? हमारे यहां मस्जिद मस्जिद होती है किसी के नाम पर नहीं. उस जमीन पर खेती की जानी चाहिए और जो अनाज हो उसको हिंदू मुस्लिम के बीच बांट दिया जाना चाहिए.

बता दें इकबाल अंसारी वही शख्स है जिनकी दो पुश्तों ने बाबरी विवाद में 67 साल तक कानूनी लड़ाई लडी. आज साफ कह रहे हैं कि अयोध्या ही नहीं मुर्शिदाबाद में भी नई बाबरी बनाने की जरूरत नहीं है और बाबर के नाम पर तो मस्जिद कतई नहीं बननी चाहिए. सोचिए कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़नेवाले इकबाल अंसारी को ये बात समझ में आ गई है कि बाबर कट्टरपंथ का प्रतीक था. लेकिन हुमायूं कबीर और उनके चेले ये बात नहीं सुनेंगे और न ही समझेंगे, क्योंकि इन्हें सही तर्क की नहीं सियासत के चश्मे से हर बात करनी है.

हुमायूं कबीर सिर्फ कट्टरपंथ का प्रचार-प्रसार नहीं कर रहे हैं. वो पश्चिम बंगाल के असली मुद्दों को डिरेल भी कर रहे हैं. आप सभी जानते हैं कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है. तो अब पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की नई बाबरी वाली क्रिया की प्रतिक्रिया भी हो रही है. मुर्शिदाबाद के बीजेपी नेता शाखारोब सरकार ने जिले में राम मंदिर बनवाने का ऐलान किया है.

मुर्शिदाबाद में एक राम मंदिर की स्थापना होगी आपने देखा होगा हमारे राम मंदिर charitable ट्रस्ट के माध्यम से हमने एक रुपरेखा तैयार की है जो बेरहामपुर या इसके आसपास के इलाकों में ही करेंगे. यानी अब मुर्शिदाबाद में मुद्दा विकास नहीं मंदिर-मस्जिद हो गया है. जिम्मेदारी से बचने के लिए ये हुमयूं कबीर जैसे लोगों की शातिर चाल है. वैसे दावा ये भी किया जा राह है कि TMC के अंदर ही हुमायूं कबीर के नई बाबरी वाले ऐलान का विरोध भी हो रहा है. कुछ मुस्लिम विधायक ही उनका विरोध कर रहे हैं. वजह भी सियासी है, इन विधायकों को डर है कि हुमायूं कबीर का कद बढ़ जाएगा और वो पीछे रह जाएंगे.